Üniversite sınavları ertelendi mi, ne zaman yapılacak, online mı olacak? 2021 Üniversite sınavları için YÖK’ten flaş açıklama!

Eğitim alanında çoğu sınavın ertelendiği dönemden geçerken üniversite sınavları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Son olarak Yükseköğretim Kurumu'ndan konuya yönelik açıklama geldi. Böylelikle üniversite sınavları ertelendi mi, iptal mi edildi soruları yanıt buldu. Gelen son duyuruya göre; YÖK 17 Mayıs tarihine kadar yüz yüze eğitimlere ara verileceğini duyurarak, eğitime uzaktan devam edilmesine yüz yüze sınavların da ertelenmesini ya da online yapılmasını istedi. YÖK'ten gelen açıklamanın ardından Üniversite sınavları ertelendi mi, ne zaman ve online mı olacak sorusu yanıt buldu.