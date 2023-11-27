Haberler Yaşam Ünlü futbolcuların dolandırıldığı olayda yeni yazışmalar ortaya çıktı! Arda Turan: Yerin dibine girdim

Giriş Tarihi: 27.11.2023 10:32 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 11:23

Ünlü futbolcuların dolandırıldığı olayda yeni yazışmalar ortaya çıktı! Arda Turan: Yerin dibine girdim

Aralarında Emre Belözoğlu, Arda Turan, Fernanda Muslera ve Selçuk İnan'ın da olduğu ünlü futbolcuların banka müdürü Seçil Erzan tarafından dolandırılmasına ilişkin olayda yeni bir gelişme yaşandı. Seçil Erzan'ın yeni WhatsApp mesajlaşmaları ortaya çıktı. Fona 13 milyon 900 bin dolar yatıran Arda Turan'ın mesajlarda parasını alamadığı için borçlularının telefonuna bile çıkamadığını söyleyerek "Düştüğüm hale bak dilenci oldum. Kendimi mahvettim. Yerin dibine girdim." ifadelerini kullandığı görüldü.