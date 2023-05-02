Ünlü oyuncu AK Parti’den aday oldu: Hedeflerini anlattı!

Cansın Yılmaz Yaşar, son dönemin dikkat çeken isimlerinden. Aslen Rizeli olan 26 yaşındaki oyuncu, 1997 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olan Yaşar, üniversite sonrasında oyunculuk yapmaya başladı. Ünlü isim, bu rolüyle de oldukça dikkat çekti. Ardından da Acemi Anneler dizisinde canlandırdığı naif, dürüst ve duygusal Hayat karakteriyle izleyicilerin gönlünü kazandı. SORUNLARI DİNLEDİ Ünlü oyuncu, 28. Dönem AK Parti Ankara 3. Bölge Milletvekili Adayı seçildi. 12. sıradan aday gösterilen Yaşar, ilk günden beri hızlı bir şekilde çalışmalarına başladı. Ankara'yı karış karış gezen Yaşar, her yaştan insana ulaştı. Özellikle kadınların yanlarında olduğunu hissettirdi. İş hayatındaki kadınları destekledi. Esnafı gezip sorunlarını dinledi, her zaman yanlarında olduğunu söyledi. Yüzyılın afetini yaşayan aileleri ziyaret edip onlara yardım eli uzattı. Depremzede ailelerle iftar yemeklerinde buluştu. Ramazan ayında Yenimahalle'de sokak sokak dolaşıp iftara yetişemeyenlere ulaştı. Gençlerle sohbet edip dertlerine ortak oldu. Yaşlıların ihtiyaçlarını dinledi, çocuklar ve gençlerle el ele hareket etti. Depremzede ailelerle iftar yemeklerinde buluştu. Ramazan ayında Yenimahalle'de sokak sokak dolaşıp iftara yetişemeyenlere ulaştı. Gençlerle sohbet edip dertlerine ortak oldu. Yaşlıların ihtiyaçlarını dinledi, çocuklar ve gençlerle el ele hareket etti.