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Haberler Yaşam Üniversite hibrit sistem nedir, ne demek? YÖK açıklama ile hibrit eğitim nedir, sınavlar nasıl olacak?
Giriş Tarihi: 30.03.2023 20:51 Güncelleme Tarihi: 30.03.2023 20:51

Üniversite hibrit sistem nedir, ne demek? YÖK açıklama ile hibrit eğitim nedir, sınavlar nasıl olacak?

Hibrit eğitim nedir, üniversitede hibrit eğitimde sınavlar nasıl olacak gibi sorular yanıt arıyor. YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ilişkin açıklama yaptı. Kahramanmaraş'taki iki büyük deprem sonrası üniversitelerde uzaktan eğitime geçilmişti. KYK yurtlarının depremzedeler için kullanılması sonucu okullar bir süre uzaktan eğitimdeydi. Peki, hibrit sistem nedir? Hibrit eğitim sınavlar nasıl olacak, online mı yüz yüze mi? İşte hibrit eğitim hakkında detaylar

Üniversite hibrit sistem nedir, ne demek? YÖK açıklama ile hibrit eğitim nedir, sınavlar nasıl olacak?

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ilişkin açıklamalarda bulunmasından sonra vatandaşlar hibrit eğitim nedir, sınavlar nasıl olacak sorusuna yanıt aramakta. YÖK Başkanı Özvar, bahar dönemi eğitime dair açıklamalarda bulunuyor. Peki, hibrit eğitim nedir, sınavlar nasıl olacak? İşte detaylar

Üniversite hibrit sistem nedir, ne demek? YÖK açıklama ile hibrit eğitim nedir, sınavlar nasıl olacak?

ÜNİVERSİTE HİBRİT SİSTEM NEDİR?

Karma öğrenme, hibrid öğrenme, karışık öğrenme olarak da bilinen harmanlanmış öğrenme en sade tanımıyla geleneksel eğitim metodunun çevrimiçi (online) eğitim materyalleriyle zenginleştirilmesi yani harmanlanması olarak tanımlanmaktadır.

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Üniversite hibrit sistem nedir, ne demek? YÖK açıklama ile hibrit eğitim nedir, sınavlar nasıl olacak?

Kullanılan teknolojilerin yanı sıra farklı eğitim felsefelerinin geleneksel öğrenme ortamında birlikte kullanılması da harmanlanmış öğrenme olarak tanımlanmaktadır.

Üniversite hibrit sistem nedir, ne demek? YÖK açıklama ile hibrit eğitim nedir, sınavlar nasıl olacak?

Harmanlanmış öğrenme geleneksel eğitimi desteklemek amacıyla teknolojik materyallerin kullanılması olarak düşünülmemelidir. Harmanlanmış öğrenmedeki denge çevrimiçi ağırlıklı eğitim veren bir kurumun verimliliği arttırmak amacıyla çevrimiçi eğitime ek olarak yüz yüze ders vermesi olarak da düşünülebilir.

Üniversite hibrit sistem nedir, ne demek? YÖK açıklama ile hibrit eğitim nedir, sınavlar nasıl olacak?

SON DAKİKA BAŞKAN EROL ÖZVAR AÇIKLADI: ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR!

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ilişkin açıklama yaptı.

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