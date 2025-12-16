Türkiye'nin en iyi haber sitesi
ÜÇ AYLAR GELİYOR! 2026 Receb, Şaban, Ramazan ayı ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
Giriş Tarihi: 16.12.2025 13:44

ÜÇ AYLAR GELİYOR! 2026 Receb, Şaban, Ramazan ayı ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

Üç Aylar'ın gelişi İslam dünyasında heyecanla karşılanıyor. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu mübarek süreçte Regaib, Miraç ve Berat kandilleri ile birlikte Ramazan ayı idrak edilecek. Manevi iklimin güçlendiği bu süreçte önemli gün ve geceler idrak edilirken, ibadet ve yaşam düzeninde daha fazla özen gösterilmesi bekleniyor. Peki, 2026 Üç Aylar bu yıl hangi tarihte başlayacak?

Müslümanlar için manevi yenilenme fırsatı sunan Üç Aylar'ın yaklaşmasıyla birlikte ibadet programları yapılmaya başlandı. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu dönemde dini hassasiyetler artarken, inananlar Üç Aylar'ın başlangıç ve bitiş tarihlerini öğrenmek istiyor. Peki, 2026 Receb, Şaban, Ramazan ayı ne zaman, hangi tarihte başlayacak?

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2026 yılı dini günler takvimine göre, Üç Aylar Hicri 1447 yılının ilk ayı olan Recep'in başlamasıyla idrak edilecek. 21 Aralık 2025 Pazar günü başlayacak olan Üç Aylar, manevi bir yolculuğun başlangıcı olarak kabul ediliyor.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Receb Ayı: 21 Aralık 2025 Pazar

Şaban Ayı: 20 Ocak 2026 Salı

Ramazan Ayı: 19 Şubat 2026 - 19 Mart 2026 tarihleri arasında yaşanacak.

2026 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

15 Ocak 2026 Miraç Kandili ( Hicri 1447 Recep - 26 )

2 Şubat 2026 Berat Kandili ( Hicri 1447 - Şaban 14 )

19 Şubat 2026 Ramazan Başlangıcı ( Hicri 1447 - 1 Ramazan)

16 Mart 2026 Kadir Gecesi ( Hicri 1447 - Ramazan 26)

19 Mart 2026 Ramazan Bayramı Arefe (Hicri 1447- 29 Ramazan )

20 Mart 2026 Ramazan Bayramı 1. Gün ( Hicri 1447 - 1 Şevval )

21 Mart 2026 Ramazan Bayramı 2. Gün ( Hicri 1447 - 2 Şevval )

22 Mart 2026 Ramazan Bayramı 3. Gün ( Hicri 1447 - 3 Şevval )

26 Mayıs 2026 Kurban Bayramı Arefe ( Hicri 1447 - 9 Zilhicce)

27 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 1.Gün ( Hicri 1447 - 10 Zilhicce )

28 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 2.Gün ( Hicri 1447 - 11 Zilhicce)

29 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 3.Gün ( Hicri 1447 - 12 Zilhicce )

30 Mayıs 2026 Kurban Bayramı 4.Gün ( Hicri 1447 - 13 Zilhicce )

16 Haziran 2026 Hicri Yılbaşı ( Hicri 1448 - 1 Muharrem)

24 Ağustos 2026 Mevlid Kandili ( Hicri 1448 - 11 R.evvel )

10 Aralık 2026 Üç aylar Başlangıç ( Hicri 1448 - 1 Recep )

10 Aralık 2026 Regaip Kandili ( Hicri 1448 - 1 Recep )