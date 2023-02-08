Haberler Yaşam ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ OLDU? Hangi illerde üniversiteler tatil edildi, kaç gün sürecek?

Giriş Tarihi: 08.02.2023 11:02 Güncelleme Tarihi: 08.02.2023 11:02

ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ OLDU? Hangi illerde üniversiteler tatil edildi, kaç gün sürecek?

Üniversiteler tatil mi, hangi illerde tatil ve kaç gün sürecek soruları deprem sonrası yanıt aramaya başladı. Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve bölgede büyük bir yıkıma neden olan depremin ardından üniversitelerin durumu merak konusu oldu. Bu noktada öğrenciler ve öğretim görevlileri ''Üniversiteler tatil mi, hangi illerde üniversiteler tatil edildi, kaç gün?'' sorularını gündeme taşıdı. Konu ile ilgili araştırmalar sürerken Yükseköğretim Kurulu'ndan (YÖK) bir son dakika açıklaması geldi. İşte, YÖK son dakika açıklaması ve üniversitelerde son durum...