Haberler Yaşam YÖK son dakika Üniversiteler yarın açılacak mı? Erol Özvar açıkladı! 2023 Üniversiteler ne zaman açılacak, Yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Giriş Tarihi: 02.04.2023 15:33 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023 15:33

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar açıklaması ile üniversiteler açılıyor mu, açıldı mı sorularına yanıt verdi. Deprem felaketi nedeniyle alınan uzaktan eğitim kararı, öncesinde aktarıldığı gibi Nisan ayında yeniden değerlendirildi. YÖK son dakika açıklama yaparak üniversiteler ne zaman açılacak, yarın açılıyor mu sorularını yanıtlamış oldu. Öğrencilerin uzun süredir araştırdığı yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak sorusu cevap bulurken online seçenek de yeniden değerlendirmeye alındı. Peki, üniversiteler açılıyor mu 2023? İşte, üniversitelerin açılacağı tarih hakkında tüm merak edilenler…