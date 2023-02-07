Üniversiteler tatil mi, hangi illerde tatil? Deprem sonrası üniversiteler tatil mi edildi, kaç gün? YÖK son dakika duyurdu!

Üniversiteler tatil mi, hangi illerde tatil ve kaç gün soruları depremin ardından gündemdeki yerini aldı. 6 Şubat Pazartesi Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 şiddetindeki deprem bölgede büyük bir yıkıma neden oldu. Artçı sarsıntılar devam ederken depremin yoğun bir şekilde hissedildiği Kahramanmaraş, Hatay, Şanlıurfa, Gaziantep, Malatya, Adana, Kilis, Diyarbakır, Osmaniye ve Adıyaman'da okullar tatil edildi. Bu gelişme sonrası Yükseköğretim Kurulu (YÖK) da depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde eğitim öğretime ara verildiğini duyurdu. Bu illerdeki üniversitelerde eğitim gören öğrenciler ile öğretim görevlileri soruyor: Deprem sonrası üniversiteler kaç gün tatil oldu, ne zaman açılacak? İşte, YÖK'ün konuya ilişkin açıklaması…