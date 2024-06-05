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Ünlü modacı Kemal Doğulu, tehdit iddialarını doğruladı: Tefeciler kafama silah dayadı
Giriş Tarihi: 05.06.2024 13:08
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
14:11
Ünlü modacı Kemal Doğulu, tehdit iddialarını doğruladı: Tefeciler kafama silah dayadı
Ünlü modacı ve DJ Kemal Doğulu, eski menajerini tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan Doğulu, üzerine atılı suçu kabul ettiğini belirterek, "Onun yüzünden dükkanımı tefeciler basmıştı, tefeciler kafama silah dayadılar. Dükkanın içinde rezillik çıkmasın, olay dükkanımda olduğundan duyulmasın ve uzamasın diye şikayetçi olmadım ancak bu olaylar nedeniyle sinirlendim ve bir anlık sinirle bu sözleri yazdım." ifadelerini kullandı.