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Haberler Yaşam Üniversiteler tatil mi, hangi illerde tatil? Deprem sonrası üniversiteler tatil mi edildi, kaç gün? YÖK son dakika duyurdu!
Giriş Tarihi: 07.02.2023 07:29 Güncelleme Tarihi: 07.02.2023 07:29

Üniversiteler tatil mi, hangi illerde tatil? Deprem sonrası üniversiteler tatil mi edildi, kaç gün? YÖK son dakika duyurdu!

Üniversiteler tatil mi, hangi illerde tatil ve kaç gün soruları depremin ardından gündemdeki yerini aldı. 6 Şubat Pazartesi Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 şiddetindeki deprem bölgede büyük bir yıkıma neden oldu. Artçı sarsıntılar devam ederken depremin yoğun bir şekilde hissedildiği Kahramanmaraş, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbakır, Osmaniye ve Adıyaman'da okullar tatil edildi. Bu gelişme sonrası Yükseköğretim Kurulu (YÖK) da depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu. Bu illerdeki üniversitelerde eğitim gören öğrenciler ile öğretim görevlileri soruyor: Deprem sonrası üniversiteler kaç gün tatil oldu, ne zaman açılacak? İşte, YÖK'ün konuya ilişkin açıklaması…

Üniversiteler tatil mi, hangi illerde tatil? Deprem sonrası üniversiteler tatil mi edildi, kaç gün? YÖK son dakika duyurdu!

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de meydana gelen deprem, çevre illerde de şiddetli bir şekilde hissedildi. Büyüklüğü 7,7 olarak açıklanan deprem sonrası binlerce kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Bölge civarında çok sayıda artçı sarsıntı kaydedilirken 7 gün süreyle milli yas ilan edildi. Bu noktada üniversitelerin durumu öğrenci ve öğretim görevlileri tarafından merak konusu oldu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), depremden etkilenen illerde eğitim gören üniversite öğrencileri için beklenen açıklamayı yaptı. Peki, üniversiteler tatil mi oldu, kaç gün ve hangi illerde tatil? İşte, YÖK açıklaması ile üniversitelerin tatil olduğu iller listesi…

Üniversiteler tatil mi, hangi illerde tatil? Deprem sonrası üniversiteler tatil mi edildi, kaç gün? YÖK son dakika duyurdu!

KAHRAMANMARAŞ DEPREM İLE SARSILDI!

Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı.

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta merkez üssü Pazarcık ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

Saat 04.17'deki depremin büyüklüğü önce 7,4 olarak duyuruldu. Ancak AFAD ilerleyen saatlerde güncelleme yaparak depremin büyüklüğünün 7,7 olduğunu açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı yerin 7 kilometre altında gerçekleşti.

7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, sarsıntının artçı değil yeni bir deprem olduğunu kaydetti.

Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

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Üniversiteler tatil mi, hangi illerde tatil? Deprem sonrası üniversiteler tatil mi edildi, kaç gün? YÖK son dakika duyurdu!

2 BİN 379 KİŞİ VEFAT ETTİ 14 BİN 483 YARALI

İÇİŞLERİ Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanı (AFAD) Yunus Sezer, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerle ilgili AFAD Acil Durum Yönetim Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Depremlerde 2 bin 921 kişinin yaşamını yitirdiğini ve 15 bin 834 kişinin yaralandığını açıklayan Sezer, 65 ülkeden de yardım ve destek talebi olduğu bilgisini paylaştı.

Üniversiteler tatil mi, hangi illerde tatil? Deprem sonrası üniversiteler tatil mi edildi, kaç gün? YÖK son dakika duyurdu!

ARTÇI SARSINTILAR DEVAM EDİYOR

Deprem sonrası artçı sarsıntılar da sürüyor. Şu ana kadar 3 tanesi 6'nın üzerinde olan 100'den fazla sarsıntı kaydedildi. Vatandaşlar hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarılıyor.

Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor.

AFAD Deprem Risk ve Azaltma Genel Müdürü Orhan Tatar ise bölgede 200'e yakın artçı sarsıntı meydana geldiğini ve halen artçıların devam ettiğini kaydetti. Tatar'ın açıklamasına göre, bölgedeki illere 250 milyon lira acil durum ödeneği gönderildi.

Üniversiteler tatil mi, hangi illerde tatil? Deprem sonrası üniversiteler tatil mi edildi, kaç gün? YÖK son dakika duyurdu!

ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

''Üniversiteler tatil mi?'' sorusu, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yapılan açıklama ile yanıt buldu.

YÖK, konu ile ilgili yaptığı açıklamada "Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde yükseköğretim kurumlarımızda ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verilmiştir.

Bu bölgede yaşayan ve diğer illerdeki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere 6-17 Şubat 2023 tarihleri arasındaki sınav ve devam konularında gerekli kolaylıklar sağlanacaktır. Ayrıca depremden etkilenen illerimizde evleri hasar gören vatandaşlarımızın AFAD koordinasyonunda üniversite imkânlarından yararlanmaları sağlanacaktır." ifadelerini kullandı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), eğitime ara verilen Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye illerine ek olarak Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas ve Tunceli'deki yükseköğretim kurumlarının yurtlarının depremzedelere tahsis edileceğini açıkladı.

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