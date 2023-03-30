Haberler Yaşam Üniversite hibrit sistem nedir, ne demek? YÖK açıklama ile hibrit eğitim nedir, sınavlar nasıl olacak?

Giriş Tarihi: 30.03.2023 20:51 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 20:51

Üniversite hibrit sistem nedir, ne demek? YÖK açıklama ile hibrit eğitim nedir, sınavlar nasıl olacak?

Hibrit eğitim nedir, üniversitede hibrit eğitimde sınavlar nasıl olacak gibi sorular yanıt arıyor. YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ilişkin açıklama yaptı. Kahramanmaraş'taki iki büyük deprem sonrası üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmişti. KYK yurtlarının depremzedeler için kullanılması sonucu okullar bir süre uzaktan eğitimdeydi. Peki, hibrit sistem nedir? Hibrit eğitim sınavlar nasıl olacak, online mı yüz yüze mi? İşte hibrit eğitim hakkında detaylar