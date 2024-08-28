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Giriş Tarihi: 28.08.2024 20:18 Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 20:18

ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI: Bakan Göktaş duyurdu!Öğrencilere ulaşım desteği devam edecek mi, ne kadar, nasıl başvurulur?

Okullarin açılmasına kısa bir süre kala ihtiyaç sahibi ailelerdeki öğrencilere ulaşım yardımı gündemde. Bakan Göktaş her sene verilen destek hakkında açıklamalarda bulundu. Sosyal yardımdan faydalanan ailelerdeki öğrencilerin ulaşım ücretlerinin karşılandığı destekle 100 binden fazla öğrenci yararlandı. Yeni dönemde öğrenci ulaşım desteğinden yararlanmak isteyenler araştırmalara başladı. Peki, öğrencilere ulaşım desteği devam edecek mi, ne kadar, nereden başvurulur? İşte detaylar

ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI: Bakan Göktaş duyurdu!Öğrencilere ulaşım desteği devam edecek mi, ne kadar, nasıl başvurulur?

2024-2025 eğitim öğretim dönemine kısa bir kala öğrencilere ulaşım desteği gündeme geldi. Ulaşım Desteği ile ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilköğretim, ortaöğretim ve yükseköğretim öğrencilerinin şehirler arası ulaşım giderlerine destek olduklarını açıkladı. İşte, öğrenci ulaşım desteği başvuru ekranı

ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI: Bakan Göktaş duyurdu!Öğrencilere ulaşım desteği devam edecek mi, ne kadar, nasıl başvurulur?

2024-2025 ULAŞIM DESTEĞİ DEVAM EDECEK Mİ?

Bakan Göktaş, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin gidiş-dönüş olmak üzere yılda dört defa ulaşım giderlerine destek sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitim hayatlarına daha rahat devam edebilmeleri için bütün tedbirleri almaya devam ediyoruz. Bu kapsamda, sosyal yardım faydalanıcısı hanelerde bulunan öğrencilerin ulaşım giderlerinin karşılanması için hayata geçirdiğimiz Ulaşım Desteği 2024-2025 eğitim öğretim yılında da devam edecek. Öğrencilerimize vereceğimiz desteğin üst limit tutarı tek yön için 1250 lira olurken, şu ana kadar yaklaşık 60,8 milyon liralık kaynağı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza aktardık."

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ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI: Bakan Göktaş duyurdu!Öğrencilere ulaşım desteği devam edecek mi, ne kadar, nasıl başvurulur?

ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Ailesinden uzakta eğitim görenler, 25 yaşının altındaki lisans öğrencileri ve Türk Vatandaşı öğrenciler ulaşım desteği başvurusunda bulunabilir. Açıköğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri ulaşım desteği alamayacak.

ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI: Bakan Göktaş duyurdu!Öğrencilere ulaşım desteği devam edecek mi, ne kadar, nasıl başvurulur?

ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Göktaş, destek programına ilişkin başvuruların, öğrenci veya öğrencinin ailesi tarafından öğrencilerin ailelerinin ikametgah adresinde yer alan ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılması gerektiğini hatırlattı.

ULAŞIM DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI: Bakan Göktaş duyurdu!Öğrencilere ulaşım desteği devam edecek mi, ne kadar, nasıl başvurulur?
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