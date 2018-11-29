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Yaşanan olaylar şaşırttı! Uçaklarla ilgili ilk defa duyacağınız çarpıcı gerçekler!

Giriş Tarihi: 29.11.2018 18:45 Güncelleme Tarihi: 29.11.2018 18:47
Yaşanan olaylar şaşırttı! Uçaklarla ilgili ilk defa duyacağınız çarpıcı gerçekler!

Belki sık sık, belki ara sıra uçaklarla uzun yolculuklar yapıyoruz. Peki ama uçakların büyük sırlarından haberiniz var mı?

Yaşanan olaylar şaşırttı! Uçaklarla ilgili ilk defa duyacağınız çarpıcı gerçekler!

İşte uçaklarla ilgili çok az insanın bildiği ve öğrenildiğinde 'yok artık' dedirten o gerçekler...

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Yaşanan olaylar şaşırttı! Uçaklarla ilgili ilk defa duyacağınız çarpıcı gerçekler!

Havadayken pek hissetmiyoruz; ancak uçağa kötü hava koşullarında sık sık şimşek çarpar.

Yaşanan olaylar şaşırttı! Uçaklarla ilgili ilk defa duyacağınız çarpıcı gerçekler!

İki pilot uçuş sırasında asla aynı yemeği yemez. Biri zehirlenirse diğerinin sağlığı açısından risk almamak için bu uygulamaya gidiliyor. Sözgelimi bir pilot tavuk yediğinde diğeri köfte yer.

Yaşanan olaylar şaşırttı! Uçaklarla ilgili ilk defa duyacağınız çarpıcı gerçekler!

Tuvaletlerin kilitleri dışarıdan açılabilir.

Yaşanan olaylar şaşırttı! Uçaklarla ilgili ilk defa duyacağınız çarpıcı gerçekler!

Uçakta her yolculuk bir ya da iki saat sürmüyor. Çok daha uzun süreli yolculuklarda pilotlar uçuş esnasında uyuyakalabiliyor.

Yaşanan olaylar şaşırttı! Uçaklarla ilgili ilk defa duyacağınız çarpıcı gerçekler!

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