Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Tv yayın akışı 2 Ocak 2022 Pazar: Bugün TV’de neler var? İşte Kanal D, Star Tv, Show Tv, ATV, TV 8 TV yayın akışı listesi
Giriş Tarihi: 02.01.2022 11:27 Güncelleme Tarihi: 02.01.2022 11:27

Tv yayın akışı 2 Ocak 2022 Pazar: Bugün TV’de neler var? İşte Kanal D, Star Tv, Show Tv, ATV, TV 8 TV yayın akışı listesi

Hafta sonunu evde geçirmek isteyen vatandaşlar tv yayın akışı ile yayınlanacak olan programları merak ediyor. Her gün farklı dizi, film, yarışma programı yayınlanırken bu hafta yılbaşı nedeniyle pek çok yapım yeni bölümüyle ekrana gelmiyor. Normal şartlarda Pazar akşamı TRT1'de Teşkilat, Kanal D'de Yargı izleyiciyle buluşurdu. İzleyecekleri yapıma karar veremeyenler tv'de bugün ne var sorusuna yanıt arıyor. Peki Bugün TV'de sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte 2 Ocak 2022 Cumartesi Kanal D, Star Tv, Show Tv, ATV, TV8 TV yayın akışı listesi

Tv yayın akışı 2 Ocak 2022 Pazar: Bugün TV’de neler var? İşte Kanal D, Star Tv, Show Tv, ATV, TV 8 TV yayın akışı listesi

Tv yayın akışı ile kanallarda yayınlanacak olan tüm yapımlar belli oldu. 2 Ocak Pazar akşamı televizyonda ne izleyeceğine karar veremeyenler bugün tv'de ne var, televizyonda hangi programlar var sorusuna yanıt arıyor. Pazar akşamı birçok film ekrana gelirken bazı programlarda yeni bölümleriyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Peki Bugün TV'de neler var? Kanal D, Star Tv, Show Tv, ATV, TV 8 TV yayın akışı listesi ve Tv yayın akışı 2 Ocak 2022!

Tv yayın akışı 2 Ocak 2022 Pazar: Bugün TV’de neler var? İşte Kanal D, Star Tv, Show Tv, ATV, TV 8 TV yayın akışı listesi

2 OCAK 2022 PAZAR BUGÜN TV'DE NELER VAR?

Medya gündemini yakından takip edenler TV yayın akışı listesine göz atıyor. Her gün güncel olarak Televizyonda bugün ne var sorusuna yanıt arayanlar için Star TV, Show TV, Kanal D, ATV, TRT1 tv yayın akışına göre izleyecekleri yapımlar şöyle;

ATV YAYIN AKIŞI

10.20 Örümcek Adam Örümcek Evreninde

12.50 Destan

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kim Milyoner Olmak İster?

TRT1 YAYIN AKIŞI

14:00 Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı

17:15 Tozkoparan İskender

19:00 Ana Haber (Canlı)

20:00 Kung Fu Panda 3

TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tv yayın akışı 2 Ocak 2022 Pazar: Bugün TV’de neler var? İşte Kanal D, Star Tv, Show Tv, ATV, TV 8 TV yayın akışı listesi

TV8 TV YAYIN AKIŞI

10:30 Gazete Magazin

12:30 Kırmızı Oda

15:45 O Ses Türkiye

20.00 MasterChef Türkiye

TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SHOW TV YAYIN AKIŞI

14:30 Aziz

18:45 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Kibar Feyzo

20.00 Sakar Şakir

Tv yayın akışı 2 Ocak 2022 Pazar: Bugün TV’de neler var? İşte Kanal D, Star Tv, Show Tv, ATV, TV 8 TV yayın akışı listesi

STAR TV YAYIN AKIŞI

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:00 Boşver Arkadaş

16:00 Kaderimin Oyunu

18:45 Star Haber

20:00 İbo SHOW

TV YAYIN AKIŞI LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA