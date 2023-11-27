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Haberler Yaşam Ünlü futbolcuların dolandırıldığı olayda yeni yazışmalar ortaya çıktı! Arda Turan: Yerin dibine girdim
Giriş Tarihi: 27.11.2023 10:32 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 11:23

Ünlü futbolcuların dolandırıldığı olayda yeni yazışmalar ortaya çıktı! Arda Turan: Yerin dibine girdim

Aralarında Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernanda Muslera ve Selçuk İnan'ın da olduğu ünlü futbolcuların banka müdürü Seçil Erzan tarafından dolandırılmasına ilişkin olayda yeni bir gelişme yaşandı. Seçil Erzan'ın yeni WhatsApp mesajlaşmaları ortaya çıktı. Fona 13 milyon 900 bin dolar yatıran Arda Turan'ın mesajlarda parasını alamadığı için borçlularının telefonuna bile çıkamadığını söyleyerek "Düştüğüm hale bak dilenci oldum. Kendimi mahvettim. Yerin dibine girdim." ifadelerini kullandığı görüldü.

Ünlü futbolcuların dolandırıldığı olayda yeni yazışmalar ortaya çıktı! Arda Turan: Yerin dibine girdim

Bankacı Seçil Erzan'ın, 'yüksek karlı gizli fon' vaadiyle futbol dünyasını hedef aldı. Selçuk İnan, Emre Belözoğlu ve Fernando Muslera'nın aralarında bulunduğu dolandırılma iddiasıyla ilgili en çok konuşulan isimlerinden biri de Arda Turan oldu.

Ünlü futbolcuların dolandırıldığı olayda yeni yazışmalar ortaya çıktı! Arda Turan: Yerin dibine girdim

Futbolcular Selçuk İnan, Emre Çolak, Emrah Çolak, Musa Mert Çetin "iftira" suçundan bankanın yönetim kurulu üyeleri ve yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunurken, olayla ilgili flaş detaylar ortaya çıktı. Bankacı Seçil Erzan'ın yeni WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı.

Bilindiği üzere; eski futbolcu Arda Turan, fona 13 milyon 900 bin dolar yatırmış; 7 milyon 500 bin dolarını geri alamamıştı.

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Ünlü futbolcuların dolandırıldığı olayda yeni yazışmalar ortaya çıktı! Arda Turan: Yerin dibine girdim

"ÇOK KÖTÜ HALE DÜŞTÜM"

Arda Turan'ın mesajlarda Seçim Erzan'a abla diyerek hitap ettiği ve parasını alamadığı için borçlularının telefonlarına bile çıkamadığını söylediği öğrenildi. Borçlarını ödemek için Seçil Erzan'dan para isteyen Arda Turan'ın, "Bu gün kredi kartım kesiliyor.

Ünlü futbolcuların dolandırıldığı olayda yeni yazışmalar ortaya çıktı! Arda Turan: Yerin dibine girdim

6 Mart'a kadar ödemesi var. Bu günü hayatım boyunca unutmayacağım. Çok kötü hale düştüm. Ve kendime yakıştıramıyorum. Ödeme için arayan insanların telefonunu açamıyorum. Düştüğüm hale bak dilenci oldum" ifadesini kullandığı görüldü.

Ünlü futbolcuların dolandırıldığı olayda yeni yazışmalar ortaya çıktı! Arda Turan: Yerin dibine girdim

"KENDİMİ MAHVETTİM, YERİN DİBİNE GİRDİM"

Arda Turan'ın Seçil Erzan'a gönderdiği bir başka mesajda; kredi başvurusunda bulunduğunu belirterek, "Kendimi mahvettim. Yerin dibine girdim. Kredi falan çıkmıyorsa kendim halletmeye çalışacağım" dediği öğrenildi.

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