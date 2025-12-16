Haberler
ÜÇ AYLAR GELİYOR! 2026 Receb, Şaban, Ramazan ayı ne zaman, hangi tarihte başlayacak?
Giriş Tarihi: 16.12.2025 13:44
Üç Aylar'ın gelişi İslam dünyasında heyecanla karşılanıyor. Recep, Şaban ve Ramazan aylarını kapsayan bu mübarek süreçte Regaib, Miraç ve Berat kandilleri ile birlikte Ramazan ayı idrak edilecek. Manevi iklimin güçlendiği bu süreçte önemli gün ve geceler idrak edilirken, ibadet ve yaşam düzeninde daha fazla özen gösterilmesi bekleniyor. Peki, 2026 Üç Aylar bu yıl hangi tarihte başlayacak?