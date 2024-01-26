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Ünlü olma hayali başına iş açtı: 5 dakika içinde halletmeniz gerekiyor deyip…
Giriş Tarihi: 26.01.2024 10:38
Güncelleme Tarihi: 26.01.2024
10:38
Ünlü olma hayali başına iş açtı: 5 dakika içinde halletmeniz gerekiyor deyip…
65 yaşındaki Recep C. oyuncu olma hayaliyle internette bulduğu ajansa 'Oyuncu olmak istiyorum' şeklinde mesaj attı. Birkaç gün sonra Recep C.'yi arayan ajans yetkilisi kadın ise "Bizi 7-8 kez aramışsınız. Sizin bize 1850 lira borcunuz var. İlk 400 lirayı ödeyin, bu hesap kapansın. Bu masrafı 5 dakika içinde ödemeniz gerekiyor" ifadelerini kullandı. Dolandırıcılık olayının detaylar şaşırttı…