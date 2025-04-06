TV YAYIN AKIŞI 6 NİSAN 2025: Bugün dizilerin yeni bölümleri yayınlanacak mı, televizyonda neler var?

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05.43 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05.45 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye

06.40 Beni Böyle Sev

08.45 Alparslan: Büyük Selçuklu

11.45 Enine Boyuna

13.00 Lingo Türkiye

14.30 Bir Zamanlar İstanbul

17.30 Kod Adı Kırlangıç

19.00 Ana Haber

20.00 Teşkilat

23.55 3'te 3

01.10 Bir Zamanlar İstanbul

03.30 Alparslan: Büyük Selçuklu