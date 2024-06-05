Ünlü modacı Kemal Doğulu, tehdit iddialarını doğruladı: Tefeciler kafama silah dayadı

"TEFECİLER KAFAMA SİLAH DAYADILAR"

Üzerine atılı suçu kabul ettiğini belirten Doğulu, ''Söz konusu paylaşımı yapan benim. Benim bir dönem menajerliğimi yapan şahıs beni dolandırmıştır. Kendisinin benim dışımda sponsorumu ve güzellik yarışmasındaki arkadaşlarımı dolandırdığını duydum. Ben de dolandırıldığım ve sektörde çalışmaya devam ettiğim için, bana karşı bu eylemleri nedeniyle sinirlendim.