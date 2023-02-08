Haberler Yaşam UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ? 8-9 Şubat 2023 THY, Anadolu Jet, Pegasus uçak seferleri sorgulama ile iptal olan uçuşlar listesi

Giriş Tarihi: 08.02.2023 08:10 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 08:10

UÇAK SEFERLERİ İPTAL Mİ? 8-9 Şubat 2023 THY, Anadolu Jet, Pegasus uçak seferleri sorgulama ile iptal olan uçuşlar listesi

Yüzyılın en büyük depremi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depreminde arama kurtarma çalışmaları sürerken bir yandan da Türkiye kara kış günleriyle mücadele ediyor. Yurt genelinde iki sebepten kaynaklı olarak uçak seferlerinde iptal durumu söz konusu. Bu noktada çeşitli sebeplerle bu ulaşım aracını kullanacak olan vatandaşlar "8 Şubat Pegasus THY uçak seferleri iptal edildi mi, son durum ne?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte uçak seferleri sorgulama ekranı ve iptal olan seferlerle ilgili son durum.