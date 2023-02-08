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Haberler Yaşam UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ? 8-9 Şubat 2023 THY, Anadolu Jet, Pegasus uçak seferleri sorgulama ile iptal olan uçuşlar listesi
Giriş Tarihi: 08.02.2023 08:10 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 08:10

UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ? 8-9 Şubat 2023 THY, Anadolu Jet, Pegasus uçak seferleri sorgulama ile iptal olan uçuşlar listesi

Yüzyılın en büyük depremi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depreminde arama kurtarma çalışmaları sürerken bir yandan da Türkiye kara kış günleriyle mücadele ediyor. Yurt genelinde iki sebepten kaynaklı olarak uçak seferlerinde iptal durumu söz konusu. Bu noktada çeşitli sebeplerle bu ulaşım aracını kullanacak olan vatandaşlar "8 Şubat Pegasus THY uçak seferleri iptal edildi mi, son durum ne?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte uçak seferleri sorgulama ekranı ve iptal olan seferlerle ilgili son durum.

UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ? 8-9 Şubat 2023 THY, Anadolu Jet, Pegasus uçak seferleri sorgulama ile iptal olan uçuşlar listesi

Uçak seferleri iptal mi son durum ne soruları, gerek Kahramanmaraş'taki deprem nedeniyle gerekse hava şartlarındaki olumsuzluklar nedeniyle gündeme geliyor. Geçtiğimiz günlerde yüzlerce seferin iptal edildiğine dair açıklama gelirken vatandaşlar konuya ilişkin gelişmeleri de yakından takip ediyor. Peki, 8 Şubat Pegasus THY uçak seferleri iptal edildi mi, son durum ne? İşte uçak seferleri sorgulama ekranı ve iptal olan seferlerle ilgili son durum.

UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ? 8-9 Şubat 2023 THY, Anadolu Jet, Pegasus uçak seferleri sorgulama ile iptal olan uçuşlar listesi

SABİHA GÖKÇEN HAVALİMANI'NDAKİ UÇUŞLAR OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI NEDENİYLE AZALTILACAK

İstanbul'daki olumsuz hava koşulları sebebiyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşlarda yarın ve çarşamba günü yüzde 25 azaltma yapılacak.

Havalimanının işletmecisi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri AŞ'den (HEAŞ) yapılan açıklamada, Sabiha Gökçen Havalimanı Meteorolojik Acil Durum Komitesinin (MADKOM) İstanbul'daki hava durumuna ilişkin toplantı yaptığı belirtildi.

Açıklamada, "Yurt genelinde ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında 7-8 Şubat tarihlerinde yüzde 25 oranlarında uçuş azaltması yapılacaktır. Tüm yolcuların uçuşlarıyla ilgili son durumu, ilgili hava yolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir." ifadelerine yer verildi.

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UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ? 8-9 Şubat 2023 THY, Anadolu Jet, Pegasus uçak seferleri sorgulama ile iptal olan uçuşlar listesi

THY 13 ŞUBAT'A KADAR BİLETLERİ 100 TL'YE SABİTLEDİ

THY yaptığı açıklamada Adana, Diyarbakır, Şanlıurfa ve Elazığ çıkışlı tüm uçuşları 13 Şubat'a kadar 100 TL'ye sabitledi.

UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ? 8-9 Şubat 2023 THY, Anadolu Jet, Pegasus uçak seferleri sorgulama ile iptal olan uçuşlar listesi

PEGASUS HAVA YOLLARI'NDAN DEPREM BÖLGESİ İÇİN EK SEFER PLANLAMASI DUYURUSU

Pegasus Hava Yolları, yardım ekipleri ve bölgeye gitmek isteyenler için ek sefer planlaması yapıldığını, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır'a ve bu illerden Sabiha Gökçen'e dönüşler için ek sefer planlamalarının gerçekleştirildiğini duyurdu.

UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ? 8-9 Şubat 2023 THY, Anadolu Jet, Pegasus uçak seferleri sorgulama ile iptal olan uçuşlar listesi

ANADOLU JET'TEN DEPREM BÖLGELERİ HAKKINDA AÇIKLAMA

"Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve çevre illerde hissedilen deprem nedeniyle, Kahramanmaraş (KCM), Gaziantep (GZT), Malatya (MLX) ve Adıyaman (ADF) Havalimanları geçici olarak sivil uçuşlara kapatılmış olup sadece insani yardım ve arama kurtarma ekiplerinin bölgelere ulaşımı için hizmet vermektedir.

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