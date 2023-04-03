Üniversite sınavları nasıl yapılacak? Son dakika YÖK açıklama ile Üniversitelerde ara ve final sınavları online mı olacak, yüz yüze mi?

Üniversite sınavları nasıl yapılacak sorusu son dakika YÖK açıklama ile yanıt buldu. Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi ardından yükseköğretimde uzaktan eğitime geçilmiş olup alınan karar ile ilgili Nisan ayında yeniden bir değerlendirme yapılacağı kaydedilmişti. Beklenen açıklama geldi. Buna göre, isteyen öğrenciler için üniversitelerde yüz yüze eğitim 3 Nisan Pazartesi günü itibarıyla başlıyor. Bu noktada ''Üniversite sınavları nasıl yapılacak? 2023 Üniversitelerde ara ve final sınavları online mı yapılacak, yüz yüze mi?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, bahar dönemi vize ve final sınavlarının nasıl yapılacağını da açıklamıştı. İşte, YÖK'ün o açıklaması…