Haberler
Yaşam
ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU E-DEVLET: Ulusal Staj Programı (USP) başvuruları ne zaman, nereden yapılır?
Giriş Tarihi: 25.12.2024 11:35
Güncelleme Tarihi: 25.12.2024
11:35
ULUSAL STAJ PROGRAMI BAŞVURU E-DEVLET: Ulusal Staj Programı (USP) başvuruları ne zaman, nereden yapılır?
Ulusal Staj Programı başvuruları son dakika haberleriyle takip ediliyor. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından düzenlenen programa başvurular başladı. 800 bin öğrenciye staj imkânı sunulan programda, gençler kamu ve özel sektörde iş hayatına başlarken meslekleri de tanıma fırsatı yakalıyor. Başvurular e-Devlet ekranı üzerinden yapılıyor. Peki, Ulusal Staj Programı (USP) başvuruları nasıl, nereden yapılır?