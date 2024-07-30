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Giriş Tarihi: 30.07.2024 09:39 Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 09:44

TV8 - TV8,5 canlı izle | 30 Temmuz 2024 TV8 - TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgisi

Bugün oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Ön eleme Turu Fenerbahçe Lugano maçı Exxen üzerinden canlı yayınlanacak. Zaman zaman platformda yaşanan sorunlar nedeniyle gözler TV8 ve TV8,5 canlı izle ekranlarına dönüyor. Bu noktada taraftarlar 30 Temmuz TV8 - TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgisi araştırmalarını da es geçmiyor. Sporseverler ekran başında. İşte, TV8,5 canlı izle HD...

TV8 - TV8,5 canlı izle | 30 Temmuz 2024 TV8 - TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgisi

TV8,5 canlı izle ekranı maçların özetleri için de takip edilenler arasında. Avrupa sahasında oynanan maçların takip edildiği Exxen platformu ve TV8 spor kanalı 30 Temmuz yayın akışı ile kontrol ediliyor. Fenerbahçe Lugano rövanş maçı canlı izle yayını başında yerlerini alan taraftarlar maç bilgilerine odaklandı. İşte, TV8,5 canlı yayın izle HD...

TV8 - TV8,5 canlı izle | 30 Temmuz 2024 TV8 - TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgisi

FENERBAHÇE - LUGANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA , HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu Fenerbahçe - Lugano maçı 30 Temmuz günü saat 20.00'de oynanacak. Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı'ndaki karşılaşma Exxen platformundan canlı takip edilecek.

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TV8 - TV8,5 canlı izle | 30 Temmuz 2024 TV8 - TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgisi

TV8,5 YAYIN AKIŞI - 30 TEMMUZ 2024

06:40 Sezonun En İyileri (Bayern Münih – Manchester United Şampiyonlar Ligi 1.Hafta)Spor
08:50 Beşiktaş - Gençlerbirliği (Hazırlık Maçı) ÖzetSpor
09:00 Sezonun En İyileri (Galatasaray – Manchester United Şampiyonlar Ligi 5.Hafta)Spor
11:10 Top 50 (Avrupa Ligi 2023-2024 Golleri)Spor
12:00 Top 50 (Şampiyonlar Ligi 2023-2024 Golleri)Spor
13:00 Beşiktaş - Gençlerbirliği (Hazırlık Maçı)Spor
15:00 Galatasaray 2023-2024 Avrupa MaçlarıSpor
17:05 Fenerbahçe 2023-2024 Konferans Ligi MaçlarıSpor
19:20 Kick Off (Beşiktaş 2017-2018 Şampiyonlar Ligi)Spor
20:35 Kick Off (Galatasaray 2012-2013 Şampiyonlar Ligi)Spor
22:00 Kick Off (Fenerbahçe 2007-2008 Şampiyonlar Ligi)Spor
00:00 Şampiyonluk Yolu Roma 2022Spor
02:00 Şampiyonluk Yolu West Ham United 2023Spor
03:30 Şampiyonluk Yolu Olympiakos 2024Spor
04:00 Galatasaray 2023-24 Avrupa MaçlarıSpor
05:35 Kick Off (Fenerbahçe 2007-08 Şampiyonlar Ligi)Spor

TV8 - TV8,5 canlı izle | 30 Temmuz 2024 TV8 - TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgisi

TV8,5 CANLI İZLE

TV8,5 canlı yayınına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz:

https://www.tv8bucuk.com/tv8-5-canli-yayin

TV8 - TV8,5 canlı izle | 30 Temmuz 2024 TV8 - TV8,5 yayın akışı ve frekans bilgisi

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00 DiziDizi
07:15 8'de Sağlık / Yeni BölümProgram
08:30 Doğduğun Ev KaderindirDizi
09:45 MasterChef TürkiyeYarışma
13:45 Gazete Magazin Yaz / CanlıProgram
16:00 ÇarkıfelekYarışma
20:00 MasterChef Türkiye / Yeni BölümYarışma
00:15 MasterChef TürkiyeYarışma
02:30 Gazete Magazin YazProgram
04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

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