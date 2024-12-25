ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU E-DEVLET: Ulusal Staj Programı (USP) başvuruları ne zaman, nereden yapılır?

USP BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ulusal Staj Programının 2025 yılı başvuru süreci başladı.

Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve özel sektörün katılımıyla gençlere geniş bir sektörel yelpazede staj, iş gölgeleme ve mesleğe hazırlık eğitim uygulamaları imkanı sunan programa başvurular, 28 Şubat'a kadar devam edecek.