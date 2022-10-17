Haberler Yaşam Ulaşım desteği başvurusu yapacaklar dikkat! 2022 Üniversitelilere ulaşım desteği başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, e-Devlet ile nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 17.10.2022 20:08 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 20:08

Ulaşım desteği başvurusu yapacaklar dikkat! 2022 Üniversitelilere ulaşım desteği başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, e-Devlet ile nasıl yapılır?

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan ulaşım desteği başvuru detaylarıyla araştırma konusu haline geliyor. Yılda iki kez ödenmesi planlanan bu desteğin hesaplara yatacağı tarih ise Bakan Yanık tarafından açıklandı. Açıklamaların ardından bu maddi destekten yararlanmak isteyen vatandaşlar ''e-Devlet Ulaşım desteği başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, nasıl yapılır?'' soruları yanıt aramaya başladı. Bu maddi destekle beraber ailelerinden uzakta okuyan üniversite öğrencileri rahat bir nefes alacak. İşte Ulaşım desteği başvuru tarihleri ve şartları gibi tüm detaylar.