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Giriş Tarihi: 02.04.2023 15:33 Güncelleme Tarihi: 02.04.2023 15:33

YÖK son dakika Üniversiteler yarın açılacak mı? Erol Özvar açıkladı! 2023 Üniversiteler ne zaman açılacak, Yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar açıklaması ile üniversiteler açılıyor mu, açıldı mı sorularına yanıt verdi. Deprem felaketi nedeniyle alınan uzaktan eğitim kararı, öncesinde aktarıldığı gibi Nisan ayında yeniden değerlendirildi. YÖK son dakika açıklama yaparak üniversiteler ne zaman açılacak, yarın açılıyor mu sorularını yanıtlamış oldu. Öğrencilerin uzun süredir araştırdığı yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak sorusu cevap bulurken online seçenek de yeniden değerlendirmeye alındı. Peki, üniversiteler açılıyor mu 2023? İşte, üniversitelerin açılacağı tarih hakkında tüm merak edilenler…

YÖK son dakika Üniversiteler yarın açılacak mı? Erol Özvar açıkladı! 2023 Üniversiteler ne zaman açılacak, Yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Üniversiteler açıldı mı sorusu gündemdeki yerini aldı. Erol Özvar'ın açıklaması ardından araştırmalar hız kazandı. Türkiye'nin dört bir yanında okuyan öğrenciler derslerini hangi eğitim modeliyle alacaklarını araştırıyor. Üniversiteler ne zaman açılacak, yarın mı, yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak soruları YÖK son dakika açıklaması sonrası yanıtlandı ve öğrenciler ile paylaşıldı. Peki, 2023 üniversiteler açılıyor mu? İşte, detaylar…

YÖK son dakika Üniversiteler yarın açılacak mı? Erol Özvar açıkladı! 2023 Üniversiteler ne zaman açılacak, Yüz yüze eğitim başlayacak mı?

BAŞKAN EROL ÖZVAR AÇIKLADI: ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR!

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ilişkin açıklama yaptı.

Buna göre 3 Nisan 2023 tarihi itibarıyla bahar dönemi mahsus olarak halihazırda uygulanan uzaktan eğitimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın yüz yüze eğitim verilebilecek.

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YÖK son dakika Üniversiteler yarın açılacak mı? Erol Özvar açıkladı! 2023 Üniversiteler ne zaman açılacak, Yüz yüze eğitim başlayacak mı?

BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI ÇEVRİM İÇİ OLARAK YAPILACAK!

YÖK Başkanı Özvar, bahar dönemindeki ara sınavların şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrim içi yapılacağını bildirdi.

YÖK son dakika Üniversiteler yarın açılacak mı? Erol Özvar açıkladı! 2023 Üniversiteler ne zaman açılacak, Yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Yürürlükte olan "Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar"ın 6'ncı maddesinde yer verilen bir yarıyıldaki derslerin AKTS kredilerine göre en fazla %30'unun uzaktan öğretim yoluyla verilebileceği" yönündeki kısıtlamanın uygulanmamasına

YÖK son dakika Üniversiteler yarın açılacak mı? Erol Özvar açıkladı! 2023 Üniversiteler ne zaman açılacak, Yüz yüze eğitim başlayacak mı?

YÖK AÇIKLAMA: ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından YÖK tarafından öğrencileri mağdur etmemek için pek çok adım atıldı.

Eğitim ve öğretimin etkin ve verimli sürdürülebilmesi amacıyla bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla yürütülmesi kararlaştırıldı.

Nisan ayı için durumu yeniden değerlendiren Erol Özvar isteyen öğrencilerin yüz yüze eğitim alabileceğini açıkladı.

Buna göre 3 Nisan Pazartesi gününden itibaren üniversite programları takip edilerek dileyen öğrenciler derslerini yüz yüze eğitim yoluyla alabilecek. Dersler aynı zamanda online olarak da sistemde olacak.

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