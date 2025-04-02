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Ücretsiz toplu taşıma bitti mi, ne zaman bitiyor? İşte, 2 Nisan 2025 toplu taşıma tarifelerinde son durum!
Giriş Tarihi: 02.04.2025 10:53
Güncelleme Tarihi: 02.04.2025
10:53
Ücretsiz toplu taşıma bitti mi, ne zaman bitiyor? İşte, 2 Nisan 2025 toplu taşıma tarifelerinde son durum!
2 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde vatandaşlar, Marmaray, otobüs, metro, tramvay ve metrobüsün bugün ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Resmi tatil veya özel günlerde uygulanan ücretsiz ulaşım kararları gündemdeki yerini korurken, 2 Nisan 2025 Çarşamba günü için geçerli toplu taşıma tarifeleri belli oldu. İşte, detaylar…