Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Ücretsiz toplu taşıma bitti mi, ne zaman bitiyor? İşte, 2 Nisan 2025 toplu taşıma tarifelerinde son durum!
Giriş Tarihi: 02.04.2025 10:53 Güncelleme Tarihi: 02.04.2025 10:53

Ücretsiz toplu taşıma bitti mi, ne zaman bitiyor? İşte, 2 Nisan 2025 toplu taşıma tarifelerinde son durum!

2 Nisan'da toplu taşıma ücretsiz mi? İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere birçok şehirde vatandaşlar, Marmaray, otobüs, metro, tramvay ve metrobüsün bugün ücretsiz olup olmadığını merak ediyor. Resmi tatil veya özel günlerde uygulanan ücretsiz ulaşım kararları gündemdeki yerini korurken, 2 Nisan 2025 Çarşamba günü için geçerli toplu taşıma tarifeleri belli oldu. İşte, detaylar…

Ücretsiz toplu taşıma bitti mi, ne zaman bitiyor? İşte, 2 Nisan 2025 toplu taşıma tarifelerinde son durum!

Toplu taşımada 2 Nisan tarifesi açıklandı! Marmaray, metro, metrobüs, otobüs ve tramvay gibi ulaşım araçlarını kullanacak vatandaşlar, 2 Nisan'da toplu taşımanın ücretsiz olup olmadığını araştırıyor. Resmi kurumların duyuruları yakından takip edilirken, şehir içi ulaşımda uygulanacak güncel tarife de netleşti. Peki, bugün toplu taşıma ücretsiz mi? İşte, merak edilen detaylar…

Ücretsiz toplu taşıma bitti mi, ne zaman bitiyor? İşte, 2 Nisan 2025 toplu taşıma tarifelerinde son durum!

30-31 Mart ile 1 Nisan günleri kapsayan Ramazan Bayramı süresince, toplu taşıma araçları kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahiplerine ücretsizdi.

İşte, 2 Nisan 2025 toplu taşıma tarifelerinde son durum:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ücretsiz toplu taşıma bitti mi, ne zaman bitiyor? İşte, 2 Nisan 2025 toplu taşıma tarifelerinde son durum!

ÜCRETSİZ TOPLU TAŞIMA BİTTİ Mİ, NE ZAMAN BİTİYOR?

2 Nisan 2025 itibarıyla ücretsiz toplu taşıma tarifesi son buldu. Vatandaşlar, her sefer için belirlenen ücret tarifesine ödeyecek.

Ücretsiz toplu taşıma bitti mi, ne zaman bitiyor? İşte, 2 Nisan 2025 toplu taşıma tarifelerinde son durum!
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Ücretsiz toplu taşıma bitti mi, ne zaman bitiyor? İşte, 2 Nisan 2025 toplu taşıma tarifelerinde son durum!