Ücretsiz toplu taşıma bitti mi, ne zaman bitiyor? İşte, 2 Nisan 2025 toplu taşıma tarifelerinde son durum!

Toplu taşımada 2 Nisan tarifesi açıklandı! Marmaray, metro, metrobüs, otobüs ve tramvay gibi ulaşım araçlarını kullanacak vatandaşlar, 2 Nisan'da toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Resmi kurumların duyuruları yakından takip edilirken, şehir içi ulaşımda uygulanacak güncel tarife de netleşti. Peki, bugün toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, merak edilen detaylar…