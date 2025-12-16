Türkiye'nin en iyi haber sitesi
TV YAYIN AKIŞI 16 ARALIK 2025 || Bugün televizyonda neler, hangi diziler var?

Ulusal televizyon kanallarının 16 Aralık 2025 Salı gününe ait yayın akışları netlik kazandı. Gün boyunca ekrana gelecek dizi, film, yarışma ve programlar izleyicilerin yakın takibine girdi. Akşam saatlerinde hangi yapımların yayınlanacağı merak edilirken, televizyon keyfini planlamak isteyen izleyiciler için "Bugün televizyonda ne var?" sorusunun yanıtı belli oldu. İşte kanallara göre 16 Aralık 2025 TV yayın akışı detayları…

ATV YAYIN AKIŞI
08.00 Kahvaltı Haberleri
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 atv Gün Ortası
14.00 Mutfak Bahane
16.00 Esra Erol'da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Gözleri Karadeniz
00.20 Kuruluş Orhan

KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
09.00 Neler Oluyor Hayatta?
11.00 Yaprak Dökümü
13.45 Gelinim Mutfakta
16.45 Uzak Şehir
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Deli Deli Küpeli
22.00 Deli Deli Küpeli
00.00 Dev Primatların Savaşı

SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Yeni Gelin
08.15 Bu Sabah
10.00 Sandık Kokusu
12.30 Gelin Evi
15.00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 Show Ana Haber
20.00 Rüya Gibi
23.15 Rüya Gibi/Tekrar
01.15 Veliaht/Tekrar

STAR YAYIN AKIŞI
09.30 Songül ve Uğur ile Sana Değer
13.30 Nur Viral ile Sen İstersen
16.15 Söz
19.00 Star Haber
20.00 Özür Dilerim
22.15 Özür Dilerim
00.30 Bittin Sen

TRT1 YAYIN AKIŞI
06.09 Kalk Gidelim
09.19 Adını Sen Koy
10.29 Alişan İle Hayata Gülümse
13.14 Seksenler
14.24 Kasaba Doktoru
17.44 Lingo Türkiye
18.59 Ana Haber
19.54 İddiaların Aksine
19.59 Mehmed: Fetihler Sultanı
00.14 Cennetin Çocukları
02.59 Yerli Dizi

TV8 YAYIN AKIŞI
06.00 Tuzak
07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
08.30 Oynat Bakalım
09.00 Gel Konuşalım/Canlı
12.30 Zahide Yetiş ile Sence?
16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye
01.15 Zuhal Topal'la Yemekteyiz