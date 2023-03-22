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Giriş Tarihi: 22.03.2023 09:23 Güncelleme Tarihi: 22.03.2023 09:23

Son Dakika Üniversiteler açılıyor mu? YÖK yüz yüze eğitim açıklaması ile üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak, Nisan'da açılır mı?

Üniversiteler son dakika duyurularını takip ediyor. Geçtiğimiz gün kritik bir açıklamaya imza atan Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar, üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan'da açılıyor mu sorusunu yeniden gündeme getirdi. YÖK açıklama ve duyuruları ile takip edilen yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak sorusu yanıt arıyor. Gündemde hibrit gibi seçeneklerin de olduğu konu kapsamında deprem bölgesi ve diğer illerde üniversiteler açılacak mı sorusu yakın mercek altına alındı. Peki, 2023 üniversiteler ne zaman açılacak? İşte, açılacağı tarih hakkında son gelişmeler…

Son Dakika Üniversiteler açılıyor mu? YÖK yüz yüze eğitim açıklaması ile üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak, Nisan’da açılır mı?

Üniversiteler açılıyor mu son dakika gündemdeki yerini aldı. Öğrencilerin heyecanla beklediği kararın Nisan ayı itibarıyla yeniden masaya yatırılacağı YÖK açıklaması ile gelmişti. Yüz yüze eğitim kararı beklenirken araştırmalar hız kazandı. Geçtiğimiz gün açıklama yapan Başkan Özvar'ın konuşması ardından üniversiteler ne zaman açılacak, Nisan'da açılır mı soruları yanıt arıyor. Peki, üniversiteler açılacak mı, online mı kalacak? İşte, tüm merak edilenler…

Son Dakika Üniversiteler açılıyor mu? YÖK yüz yüze eğitim açıklaması ile üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak, Nisan’da açılır mı?

SON DAKİKA | EROL ÖZVAR'DAN ÜNİVERSİTELER HAKKINDA AÇIKLAMA!

YÖK Başkanı Erol Özvar son dakika açıklaması ile Nisan ayında hibrit seçeneğin değerlendirileceğini aktardı:

"Bu zorlu zamanlarda depremzedelere, üniversitelerimize ve öğrencilerimize destek olmak için Yükseköğretim Kurulu olarak bir dizi idari tedbir aldık. 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin, bazı uygulamalı programlar hariç olmak üzere uzaktan öğretim yoluyla eğitimlerin başlaması yönünde bir karar aldık.

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Son Dakika Üniversiteler açılıyor mu? YÖK yüz yüze eğitim açıklaması ile üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak, Nisan’da açılır mı?

Yine daha önce ifade ettiğim üzere, alınan kararı nisan ayı başı itibarıyla yeniden gözden geçirerek şartların elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüzyüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneğini değerlendireceğiz. Yükseköğretim Kurulu olarak birinci önceliğimiz, yükseköğretim sistemimizin afet sonrası hızlı bir şekilde normalleştirilmesidir"

Son Dakika Üniversiteler açılıyor mu? YÖK yüz yüze eğitim açıklaması ile üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak, Nisan’da açılır mı?

HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI!

Sabah Gazetesi'nden Burcu Şen'in haberine göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat vermesi halinde üniversitelerde Nisan'da yüz yüze eğitime geçilecek şekilde hazırlıkların tamamlandığını bildirdi.

Özvar konu ile ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Nisan ayında yüz yüze eğitime geçilecek şekilde çalışmalarımızı tamamladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimat vermesi halinde önümüzdeki ay üniversitelerde yüz yüze ve hibrit eğitime geçilebilir"

YÖK'ün uzaktan eğitim sürecinde hayata geçirdiği önemli uygulamalar şöyle:

Son Dakika Üniversiteler açılıyor mu? YÖK yüz yüze eğitim açıklaması ile üniversiteler açılacak mı, ne zaman açılacak, Nisan’da açılır mı?

YÖK AÇIKLAMA: ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR MU?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından YÖK tarafından öğrencileri mağdur etmemek için pek çok adım atıldı.

Eğitim ve öğretimin etkin ve verimli sürdürülebilmesi amacıyla bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla yürütülmesi kararlaştırıldı. Ancak nisan başında durumun yeniden değerlendirileceği duyurulmuştu.

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