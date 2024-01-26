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Haberler Yaşam Ünlü olma hayali başına iş açtı: 5 dakika içinde halletmeniz gerekiyor deyip…
Giriş Tarihi: 26.01.2024 10:38 Güncelleme Tarihi: 26.01.2024 10:38

Ünlü olma hayali başına iş açtı: 5 dakika içinde halletmeniz gerekiyor deyip…

65 yaşındaki Recep C. oyuncu olma hayaliyle internette bulduğu ajansa 'Oyuncu olmak istiyorum' şeklinde mesaj attı. Birkaç gün sonra Recep C.'yi arayan ajans yetkilisi kadın ise "Bizi 7-8 kez aramışsınız. Sizin bize 1850 lira borcunuz var. İlk 400 lirayı ödeyin, bu hesap kapansın. Bu masrafı 5 dakika içinde ödemeniz gerekiyor" ifadelerini kullandı. Dolandırıcılık olayının detaylar şaşırttı…

SEDA NUR GÜNAYDIN
Ünlü olma hayali başına iş açtı: 5 dakika içinde halletmeniz gerekiyor deyip…

İnternet arama motoru kurbanlarına bir yenisi daha eklendi. Beykoz'da yaşayan Recep C. (65) yıllardır oyuncu olmak istiyordu. İddiaya göre hayalinin peşinden giden adam, internette oyunculuk ajanslarını araştırmaya başladı. Recep C., herhangi bir oyunculuk ajansına başvurmak için internet sitesinde bir telefon numarası keşfetti.

Ünlü olma hayali başına iş açtı: 5 dakika içinde halletmeniz gerekiyor deyip…

Bulduğu numaraya 20 Aralık 2021 günü "Oyuncu olmak istiyorum" şeklinde mesaj attı. Adam, birkaç gün sonra gelen aramayla ise hayatının şokunu yaşadı. Ajansın sözde yetkilisi olan kadın, "Bizi 7-8 kez aramışsınız. Sizin bize 1850 lira borcunuz var. İlk 400 lirayı ödeyin, bu hesap kapansın. Bu masrafı 5 dakika içinde ödemeniz gerekiyor" dedi.

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Ünlü olma hayali başına iş açtı: 5 dakika içinde halletmeniz gerekiyor deyip…

Sözleriyle mağduru korku ve paniğe sevk eden kadın, parayı telefona gönderdikleri hesap numarasına atmasını istedi. Parayı alan kadın bununla da yetinmedi ve bu kez de, "1450 lira ödemeniz gerekiyor. Siz parayı gönderin, biz 15 dakika içerisinde iadesini yaparız" şeklinde konuştu.

Ünlü olma hayali başına iş açtı: 5 dakika içinde halletmeniz gerekiyor deyip…

Bu parayı da hesaba yatıran Recep C., son olarak "Dosya parası olarak 3 bin lira daha vereceksiniz" bahanesiyle aranınca dolandırıldığını anlayarak savcılığa başvurdu.

Ünlü olma hayali başına iş açtı: 5 dakika içinde halletmeniz gerekiyor deyip…

Konuya ilişkin ifade veren Aymelek D., Recep C.'yi arayarak çeşitli bahanelerle para istediğine dair tüm suçlamaları reddetti.

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