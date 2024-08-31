Giriş Tarihi: 31.08.2024 08:54
Güncelleme Tarihi: 31.08.2024
08:54
ULAŞIM DESTEĞİ SON DAKİKA HABERLERİ | Bakan Göktaş açıkladı! 2024 Ulaşım Desteği başvurusu nasıl yapılır, ne kadar, başvuru şartları neler?
Okulların açılmasına iki hafta kala öğrencileri sevindirecek olan Müjdeli haberi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş duyurdu. Ailesinden farklı bir ilde eğitim gören ilköğrenim, ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerinin şehirlerarası ulaşım giderleri için yardım desteği yapılacak. Söz konusu programın 2022 yılında hayata geçirilmişti. Peki, Öğrenci ulaşım desteğine nasıl başvurulur? İşte, 2024-2025 Eğitim yılı için başvuruları….