Tv yayın akışı 2 Ocak 2022 Pazar: Bugün TV’de neler var? İşte Kanal D, Star Tv, Show Tv, ATV, TV 8 TV yayın akışı listesi

Hafta sonunu evde geçirmek isteyen vatandaşlar tv yayın akışı ile yayınlanacak olan programları merak ediyor. Her gün farklı dizi, film, yarışma programı yayınlanırken bu hafta yılbaşı nedeniyle pek çok yapım yeni bölümüyle ekrana gelmiyor. Normal şartlarda Pazar akşamı TRT1'de Teşkilat, Kanal D'de Yargı izleyiciyle buluşurdu. İzleyecekleri yapıma karar veremeyenler tv'de bugün ne var sorusuna yanıt arıyor. Peki Bugün TV'de sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 2 Ocak 2022 Cumartesi Kanal D, Star Tv, Show Tv, ATV, TV8 TV yayın akışı listesi