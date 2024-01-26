Ünlü olma hayali başına iş açtı: 5 dakika içinde halletmeniz gerekiyor deyip…

Bulduğu numaraya 20 Aralık 2021 günü "Oyuncu olmak istiyorum" şeklinde mesaj attı. Adam, birkaç gün sonra gelen aramayla ise hayatının şokunu yaşadı. Ajansın sözde yetkilisi olan kadın, "Bizi 7-8 kez aramışsınız. Sizin bize 1850 lira borcunuz var. İlk 400 lirayı ödeyin, bu hesap kapansın. Bu masrafı 5 dakika içinde ödemeniz gerekiyor" dedi.

