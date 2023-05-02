Ünlü oyuncu AK Parti’den aday oldu: Hedeflerini anlattı!

SORUNLARI DİNLEDİ

Cansın Yılmaz Yaşar, oyunculuk yaparken de memleket meseleleriyle ilgili bir genç kadın oldu. Uzun yıllar AK Parti Gençlik Kollarıyla koordineli bir şekilde çalışan Yaşar, geçtiğimiz yıl da Türkiye Yüzyılı vizyonunun gerçekleşmesine katkı sağlayacak olan Cumhuriyetimizin referans projelerini ifade eden Türkiye Yüzyılı tanıtım programı için hazırlanan 'Başlasın Türkiye Yüzyılı' şarkısı için stüdyoya girdi. Parçayı seslendirenlerden biri olan Yaşar, klipte de yer aldı.