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Haberler Yaşam Üniversite sınavları nasıl yapılacak? Son dakika YÖK açıklama ile Üniversitelerde ara ve final sınavları online mı olacak, yüz yüze mi?
Giriş Tarihi: 03.04.2023 09:12 Güncelleme Tarihi: 03.04.2023 09:16

Üniversite sınavları nasıl yapılacak? Son dakika YÖK açıklama ile Üniversitelerde ara ve final sınavları online mı olacak, yüz yüze mi?

Üniversite sınavları nasıl yapılacak sorusu son dakika YÖK açıklama ile yanıt buldu. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi ardından yükseköğretimde uzaktan eğitime geçilmiş olup alınan karar ile ilgili Nisan ayında yeniden bir değerlendirme yapılacağı kaydedilmişti. Beklenen açıklama geldi. Buna göre, isteyen öğrenciler için üniversitelerde yüz yüze eğitim 3 Nisan Pazartesi günü itibarıyla başlıyor. Bu noktada ''Üniversite sınavları nasıl yapılacak? 2023 Üniversitelerde ara ve final sınavları online mı yapılacak, yüz yüze mi?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, bahar dönemi vize ve final sınavlarının nasıl yapılacağını da açıklamıştı. İşte, YÖK'ün o açıklaması…

Üniversite sınavları nasıl yapılacak? Son dakika YÖK açıklama ile Üniversitelerde ara ve final sınavları online mı olacak, yüz yüze mi?

Üniversite sınavları online mi olacak, yüz yüze mi sorusu gündemdeki yerini aldı. Kahramanmaraş depremi sonrası uzaktan eğitime geçilen üniversiteler 3 Nisan 2023 Pazartesi günü isteyen öğrenciler için açıldı. Binlerce lisans ve ön lisans öğrencisi ise bu noktada ''Üniversite sınavları nasıl olacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken son dakika YÖK açıklama yaptı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, bahar dönemi sınavlarının nasıl yapılacağını açıkladı. Peki, 2023 Üniversitelerde vize ve final sınavları online mı yapılacak, yüz yüze mi? İşte, YÖK son dakika açıklama ile üniversite sınavları nasıl yapılacak sorusunun yanıtı!

Üniversite sınavları nasıl yapılacak? Son dakika YÖK açıklama ile Üniversitelerde ara ve final sınavları online mı olacak, yüz yüze mi?

SON DAKİKA: ÜNİVERSİTELERDE HİBRİT EĞİTİM BAŞLADI!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Özvar, yaptığı açıklamada Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlayan üniversitelerde uzaktan eğitim süreciyle ilgili alınan yeni kararları duyurdu.

Buna göre 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan eğitimin yanı sıra isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebilecek.

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Üniversite sınavları nasıl yapılacak? Son dakika YÖK açıklama ile Üniversitelerde ara ve final sınavları online mı olacak, yüz yüze mi?

BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NASIL YAPILACAK, ONLINE MI YÜZ YÜZE Mİ?

YÖK Başkanı Özvar, bahar dönemindeki ara sınavların şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrim içi yapılacağını bildirdi.

Üniversite sınavları nasıl yapılacak? Son dakika YÖK açıklama ile Üniversitelerde ara ve final sınavları online mı olacak, yüz yüze mi?

YÖK Başkanı Özvar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Bildiğiniz üzere Yükseköğretim Kurulu olarak devletin diğer kurumlarıyla birlikte depremin etkilerini azaltmak ve yaraları iyileştirmek için büyük çaba göstererek birtakım tedbirler aldık. Yükseköğretim Kurulu olarak 17 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle 2022-2023 akademik yılı bahar döneminde eğitim öğretimin uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülmesine, nisan ayında konunun yeniden değerlendirilerek kamuoyuyla paylaşılmasına karar vermiştik.

YÖK olarak 30 Mart itibarıyla 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin aldığımız yeni kararları bugün sizlerle paylaşmak üzere tekrar huzurlarınızdayız. Bu kararları alırken hem şu ana kadar aldığımız kararları hem de ülkemizin mevcut koşullarını paydaşlarımızın ve öğrencilerimizin taleplerini dikkate alarak gerçekleştirdiğimizi ifade etmek isterim. Ayrıca depremin doğrudan etkilediği illerdeki üniversitelerimizin hususiyetleri ve şartlarının gerektirdiği esneklikleri de tanıdık.

Üniversite sınavları nasıl yapılacak? Son dakika YÖK açıklama ile Üniversitelerde ara ve final sınavları online mı olacak, yüz yüze mi?

-Halihazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretim ile birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebilmesine,

-Yükseköğretim kurumlarının bir dersin hem uzaktan öğretim ile hem de yüz yüze verilebilmesine ilişkin kararları ilgili kurullarında alarak gerekli düzenlemeleri yapmalarına,

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