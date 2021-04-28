Üniversite sınavları ertelendi mi, ne zaman yapılacak, online mı olacak? 2021 Üniversite sınavları için YÖK’ten flaş açıklama!

Yükseköğretim Kurumu tarafından üniversite sınavları için son dakika açıklaması geldi. Pandemi dolasıyla peş peşe ertelenen sınavlar dolasıyla gözler üniversite sınav tarihine çevrildi. Üniversitelerde eğitim alan öğrenciler sınav tarihlerini sorgularken gözler üniversite sınavları ertelendi mi, ne zaman ve online mı olacak sorusunun yanıtına çevrildi. Yükseköğretim Kurumu, üniversitelere gönderdiği yazı ile 17 Mayıs tarihine kadar yüz yüze eğitimlere ara verilerek uzaktan eğitime geçilmesini, yüz yüze sınavların ertelenmesini veya online yapılmasını istedi. İşte tüm detaylar…