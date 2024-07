TV8 - TV8,5 canlı izle | 30 Temmuz 2024 TV8 - TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgisi

TV8,5 YAYIN AKIŞI - 30 TEMMUZ 2024

06:40 Sezonun En İyileri (Bayern Münih – Manchester United Şampiyonlar Ligi 1.Hafta)Spor

08:50 Beşiktaş - Gençlerbirliği (Hazırlık Maçı) ÖzetSpor

09:00 Sezonun En İyileri (Galatasaray – Manchester United Şampiyonlar Ligi 5.Hafta)Spor

11:10 Top 50 (Avrupa Ligi 2023-2024 Golleri)Spor

12:00 Top 50 (Şampiyonlar Ligi 2023-2024 Golleri)Spor

13:00 Beşiktaş - Gençlerbirliği (Hazırlık Maçı)Spor

15:00 Galatasaray 2023-2024 Avrupa MaçlarıSpor

17:05 Fenerbahçe 2023-2024 Konferans Ligi MaçlarıSpor

19:20 Kick Off (Beşiktaş 2017-2018 Şampiyonlar Ligi)Spor

20:35 Kick Off (Galatasaray 2012-2013 Şampiyonlar Ligi)Spor

22:00 Kick Off (Fenerbahçe 2007-2008 Şampiyonlar Ligi)Spor

00:00 Şampiyonluk Yolu Roma 2022Spor

02:00 Şampiyonluk Yolu West Ham United 2023Spor

03:30 Şampiyonluk Yolu Olympiakos 2024Spor

04:00 Galatasaray 2023-24 Avrupa MaçlarıSpor

05:35 Kick Off (Fenerbahçe 2007-08 Şampiyonlar Ligi)Spor