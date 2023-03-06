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Haberler Yaşam Ufuk varsa umut var! “Benim gibi dünya rekortmeni olabileceklerini anlattım”
Giriş Tarihi: 06.03.2023 06:56 Güncelleme Tarihi: 06.03.2023 06:57

Ufuk varsa umut var! “Benim gibi dünya rekortmeni olabileceklerini anlattım”

17 Ağustos 1999 depremini yaşayan ve enkazdan 3 gün sonra kurtarılan Ufuk Koçak 2 bacağını kaybetti. Spor ile hayata tutunan Ufuk bir çok başarıya imza attı. Bedensel engelli dalış eğitmeni oldu, engelliler serbest dalış rekorunu kırdı, Dünyanın en uzun ve zor yollarından biri olan 508 kilometrelik Likya Yolu'nu protez bacaklarıyla tamamladı.

ABBAS ÇAKAR
Ufuk varsa umut var! “Benim gibi dünya rekortmeni olabileceklerini anlattım”

18 binden fazla kişinin hayatını kaybettiği 17 Ağustos 1999 depreminde Kocaeli Gölcük ilçesinde enkaz altında kalan ve 3 gün sonra kurtarılan Ufuk Koçak, 2 bacağını da kaybetti.

Ufuk varsa umut var! “Benim gibi dünya rekortmeni olabileceklerini anlattım”

Koçak depremde annesi, teyzesi ve kuzenini de 45 saniye süren o felakette kaybetti. O dönem 23 yaşında olan Koçak, yaşadığı tüm acılara ve kayıplara rağmen, ne yaşama sevincini ne de yaşadığı kentle bağını kaybetmedi.

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Ufuk varsa umut var! “Benim gibi dünya rekortmeni olabileceklerini anlattım”

Depremden sonra hayata tutunduğu spor ile bir çok önemli başarıya imza attı. Şimdi ise Kahramamaraş merkezli yaşanan deprem sonrası bölgeye gitti ve depremzedelere destek oluyor.

Ufuk varsa umut var! “Benim gibi dünya rekortmeni olabileceklerini anlattım”

SPORLA HAYATA TUTUNDU
Kayıp kelimesinin depremi yaşayan insanlar için bambaşka anlamlar taşıdığını ifade eden Koçak, "Evimi, annemi, yakınlarımı, gezdiğimiz caddeleri, arkadaşlarımı kaybettim.

Ufuk varsa umut var! “Benim gibi dünya rekortmeni olabileceklerini anlattım”

Spora yöneldim.İlk önce serbest dalış yaptım. Ardından depremden önce ilgilendiğim spor dallarına yöneldim. Su kayağı, rüzgar sörfü, ve dalış yapıp, tırmanışlar gerçekleştirdim. Türkiye'de ilk bedensel engelli dalış eğitmeni olmayı başardım.

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