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Haberler Yaşam Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman? 2021-2022 YÖK ile Üniversiteler açılacak mı?
Giriş Tarihi: 03.06.2021 17:15 Güncelleme Tarihi: 03.06.2021 17:15

, yüz yüze eğitim ne zaman? 2021-2022 ile ?

Milyonlarca öğrenci , üniversiteler açılıyor mu sorusuna yanıt arıyor. Sosyal hayatta kademeli normalleşme süreci devam ederken üniversitelerin son durumuna ilişkin açıklama yapıldı. 31 Mart'ta gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası kampüslerde eğitim görmek isteyen öğrenciler için belli oldu. 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminde konuya yönelik detaylar yer alıyor. Bu kapsamda; Üniversiteler ne zaman açılacak, son durum ne? 2021-2022 ile ?

Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman? 2021-2022 YÖK ile Üniversiteler açılacak mı?

son günlerin bir numaralı gündem maddesi olmaya devam ediyor. Bilindiği üzere en son Cumhurbaşkanı Erdoğan kısa sürede üniversitelerin açılmasını hedeflediklerini ifade etmişti. Şu anda online eğitime devam eden lisans ve önlisans öğrencileri konuya yönelik detayları takip ediyor. Koronavirüs nedeniyle eğitime ara veren üniversitelerle ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, Üniversitelerde 2021-2022 öğretim yılı akademik takvimi için Eylül ayını işaret etti. dedi. Buna göre; , son durum ne? 2021-2022 ile ?

Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman? 2021-2022 YÖK ile Üniversiteler açılacak mı?

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Koronavirüs nedeniyle eğitime ara veren üniversitelerle ilgili de açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, "Üniversiteler 2021-2022 öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül'de başlayacak." dedi.

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK, YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sağlık Bakanlığı üniversiteleri aşılamada öncelikli gruba dahil ederse eylül ayında üniversitelerde yüz yüze eğitimin yeniden başlayabileceği tahmin ediliyor.

"Üniversiteler 2021-2022 öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül'de başlayacak."

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Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze eğitim ne zaman? 2021-2022 YÖK ile Üniversiteler açılacak mı?

ÜNİVERSİTELERDEKİ SON DURUM

, Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını talep etti.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Sağlık Bakanlığına gönderdiği yazı ile üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlatılabilmesi için yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerin bu yılın eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanmasını istedi.

Yükseköğretim Kurulundan, Sağlık Bakanlığına gönderilen yazıda, bütün dünya ülkeleri ile birlikte Türkiye'nin de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını ile bir yılı aşkın süredir mücadele ettiğine dikkat çekildi.

Sağlık sisteminin güçlü alt yapısı, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumların ve sağlık çalışanlarının fedakarca gayretleri ve etkin yönetişim sayesinde küresel salgın ile mücadelede ülkenin başarılı olduğunun görüldüğü vurgulanan yazıda, bununla birlikte topyekun normalleşme sürecine geçilmesinin ancak aşılanmanın yaygınlaşmasıyla mümkün olacağı belirtildi.

YÖK'ün yazısında, şunlar kaydedildi:"Bu bağlamda ülkenin kalkınma hedeflerine ulaşmasında önemli bir yeri olan yükseköğretim sistemimizde, eğitim ve öğretim faaliyetlerinin bütünüyle normalleşmeye geçilerek sürdürülmesi, yükseköğretim kurumlarımızda yüz yüze verilen örgün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin 2021-2022 eğitim döneminde başlatılabilmesi ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesini temin için yükseköğretim kurumlarında görev yapan akademik ve idari personel ile örgün eğitimde okuyan öğrencilerimizin de öncelikli aşılama programına dahil edilmesi önem taşımaktadır. Aksi takdirde özellikle başta sağlık olmak üzere uygulamalı eğitim alanlarından mezun olacakların meslek icralarında telafisi mümkün olmayan sonuçlar üretmesi kuvvetle muhtemeldir.

Buna göre, yükseköğretim kurumlarındaki akademik ve idari kadrolardaki personel ile örgün öğretimde okuyan öğrencilerimizin 2021 Eylül ayına kadar aşılanmalarının tamamlanması hususunda gereğini önemle arz ederim."

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