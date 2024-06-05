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Haberler Yaşam Ünlü modacı Kemal Doğulu, tehdit iddialarını doğruladı: Tefeciler kafama silah dayadı
Giriş Tarihi: 05.06.2024 13:08 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 14:11

Ünlü modacı Kemal Doğulu, tehdit iddialarını doğruladı: Tefeciler kafama silah dayadı

Ünlü modacı ve DJ Kemal Doğulu, eski menajerini tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan Doğulu, üzerine atılı suçu kabul ettiğini belirterek, "Onun yüzünden dükkanımı tefeciler basmıştı, tefeciler kafama silah dayadılar. Dükkanın içinde rezillik çıkmasın, olay dükkanımda olduğundan duyulmasın ve uzamasın diye şikayetçi olmadım ancak bu olaylar nedeniyle sinirlendim ve bir anlık sinirle bu sözleri yazdım." ifadelerini kullandı.

Deniz YUSUFOĞLU
Ünlü modacı Kemal Doğulu, tehdit iddialarını doğruladı: Tefeciler kafama silah dayadı

Ünlü modacı ve DJ Kemal Doğulu, sosyal medyadan eski menajeri Tolga Ö.'yü tehdit ve hakaret ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Hakkında ifade işlemlerini tamamlamadığı için yakalama kararı bulunan Kemal Doğulu, polis eşliğinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ise tutuksuz sanık Kemal Doğulu hazır bulundu.

Ünlü modacı Kemal Doğulu, tehdit iddialarını doğruladı: Tefeciler kafama silah dayadı

"İFADE İŞLEMLERİMİN BİTTİĞİNİ SANIYORDUM AMA…"

Duruşmada savunma yapan Doğulu, ''Öncelikle bu sektörde olduğum halde daha önce hiç adliye yüzü görmedim. Bu yüzden ifade işlemlerimin bittiğini sanıyordum ama öyle değilmiş. İfade vermem gerekiyormuş'' dedi.

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Ünlü modacı Kemal Doğulu, tehdit iddialarını doğruladı: Tefeciler kafama silah dayadı

"TEFECİLER KAFAMA SİLAH DAYADILAR"

Üzerine atılı suçu kabul ettiğini belirten Doğulu, ''Söz konusu paylaşımı yapan benim. Benim bir dönem menajerliğimi yapan şahıs beni dolandırmıştır. Kendisinin benim dışımda sponsorumu ve güzellik yarışmasındaki arkadaşlarımı dolandırdığını duydum. Ben de dolandırıldığım ve sektörde çalışmaya devam ettiğim için, bana karşı bu eylemleri nedeniyle sinirlendim.

Ünlü modacı Kemal Doğulu, tehdit iddialarını doğruladı: Tefeciler kafama silah dayadı

Onun yüzünden dükkanımı tefeciler basmıştı, tefeciler kafama silah dayadılar. Dükkanın içinde rezillik çıkmasın, olay dükkanımda olduğundan duyulmasın ve uzamasın diye şikayetçi olmadım ancak bu olaylar nedeniyle sinirlendim ve bir anlık sinirle bu sözleri yazdım.

Ünlü modacı Kemal Doğulu, tehdit iddialarını doğruladı: Tefeciler kafama silah dayadı

"YAZDIĞIM SÖZLER İÇİN PİŞMANIM"

Fotoğrafını sosyal medyaya koymakla tehdit ettim ve koydum da. Suçlamayı kabul ediyorum. Yazdığım sözler için pişmanım. Kendisi şikayetinden vazgeçerse ben de dolandırıcılık suçundan şikayetçi olmam çünkü bu olaylar nedeniyle mağdurum'' şeklinde konuştu.

İfade verme işlemlerinin ardından duruşma ertelenirken, Doğulu ise adliyeden ayrıldı.

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