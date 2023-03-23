Başkan Erdoğan’dan son dakika açıklaması: Üniversiteler açılacak mı? 2023 YÖK takvimi ile üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan’da açılıyor mu?

Üniversiteler son dakika haberleri ile takip ediliyor. Geçtiğimiz akşam canlı yayında açıklamalar yapan Başkan Erdoğan üniversiteler açılacak mı sorusuna yanıt verdi. YÖK yüz yüze eğitim açıklaması var mı diye kontrol eden öğrenciler Cumhurbaşkanı açıklaması ile sorularına yanıt buldu. Üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan'da açılır mı gibi sorular gündemdeki yerini alırken daha önce Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar da uzaktan yüz yüzeye geçişe kurum olarak hazır olduklarını aktarmıştı. Peki, 2023 üniversiteler açılacak mı, açılıyor mu? İşte, son gelişmeler…