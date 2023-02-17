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Haberler Yaşam Üniversite sınavları uzaktan mı olacak, nasıl yapılacak? YÖK ile 2023 Üniversite vize ve final sınavları online mı olacak?
Giriş Tarihi: 17.02.2023 16:38 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 16:38

Üniversite sınavları uzaktan mı olacak, nasıl yapılacak? YÖK ile 2023 Üniversite vize ve final sınavları online mı olacak?

YÖK son dakika açıklaması Başkan Erol Özvar'dan geldi. Uzaktan eğitim kararı aldıklarını bildiren Özvar, Nisan ayı ile birlikte yeniden değerlendirme yapılacağını ve hibrit sisteme de geçilebileceğini aktardı. Şimdi öğrenciler üniversite sınavları uzaktan mı olacak, nasıl olacak sorularına yanıt arıyor. Yükseköğretim Kurulu duyuruları takip edilirken afet bölgesi için de kararlar açıklandı. Öğrencilerin gündeminde üniversite vize ve final sınavları online mı yapılacak sorusu yer alıyor. Peki, 2023 üniversite sınavları uzaktan mı olacak? İşte, o açıklama!

Üniversite sınavları uzaktan mı olacak, nasıl yapılacak? YÖK ile 2023 Üniversite vize ve final sınavları online mı olacak?

Üniversite sınavları nasıl olacak, uzaktan mı soruları yanıt arıyor. YÖK son dakika açıklaması ile yükseköğretim kurumlarının uzaktan eğitimle döneme başlayacağını ancak daha sonra değerlendirme yapılacağını açıkladı. Üniversite sınavları uzaktan mı, online mı soruları yanıt arıyor. Değerlendirme ardından hibrit ve harmanlanmış eğitim sistemleri üzerinde durulacak. Peki, üniversite vize ve final sınavları online mı yapılacak? İşte, detaylar…

Üniversite sınavları uzaktan mı olacak, nasıl yapılacak? YÖK ile 2023 Üniversite vize ve final sınavları online mı olacak?

YÖK BAŞKANI ÖZVAR'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI!

YÖK Başkanı Özvar, Nisan ayında hibrit öğrenim seçeneği ele alınacak açıklamasında bulundu.

YÖK Başkanı Özvar, yükseköğretim kurumlarındaki uygulamalı programlarda öğrencilerin bu eğitimlerini yüz yüze sürdüreceğini bildirdi.

YÖK Başkanı Özvar bahar döneminin 20 Şubat'ta uzaktan eğitimle başlatılabileceğini, nisan başı itibarıyla yüz yüze eğitimin de olduğu hibrit seçeneğin değerlendirileceğini açıkladı.

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Üniversite sınavları uzaktan mı olacak, nasıl yapılacak? YÖK ile 2023 Üniversite vize ve final sınavları online mı olacak?

ÜNİVERSİTELERDE UZAKTAN EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YÖK son dakika açıklaması ile üniversiteler 20 Şubat tarihi itibarıyla uzaktan eğitimle dönemlerine başlayabilecek. Alınan uzaktan eğitim kararı Nisan ayı itibarıyla yeniden değerlendirilecek hibrit veya harmanlanmış eğitim seçenekleri görüşülecek.

Üniversite sınavları uzaktan mı olacak, nasıl yapılacak? YÖK ile 2023 Üniversite vize ve final sınavları online mı olacak?

ÜNİVERSİTE VİZE FİNAL SINAVLARI NASIL OLACAK, ONLİNE MI?

En son pandemi döneminde uygulamaya geçen uzaktan eğitimde olduğu gibi bu dönem de sınavların online gerçekleşmesi bekleniyor.

Üniversite sınavları uzaktan mı olacak, nasıl yapılacak? YÖK ile 2023 Üniversite vize ve final sınavları online mı olacak?

Nisan ayına kadar yapılacak sınavlarda okulların kendi online sistemlerini kullanacağı öngörülüyor. Nisan ayıyla birlikte YÖK yeniden açıklama yapacak.

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