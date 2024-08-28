Giriş Tarihi: 28.08.2024 20:18
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024
20:18
ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI: Bakan Göktaş duyurdu!Öğrencilere ulaşım desteği devam edecek mi, ne kadar, nasıl başvurulur?
Okullarin açılmasına kısa bir süre kala ihtiyaç sahibi ailelerdeki öğrencilere ulaşım yardımı gündemde. Bakan Göktaş her sene verilen destek hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyal yardımdan faydalanan ailelerdeki öğrencilerin ulaşım ücretlerinin karşılandığı destekle 100 binden fazla öğrenci yararlandı. Yeni dönemde öğrenci ulaşım desteğinden yararlanmak isteyenler araştırmalara başladı. Peki, öğrencilere ulaşım desteği devam edecek mi, ne kadar, nereden başvurulur? İşte detaylar