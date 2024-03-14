Üniversitede 38 kız öğrenciye cinsel taciz: Ders anlatırken masanın altından...

SABAH, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'nde yaşanan, tüm Türkiye'nin konuştuğu tacizle ilgili yeni detaylara ulaştı. Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde derslerine giren kız öğrencilerini not düşürmekle tehdit ederek taciz ettiği ileri sürülen Dr. öğretim üyesi O.S.'nin 2018 yılında 18, 2019 yılında ise19 kızı taciz ettiği ortaya çıktı.

Siyasal Bilgiler Fakültesi öğrencisi E.Ş. 06.07.2018 tarihinde fakülte dekanlığına başvurarak öğretim görevlisi O.S.'den sınıftaki davranışlarından dolayı rahatsız olduğunu belirtti. E.Ş. ifadesinde, "Derslerde sürekli cinsel konulara değinmesi ben ve arkadaşlarımı rahatsız etmeye başlamıştı.