Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU E-DEVLET: Ulusal Staj Programı (USP) başvuruları ne zaman, nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 25.12.2024 11:35 Güncelleme Tarihi: 25.12.2024 11:35

ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU E-DEVLET: Ulusal Staj Programı (USP) başvuruları ne zaman, nereden yapılır?

Ulusal Staj Programı başvuruları son dakika haberleriyle takip ediliyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen programa başvurular başladı. 800 bin öğrenciye staj imkânı sunulan programda, gençler kamu ve özel sektörde iş hayatına başlarken meslekleri de tanıma fırsatı yakalıyor. Başvurular e-Devlet ekranı üzerinden yapılıyor. Peki, Ulusal Staj Programı (USP) başvuruları nasıl, nereden yapılır?

ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU E-DEVLET: Ulusal Staj Programı USP başvuruları ne zaman, nereden yapılır?

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen 2025 yılı Ulusal Staj Programı başvuruları başladı. Gençlerin mesleğe adım atmasına ve iş dünyasını tanımasına olanak sağlayan projenin başvuruları ekranı sorgulanıyor. Peki, Ulusal Staj Programı (USP) başvuruları nasıl, nereden yapılır?

ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU E-DEVLET: Ulusal Staj Programı USP başvuruları ne zaman, nereden yapılır?

USP BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Ulusal Staj Programının 2025 yılı başvuru süreci başladı.
Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve özel sektörün katılımıyla gençlere geniş bir sektörel yelpazede staj, iş gölgeleme ve mesleğe hazırlık eğitim uygulamaları imkanı sunan programa başvurular, 28 Şubat'a kadar devam edecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU E-DEVLET: Ulusal Staj Programı USP başvuruları ne zaman, nereden yapılır?

USP BAŞVURULARI NEREDEN, NASIL YAPILIR?
Ulusal Staj Programına başvurular, e-Devlet entegrasyonu ile çalışan milli dijital platform "Kariyer Kapısı" üzerinden yapılıyor.

ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU E-DEVLET: Ulusal Staj Programı USP başvuruları ne zaman, nereden yapılır?

PROGRAMA KİMLER BAŞVURABİLİR?
Programa, Türkiye, KKTC ve yurt dışındaki üniversitelerde örgün eğitim gören, 1 Ocak 2025 itibarıyla 35 yaşını doldurmamış lisans, ön lisans veya yurt dışındaki üniversitelerde yüksek lisans/doktora eğitimine devam eden Türk vatandaşı/Mavi Kart sahibi öğrenciler başvurabiliyor.

ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU E-DEVLET: Ulusal Staj Programı USP başvuruları ne zaman, nereden yapılır?

Lisans programlarında eğitim görmekte olan adayların 2, 3 veya 4. sınıf, ön lisans programlarında eğitim gören adayların ise 1 veya 2. sınıf öğrencisi olması gerekiyor.

SON DAKİKA