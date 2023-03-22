Son Dakika Üniversiteler açılıyor mu? YÖK yüz yüze eğitim açıklaması ile üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak, Nisan’da açılır mı?

Üniversiteler son dakika duyurularını takip ediyor. Geçtiğimiz gün kritik bir açıklamaya imza atan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan'da açılıyor mu sorusunu yeniden gündeme getirdi. YÖK açıklama ve duyuruları ile takip edilen yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak sorusu yanıt arıyor. Gündemde hibrit gibi seçeneklerin de olduğu konu kapsamında deprem bölgesi ve diğer illerde üniversiteler açılacak mı sorusu yakın mercek altına alındı. Peki, 2023 üniversiteler ne zaman açılacak? İşte, açılacağı tarih hakkında son gelişmeler…