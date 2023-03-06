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Ufuk varsa umut var! “Benim gibi dünya rekortmeni olabileceklerini anlattım”
Giriş Tarihi: 06.03.2023 06:56
Güncelleme Tarihi: 06.03.2023
06:57
Ufuk varsa umut var! “Benim gibi dünya rekortmeni olabileceklerini anlattım”
17 Ağustos 1999 depremini yaşayan ve enkazdan 3 gün sonra kurtarılan Ufuk Koçak 2 bacağını kaybetti. Spor ile hayata tutunan Ufuk bir çok başarıya imza attı. Bedensel engelli dalış eğitmeni oldu, engelliler serbest dalış rekorunu kırdı, Dünyanın en uzun ve zor yollarından biri olan 508 kilometrelik Likya Yolu'nu protez bacaklarıyla tamamladı.