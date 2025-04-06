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Haberler Yaşam TV YAYIN AKIŞI 6 NİSAN 2025: Bugün dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı, televizyonda neler var?
Giriş Tarihi: 06.04.2025 15:00 Güncelleme Tarihi: 06.04.2025 15:00

TV YAYIN AKIŞI 6 NİSAN 2025: Bugün dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı, televizyonda neler var?

Hafta sonunu evde sakin bir şekilde değerlendirmek isteyen pek çok kişi, televizyon karşısında vakit geçirmeyi tercih ediyor. Özellikle Pazar gününü ekran keyfiyle geçirmek isteyenler, ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 gibi popüler kanalların yayın akışları mercek altına adı. Gün boyunca farklı ilgi alanlarına hitap eden dizi, film ve programlar izleyicilere sunuluyor. Peki, bugün dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı, televizyonda neler var? İşte, 6 Nisan 2025 Pazar gününün TV yayın akışı...

TV YAYIN AKIŞI 6 NİSAN 2025: Bugün dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı, televizyonda neler var?

6 Nisan 2025 Pazar gününe ait TV yayın akışı merak ediliyor. Hafta sonunu evde geçirecek izleyiciler, bugün televizyonda hangi dizi, film ve programların olduğunu araştırıyor. İşte ATV, Kanal D, Show TV, Star TV, TRT 1, TV8'in bugünkü yayın akışı…

TV YAYIN AKIŞI 6 NİSAN 2025: Bugün dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı, televizyonda neler var?

TRT 1 YAYIN AKIŞI
05.43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05.45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
06.40 Beni Böyle Sev
08.45 Alparslan: Büyük Selçuklu
11.45 Enine Boyuna
13.00 Lingo Türkiye
14.30 Bir Zamanlar İstanbul
17.30 Kod Adı Kırlangıç
19.00 Ana Haber
20.00 Teşkilat
23.55 3'te 3
01.10 Bir Zamanlar İstanbul
03.30 Alparslan: Büyük Selçuklu

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TV YAYIN AKIŞI 6 NİSAN 2025: Bugün dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı, televizyonda neler var?

ATV YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:20 Dizi TV
12:10 Bir Gece Masalı
14:45 Sustalı Ceylan
17:40 Sümela'nın Şifresi Temel / Yerli Sinema
19:00 atv Ana Haber
20:00 Sustalı Ceylan
23:00 Kardelenler
02:00 Kuruluş Osman
04:50 Hercai

TV YAYIN AKIŞI 6 NİSAN 2025: Bugün dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı, televizyonda neler var?

KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Pazar
12:45 Evrim Akın İle Ev Gezmesi
13:45 Arda ile Omuz Omuza
14:45 Piyasa
16:15 Eşref Rüya
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Tarzan Efsanesi
22:00 Saklambaç
23:40 Saklambaç
01:40 Yargı
03:40 5N1K
04:30 Kuzey Güney

TV YAYIN AKIŞI 6 NİSAN 2025: Bugün dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı, televizyonda neler var?

SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Bahar
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Siyah Kalp
15:30 Bahar
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Yedi Bela Hüsnü
21:30 Deha
00:15 Yedi Bela Hüsnü
01:45 Kızılcık Şerbeti
04:00 Bahar