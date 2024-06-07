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Haberler Yaşam Üniversiteli Ata Emre Akman'ı katletmişti: O cani kaç yaşında?
Giriş Tarihi: 07.06.2024 18:04 Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 18:04

Üniversiteli Ata Emre Akman'ı katletmişti: O cani kaç yaşında?

Balıkesir'de motokuryelik yapan Ata Emre Akman, sipariş götürdüğü apartmandan çıktığı sırada E.Ö. saldırısına uğradı! Tam 25 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Akman, kurtarılamadı. 24 yıla kadar hapis cezası istenen caninin yaşının tespiti için yapılan incelemede, çarpıcı detaylara ulaşıldı. Öyle ki E.Ö.'nün annesinin 2007'de doğum yaptığına dair bir kayıt çıkmadı. Bu durum, E.Ö.'nün 18 yaşından büyük olduğu şüphesini artırdı…

Üniversiteli Ata Emre Akman’ı katletmişti: O cani kaç yaşında?

Türkiye'nin konuştuğu olay, 11 Mayıs'ta, Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak'ta meydana geldi. Zincir restoranda kurye olarak çalışan Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman'ı, sipariş dönüşünde önünü kesen E.Ö., vücudunun 25 yerinden bıçakladı.

Üniversiteli Ata Emre Akman’ı katletmişti: O cani kaç yaşında?

Ata Emre Akman öldü, kaçan E.Ö. operasyonla yakalandı. E.Ö. ile oğlunu sakladığı iddia edilen Orhan Ö. gözaltına alındı. 'Kasten yaralama' ve 'Tehdit'ten 6 ayrı suç kaydı bulunan E.Ö. ile babası, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. E.Ö. tutuklandı, serbest bırakılan Orhan Ö. tekrar gözaltına alındı. İşlemleri sonrası Orhan Ö. tutuklandı.

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Üniversiteli Ata Emre Akman’ı katletmişti: O cani kaç yaşında?

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan olay, yakındaki okulun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; Ata Emre Akman'ın vücuduna aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle motosikletinin üzerine düştüğü görüldü.

Üniversiteli Ata Emre Akman’ı katletmişti: O cani kaç yaşında?

BABASI İÇİN DE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET İSTENDİ

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmayı tamamlayıp, cinayetle ilgili ilk iddianamesini E.Ö. için hazırladı. E.Ö. hakkında 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme suçu'ndan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası istendi. Ayrıca 'Silah taşımak'tan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı, E.Ö.'nün babası Orhan Ö. için de iddianame hazırladı. Orhan Ö. için 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye azmettirme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Üniversiteli Ata Emre Akman’ı katletmişti: O cani kaç yaşında?

ÖLDÜR TALİMATI BABADAN GELDİ

İddianamede; sanığın dini nikahla yaşadığı Sultan Durmaz ile ayrıldıktan sonra Durmaz'ı sürekli rahatsız ettiği, işlediği başka suçtan hükümlü olarak bulunduğu İzmir Buca Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan 2 Mayıs'ta izinli çıktığı belirtildi. İzinli çıkan Orhan Ö.'nün Durmaz'ın yaşadığı evin önüne gelip, birilerinin başına bir iş geleceği yönünde tehdit ettiği de iddianamede yer aldı. Ayrıca E.Ö.'nün olaydan önce aradığı Durmaz'a babası Orhan Ö.'nün talimatıyla kendisini öldüreceğini söylediği belirtildi.

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