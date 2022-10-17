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Haberler Yaşam Ulaşım desteği başvurusu yapacaklar dikkat! 2022 Üniversitelilere ulaşım desteği başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, e-Devlet ile nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 17.10.2022 20:08 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 20:08

Ulaşım desteği başvurusu yapacaklar dikkat! 2022 Üniversitelilere ulaşım desteği başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, e-Devlet ile nasıl yapılır?

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulan ulaşım desteği başvuru detaylarıyla araştırma konusu haline geliyor. Yılda iki kez ödenmesi planlanan bu desteğin hesaplara yatacağı tarih ise Bakan Yanık tarafından açıklandı. Açıklamaların ardından bu maddi destekten yararlanmak isteyen vatandaşlar ''e-Devlet Ulaşım desteği başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, nasıl yapılır?'' soruları yanıt aramaya başladı. Bu maddi destekle beraber ailelerinden uzakta okuyan üniversite öğrencileri rahat bir nefes alacak. İşte Ulaşım desteği başvuru tarihleri ve şartları gibi tüm detaylar.

Ulaşım desteği başvurusu yapacaklar dikkat! 2022 Üniversitelilere ulaşım desteği başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, e-Devlet ile nasıl yapılır?

Ulaşım desteği başvuru şartları, tarihleri ve tüm detaylarıyla üniversite öğrencilerinin gündemine geliyor. 10 Ekim 2022 Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerine bu maddi destek müjdesini vermişti. Bunun akabinde ise ''e-Devlet Ulaşım desteği başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, nasıl yapılır?'' soruları yanıt aramaya başladı. İşte Ulaşım desteği başvurularına dair tüm merak edilenler.

Ulaşım desteği başvurusu yapacaklar dikkat! 2022 Üniversitelilere ulaşım desteği başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, e-Devlet ile nasıl yapılır?

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE ULAŞIM DESTEĞİ MÜJDESİ!

10 Ekim 2022 Pazartesi günü yapılan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, üniversite öğrencilerine müjdeyi şöyle verdi:

"Bir müjdede üniversite öğrencilerimize vermek istiyorum. Ulaşım desteği sağlayacağız.

Ailelerinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerine okullarına gidiş ve dönüşleri için ulaşım desteği vereceğiz. Yılda iki defa verilecek bu destek sayesinde ailelerin yanına gidip gelebilmelerini temin edeceğiz."

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Ulaşım desteği başvurusu yapacaklar dikkat! 2022 Üniversitelilere ulaşım desteği başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, e-Devlet ile nasıl yapılır?

ÜNİVERSİTE ULAŞIM YARDIMI BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILACAK?

Üniversite öğrencilerine sağlanacak ulaşım desteği başvuruları için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan bir son dakika açıklaması geldi.

Bakan Yanık, yılda iki kez verilecek ulaşım desteğinin ayrıntılarına ilişkin şunları kaydetti:

"Bizim yaptığımız sosyal yardımların, sosyal desteklerin tamamının dayandığı mevzuat 3294 sayılı kanun. Bu programımızda ilk kez uygulanan bir destek. Sosyal yardım faydalanıcısı ailelerin üniversite öğrencisi çocuklarına, bunlar 25 yaş altı ve lisans öğrencileri olacak, ailesinden uzakta eğitim gören üniversite öğrencilerine yılda 2 defa gidiş dönüş biletlerini biz temin edeceğiz.

Ulaşım desteği başvurusu yapacaklar dikkat! 2022 Üniversitelilere ulaşım desteği başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, e-Devlet ile nasıl yapılır?

ÜNİVERSİTE ULAŞIM DESTEĞİ NE KADAR, KAÇ TL?

Öğrenci arkadaşlarımızın, ailelerinin yaşadığı yerdeki vakıflarımıza müracaat ederek, ulaşım biletlerini de ibraz etmek suretiyle 500 liraya kadar ulaşım giderlerini biz karşılıyoruz.''

Yanık, "Her bir birey için tek yön 500 liraya kadar ödeme yapacağız. 2023 yılında bu destek miktarımız 750 lira olacak. Yaklaşık 150 bin üniversite öğrencisinin yararlanacağını öngörüyoruz. Ödemeleröğrenci arkadaşlarımızın IBAN hesaplarına vakıflarımız tarafından yapılacak." bilgisini paylaştı.

Yanık, öğrencinin geri dönüşünde de biletini ibraz etmek şartıyla ulaşım yardımından faydalanabileceğini söyledi.

Ulaşım desteği başvurusu yapacaklar dikkat! 2022 Üniversitelilere ulaşım desteği başvuru ne zaman yapılacak, şartları nelerdir, e-Devlet ile nasıl yapılır?

ULAŞIM DESTEĞİNDEN KİMLER FAYDALANABİLİR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre; ulaşım desteğinden sosyal yardım faydalanıcısı ailelerin üniversite öğrencisi çocukları yararlanabilecek.

Üniversite ulaşım desteği, ailesinden uzakta eğitim gören 25 yaş altındaki lisans öğrencilerine verilecek. Ulaşım desteği için öğrencinin Türk vatandaşı olması gerekiyor.

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