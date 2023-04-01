Milyonların gözü kulağı üniversitelerin açılış tarihine çevrilmiş durumda. Kahramanmaraş depremi sebebiyle eğitim öğretime ara verilmişti. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ise Nisan ayında yeniden değerlendirme yapılacağını duyururken üniversiteler yüz yüze eğitime geçecek mi sorusuna yanıt aranıyordu. YÖK Başkanı Erol Özvar, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi hakkında açıklama yaptı. Tüm detaylar netlik kazandı. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze mi, online mı? YÖK duyurdu! 3 Nisan'da Üniversiteler açılıyor mu?