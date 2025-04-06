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TV YAYIN AKIŞI 6 NİSAN 2025: Bugün dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı, televizyonda neler var?
Giriş Tarihi: 06.04.2025 15:00
Güncelleme Tarihi: 06.04.2025
15:00
TV YAYIN AKIŞI 6 NİSAN 2025: Bugün dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı, televizyonda neler var?
Hafta sonunu evde sakin bir şekilde değerlendirmek isteyen pek çok kişi, televizyon karşısında vakit geçirmeyi tercih ediyor. Özellikle Pazar gününü ekran keyfiyle geçirmek isteyenler, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 gibi popüler kanalların yayın akışları mercek altına adı. Gün boyunca farklı ilgi alanlarına hitap eden dizi, film ve programlar izleyicilere sunuluyor. Peki, bugün dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı, televizyonda neler var? İşte, 6 Nisan 2025 Pazar gününün TV yayın akışı...