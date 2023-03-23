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Haberler Yaşam Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklaması: Üniversiteler açılacak mı? 2023 YÖK takvimi ile üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan'da açılıyor mu?
Giriş Tarihi: 23.03.2023 09:50 Güncelleme Tarihi: 23.03.2023 09:50

Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklaması: Üniversiteler açılacak mı? 2023 YÖK takvimi ile üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan'da açılıyor mu?

Üniversiteler son dakika haberleri ile takip ediliyor. Geçtiğimiz akşam canlı yayında açıklamalar yapan Başkan Erdoğan üniversiteler açılacak mı sorusuna yanıt verdi. YÖK yüz yüze eğitim açıklaması var mı diye kontrol eden öğrenciler Cumhurbaşkanı açıklaması ile sorularına yanıt buldu. Üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan'da açılır mı gibi sorular gündemdeki yerini alırken daha önce Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar da uzaktan yüz yüzeye geçişe kurum olarak hazır olduklarını aktarmıştı. Peki, 2023 üniversiteler açılacak mı, açılıyor mu? İşte, son gelişmeler…

Başkan Erdoğan’dan son dakika açıklaması: Üniversiteler açılacak mı? 2023 YÖK takvimi ile üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan’da açılıyor mu?

Üniversiteler açılacak mı son dakika gündemdeki yerini aldı. YÖK açıklaması ile takip edilen yüz yüze eğitim kararı bekleniyordu. Deprem sonrası KYK yurtlarının kullanılmasıyla birlikte uzaktan eğitim kararı aldıklarını bildiren Başkan Özvar Nisan ayında yeniden değerlendirmeye gideceklerini aktarmıştı. Üniversiteler açılıyor mu sorusu Başkan Erdoğan'ın açıklaması ile yeniden şekillendi. Peki, üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan'da mı? İşte, tüm detaylar…

Başkan Erdoğan’dan son dakika açıklaması: Üniversiteler açılacak mı? 2023 YÖK takvimi ile üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan’da açılıyor mu?

SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN YÜZ YÜZE EĞİTİM AÇIKLAMASI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, üniversitelerde yüz yüze eğitime verilen ara hakkında açıklamalarda bulundu:

''Şartlar elverişli olursa uzaktan eğitim ile yüz yüze eğitimin harmanlandığı hibrit öğretim seçeneği tabii ki değerlendirilecektir.

Uzun bir süre olmayacak ama online sistemle biraz devam edelim. Çünkü yurtlarımız çok işimizi görüyor."

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Başkan Erdoğan’dan son dakika açıklaması: Üniversiteler açılacak mı? 2023 YÖK takvimi ile üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan’da açılıyor mu?

EROL ÖZVAR'DAN ÜNİVERSİTELER HAKKINDA AÇIKLAMA!

YÖK Başkanı Erol Özvar son dakika açıklaması ile Nisan ayında hibrit seçeneğin değerlendirileceğini aktardı:

"Bu zorlu zamanlarda depremzedelere, üniversitelerimize ve öğrencilerimize destek olmak için Yükseköğretim Kurulu olarak bir dizi idari tedbir aldık. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin, bazı uygulamalı programlar hariç olmak üzere uzaktan öğretim yoluyla eğitimlerin başlaması yönünde bir karar aldık.

Yine daha önce ifade ettiğim üzere, alınan kararı nisan ayı başı itibarıyla yeniden gözden geçirerek şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüzyüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğini değerlendireceğiz. Yükseköğretim Kurulu olarak birinci önceliğimiz, yükseköğretim sistemimizin afet sonrası hızlı bir şekilde normalleştirilmesidir"

Başkan Erdoğan’dan son dakika açıklaması: Üniversiteler açılacak mı? 2023 YÖK takvimi ile üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan’da açılıyor mu?

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI!

Sabah Gazetesi'nden Burcu Şen'in haberine göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat vermesi halinde üniversitelerde Nisan'da yüz yüze eğitime geçilecek şekilde hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Özvar konu ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Nisan ayında yüz yüze eğitime geçilecek şekilde çalışmalarımızı tamamladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat vermesi halinde önümüzdeki ay üniversitelerde yüz yüze ve hibrit eğitime geçilebilir"

YÖK'ün uzaktan eğitim sürecinde hayata geçirdiği önemli uygulamalar şöyle:

Başkan Erdoğan’dan son dakika açıklaması: Üniversiteler açılacak mı? 2023 YÖK takvimi ile üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan’da açılıyor mu?

YÖK AÇIKLAMA: ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR MU?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından YÖK tarafından öğrencileri mağdur etmemek için pek çok adım atıldı.

Eğitim ve öğretimin etkin ve verimli sürdürülebilmesi amacıyla bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla yürütülmesi kararlaştırıldı. Ancak nisan başında durumun yeniden değerlendirileceği duyurulmuştu.

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