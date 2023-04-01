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Haberler Yaşam Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze mi, online mı? YÖK duyurdu! 3 Nisan’da Üniversiteler açılıyor mu?
Giriş Tarihi: 01.04.2023 07:46 Güncelleme Tarihi: 01.04.2023 07:46

Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze mi, online mı? YÖK duyurdu! 3 Nisan’da Üniversiteler açılıyor mu?

Milyonların gözü kulağı üniversitelerin açılış tarihine çevrilmiş durumda. Kahramanmaraş depremi sebebiyle eğitim öğretime ara verilmişti. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar ise Nisan ayında yeniden değerlendirme yapılacağını duyururken üniversiteler yüz yüze eğitime geçecek mi sorusuna yanıt aranıyordu. YÖK Başkanı Erol Özvar, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemi hakkında açıklama yaptı. Tüm detaylar netlik kazandı. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze mi, online mı? YÖK duyurdu! 3 Nisan'da Üniversiteler açılıyor mu?

Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze mi, online mı? YÖK duyurdu! 3 Nisan’da Üniversiteler açılıyor mu?

Üniversitelerdeki son durum milyonların gündeminde yer alıyor. 2023 yılının Şubat ayında yaşanan Kahramanmaraş depremi sebebiyle eğitim öğretimde online eğitime geçilmişti. Üniversitelerde yüz yüze eğitim için nisan ayında yeni bir değerlendirme yapılacağı bildirilmişti. Beklenen açıklama geldi. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze mi, online mı? YÖK duyurdu! 3 Nisan'da Üniversiteler açılıyor mu?

Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze mi, online mı? YÖK duyurdu! 3 Nisan’da Üniversiteler açılıyor mu?

SON DAKİKA BAŞKAN EROL ÖZVAR AÇIKLADI: ÜNİVERSİTELER AÇILIYOR!

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, üniversitelerde 2022-2023 eğitim öğretim yılı bahar dönemine ilişkin açıklamalarda bulundu

Özvar, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlayan üniversitelerde uzaktan eğitim süreciyle ilgili alınan yeni kararları duyurdu.

Buna göre 3 Nisan itibarıyla üniversitelerde uzaktan eğitimle birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebilecek.

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Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze mi, online mı? YÖK duyurdu! 3 Nisan’da Üniversiteler açılıyor mu?

BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI NASIL YAPILACAK, ONLINE MI YÜZ YÜZE Mİ?

YÖK Başkanı Özvar, bahar dönemindeki ara sınavların şeffaflık ve denetlenebilirlik ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrim içi yapılacağını bildirdi.

YÖK Başkanı Özvar'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Bildiğiniz üzere Yükseköğretim Kurulu olarak devletin diğer kurumlarıyla birlikte depremin etkilerini azaltmak ve yaraları iyileştirmek için büyük çaba göstererek birtakım tedbirler aldık. Yükseköğretim Kurulu olarak 17 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle 2022-2023 akademik yılı bahar döneminde eğitim öğretimin uzaktan öğretim yöntemiyle yürütülmesine, nisan ayında konunun yeniden değerlendirilerek kamuoyuyla paylaşılmasına karar vermiştik.

YÖK olarak 30 Mart itibarıyla 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin aldığımız yeni kararları bugün sizlerle paylaşmak üzere tekrar huzurlarınızdayız. Bu kararları alırken hem şu ana kadar aldığımız kararları hem de ülkemizin mevcut koşullarını paydaşlarımızın ve öğrencilerimizin taleplerini dikkate alarak gerçekleştirdiğimizi ifade etmek isterim. Ayrıca depremin doğrudan etkilediği illerdeki üniversitelerimizin hususiyetleri ve şartlarının gerektirdiği esneklikleri de tanıdık.

Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze mi, online mı? YÖK duyurdu! 3 Nisan’da Üniversiteler açılıyor mu?

-Halihazırda uygulanmakta olan uzaktan öğretim ile birlikte isteyen öğrencilere devam şartı aranmaksızın sınıflarda yüz yüze eğitim verilebilmesine,

-Yükseköğretim kurumlarının bir dersin hem uzaktan öğretim ile hem de yüz yüze verilebilmesine ilişkin kararları ilgili kurullarında alarak gerekli düzenlemeleri yapmalarına,

-Yürürlükte olan "Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar"ın 6'ncı maddesinde yer verilen bir yarıyıldaki derslerin AKTS kredilerine göre en fazla yüzde 30'unun uzaktan öğretim yoluyla verilebileceği" yönündeki kısıtlamanın uygulanmamasına,

-Özel öğrenci olarak başka bir yükseköğretim kurumunda eğitime devam etmekte olan öğrencilerin bu eğitimlerini aynı şekilde sürdürebilmelerine,

Üniversiteler ne zaman açılacak, yüz yüze mi, online mı? YÖK duyurdu! 3 Nisan’da Üniversiteler açılıyor mu?

-Nisan ayına ertelenmiş olan "derslere ait uygulamalar"ın, yükseköğretim kurumlarının ilgili kurullarının alacağı kararlar ile ödev, proje vb. şekilde veya bahar dönemi içinde, yaz döneminde ya da bir sonraki eğitim ve öğretim döneminde yüz yüze yapılabilmesine,

-Bahar dönemindeki ara sınavların (özel öğrencilik hakkı verilen uygulama eğitimi içeren programlar hariç) "şeffaflık ve denetlenebilirlik" ilkesi esas alınarak uzaktan öğretim yöntemleriyle çevrimiçi yapılmasına,

-Yapılacak değerlendirmelerde; açık uçlu ya da çoktan seçmeli çevrimiçi sınavlar, ödevler, çevrimiçi kısa sınavlar, projeler, Öğrenme Yönetim Sistemi (ÖYS) etkinlikleri, ÖYS kullanım analitikleri ve benzeri uygulamaların kullanılabilmesine,

-Yarıyıl sonu, tek ders, tez izleme, yeterlilik sınavı gibi sınavların ise ne zaman ve nasıl yapılacağının yükseköğretim kurumlarının yetkili kurulları tarafından belirlenmesine karar verilmiştir.

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