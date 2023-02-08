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Giriş Tarihi: 08.02.2023 11:02 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 11:02

ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ OLDU? Hangi illerde üniversiteler tatil edildi, kaç gün sürecek?

Üniversiteler tatil mi, hangi illerde tatil ve kaç gün sürecek soruları deprem sonrası yanıt aramaya başladı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve bölgede büyük bir yıkıma neden olan depremin ardından üniversitelerin durumu merak konusu oldu. Bu noktada öğrenciler ve öğretim görevlileri ''Üniversiteler tatil mi, hangi illerde üniversiteler tatil edildi, kaç gün?'' sorularını gündeme taşıdı. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) bir son dakika açıklaması geldi. İşte, YÖK son dakika açıklaması ve üniversitelerde son durum...

ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ OLDU? Hangi illerde üniversiteler tatil edildi, kaç gün sürecek?

6 Şubat Pazartesi günü Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem, çevre illerde de şiddetli bir şekilde hissedildi. Büyüklüğü 7,7 olarak açıklanan deprem bölgede büyük bir yıkıma yol açarken Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremden etkilenen 10 il için 3 ay olağanüstü hal ilan etme kararı aldıklarını açıkladı. Bölgede peş peşe artçı sarsıntı yaşanırken üniversitelerin durumu öğrenci ve öğretim görevlileri tarafından merak konusu oldu. YÖK depremden etkilenen illerde eğitim gören üniversite öğrencileri için beklenen açıklamayı yaptı. Peki, üniversiteler tatil mi oldu? Hangi illerde üniversiteler tatil edildi, kaç gün sürecek? İşte, YÖK açıklaması ile üniversitelerin tatil edildiği iller…

ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ OLDU? Hangi illerde üniversiteler tatil edildi, kaç gün sürecek?

ÜNİVERSİTELERDE EĞİTİME ARA VERİLDİ! HANGİ İLLERDE ÜNİVERSİTELER TATİL?

Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) konuyla ilgili olarak yapılan açıklama şu şekilde;

"Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye illerindeki yükseköğretim kurumlarımızda ikinci bir duyuruya kadar eğitim öğretime ara verilmiştir.

Bu bölgede yaşayan ve diğer illerdeki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere 6-17 Şubat 2023 tarihleri arasındaki sınav ve devam konularında gerekli kolaylıklar sağlanacaktır.

Söz konusu illerdeki üniversitelerin tıp fakültelerinin 6. sınıfları ile diş hekimliği fakültelerinin 5. sınıfları bu karar kapsamı dışındadır.

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ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ OLDU? Hangi illerde üniversiteler tatil edildi, kaç gün sürecek?

Bölge ve civar illerdeki üniversite hastanelerimizin acil ve yoğun bakım birimleri vatandaşlarımızın hizmetine açık olup, kapasitelerinin artırılmasıyla ilgili gerekli tedbirleralınmıştır.

Bu illerdeki yükseköğretim kurumlarımızın bulunduğu kampüslerde hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından eğitim öğretime başlanması konusunda ayrıca açıklama yapılacaktır.

Ayrıca depremden etkilenen illerimizde evleri hasar gören vatandaşlarımızın AFAD koordinasyonunda üniversite imkânlarından yararlanmaları sağlanacaktır.

Depremde vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz.

Tüm vatandaşlarımıza ve ülkemize geçmiş olsun."

ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ OLDU? Hangi illerde üniversiteler tatil edildi, kaç gün sürecek?

YÖK'ten daha sonra yapılan duyuruda ise Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen illerde yükseköğretim kurumlarında bahar yarıyılı eğitim ve öğretim dönemine ara verildiği hatırlatıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), eğitime ara verilen Kahramanmaraş, Adana, Malatya, Adıyaman, Hatay, Şanlıurfa, Diyarbakır, Gaziantep, Kilis, Osmaniye illerine ek olarak Antalya, Bingöl, Elazığ, Erzincan, Karaman, Kayseri, Konya, Mardin, Mersin, Niğde, Sivas ve Tunceli'deki yükseköğretim kurumlarının yurtlarının depremzedelere tahsis edileceğini açıkladı.

ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ OLDU? Hangi illerde üniversiteler tatil edildi, kaç gün sürecek?

OKULLARDA DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Deprem sebebiyle tüm Türkiye'de eğitime ara verildi. Milli Eğitim Bakanı Özer, "Tüm Türkiye'de okullarımızı 13 Şubat'a kadar 1 hafta tatil ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Afet bölgesindeki okullarda ise eğitim öğretim faaliyetlerine 20 Şubat tarihine kadar ara verildi.

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