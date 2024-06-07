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Üniversiteli Ata Emre Akman'ı katletmişti: O cani kaç yaşında?
Giriş Tarihi: 07.06.2024 18:04
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024
18:04
Üniversiteli Ata Emre Akman'ı katletmişti: O cani kaç yaşında?
Balıkesir'de motokuryelik yapan Ata Emre Akman, sipariş götürdüğü apartmandan çıktığı sırada E.Ö. saldırısına uğradı! Tam 25 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Akman, kurtarılamadı. 24 yıla kadar hapis cezası istenen caninin yaşının tespiti için yapılan incelemede, çarpıcı detaylara ulaşıldı. Öyle ki E.Ö.'nün annesinin 2007'de doğum yaptığına dair bir kayıt çıkmadı. Bu durum, E.Ö.'nün 18 yaşından büyük olduğu şüphesini artırdı…