Üniversiteler tatil mi, hangi illerde tatil? Deprem sonrası üniversiteler tatil mi edildi, kaç gün? YÖK son dakika duyurdu!

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat Pazartesi günü saat 04.17'de meydana gelen deprem, çevre illerde de şiddetli bir şekilde hissedildi. Büyüklüğü 7,7 olarak açıklanan deprem sonrası binlerce kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Bölge civarında çok sayıda artçı sarsıntı kaydedilirken 7 gün süreyle milli yas ilan edildi. Bu noktada üniversitelerin durumu öğrenci ve öğretim görevlileri tarafından merak konusu oldu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK), depremden etkilenen illerde eğitim gören üniversite öğrencileri için beklenen açıklamayı yaptı. Peki, üniversiteler tatil mi oldu, kaç gün ve hangi illerde tatil? İşte, YÖK açıklaması ile üniversitelerin tatil olduğu iller listesi…