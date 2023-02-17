Haberler Yaşam Üniversite sınavları uzaktan mı olacak, nasıl yapılacak? YÖK ile 2023 Üniversite vize ve final sınavları online mı olacak?

Giriş Tarihi: 17.02.2023 16:38 Güncelleme Tarihi: 17.02.2023 16:38

YÖK son dakika açıklaması Başkan Erol Özvar'dan geldi. Uzaktan eğitim kararı aldıklarını bildiren Özvar, Nisan ayı ile birlikte yeniden değerlendirme yapılacağını ve hibrit sisteme de geçilebileceğini aktardı. Şimdi öğrenciler üniversite sınavları uzaktan mı olacak, nasıl olacak sorularına yanıt arıyor. Yükseköğretim Kurulu duyuruları takip edilirken afet bölgesi için de kararlar açıklandı. Öğrencilerin gündeminde üniversite vize ve final sınavları online mı yapılacak sorusu yer alıyor. Peki, 2023 üniversite sınavları uzaktan mı olacak? İşte, o açıklama!