Haberler Yaşam ÜÇ KURUŞ Neriman öldü mü, Nursel Köse diziden çıktı mı? Üç Kuruş’un Neriman’ı diziden neden ayrıldı?

Giriş Tarihi: 18.04.2022 16:46 Güncelleme Tarihi: 18.04.2022 16:46

ÜÇ KURUŞ Neriman öldü mü, Nursel Köse diziden çıktı mı? Üç Kuruş’un Neriman’ı diziden neden ayrıldı?

Show Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Üç Kuruş dizisinde Neriman karakterine hayat veren Nursel Köse, senaryo gereği yapıma veda etti. Son bölümde izleyenleri üzen bu olay sonrası diziseverler konuyla ilgili olarak "Üç Kuruş Neriman öldü mü, Nursel Köse diziden çıktı mı, neden ayrıldı?" soruları yanıt aramaya başladı. Dizinin son bölümünde Leyla'nın vurulmasının şoku atlatılamazken Neriman, Kılıç tarafından öldürüldü. Peki, Üç Kuruş Neriman öldü mü, Nursel Köse diziden çıktı mı, neden ayrıldı? İşte tüm detaylar...