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Haberler Yaşam Ünlü oyuncu AK Parti’den aday oldu: Hedeflerini anlattı!
Giriş Tarihi: 02.05.2023 12:29 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 12:30

Ünlü oyuncu AK Parti’den aday oldu: Hedeflerini anlattı!

Güzel oyuncu Cansın Yılmaz Yaşar, Ak Parti Ankara 3. Bölge Milletvekili Adayı oldu. Üç yıl önce Türkiye'nin kanalı atv'de yayınlanan Beni Bırakma'daki rolüyle dikkat çeken Yaşar, "Gençlere güvenen liderle yola devam" diye konuştu...

MERVE YURTYAPAN
Ünlü oyuncu AK Parti’den aday oldu: Hedeflerini anlattı!

Cansın Yılmaz Yaşar, son dönemin dikkat çeken isimlerinden. Aslen Rizeli olan 26 yaşındaki oyuncu, 1997 yılında Ankara'da dünyaya geldi.

Ünlü oyuncu AK Parti’den aday oldu: Hedeflerini anlattı!

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunu olan Yaşar, üniversite sonrasında oyunculuk yapmaya başladı.
Ankara'da çekilen günlük dizilerde adını duyurdu. İlk önce Beni Affet dizisinde rol alan oyuncu, daha sonra 2019-2020 yıllarında atv ekranlarında yayınlanan Beni Bırakma dizisinde Özge karakteriyle izleyici karşısına çıktı.

Güzel oyuncu AK Parti'den milletvekili adayı oldu: "Gençlere güvenen liderle yola devam" | Video

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Ünlü oyuncu AK Parti’den aday oldu: Hedeflerini anlattı!

Ünlü isim, bu rolüyle de oldukça dikkat çekti. Ardından da Acemi Anneler dizisinde canlandırdığı naif, dürüst ve duygusal Hayat karakteriyle izleyicilerin gönlünü kazandı.

Ünlü oyuncu AK Parti’den aday oldu: Hedeflerini anlattı!

SORUNLARI DİNLEDİ
Cansın Yılmaz Yaşar, oyunculuk yaparken de memleket meseleleriyle ilgili bir genç kadın oldu. Uzun yıllar AK Parti Gençlik Kollarıyla koordineli bir şekilde çalışan Yaşar, geçtiğimiz yıl da Türkiye Yüzyılı vizyonunun gerçekleşmesine katkı sağlayacak olan Cumhuriyetimizin referans projelerini ifade eden Türkiye Yüzyılı tanıtım programı için hazırlanan 'Başlasın Türkiye Yüzyılı' şarkısı için stüdyoya girdi. Parçayı seslendirenlerden biri olan Yaşar, klipte de yer aldı.

Ünlü oyuncu AK Parti’den aday oldu: Hedeflerini anlattı!

Ünlü oyuncu, 28. Dönem AK Parti Ankara 3. Bölge Milletvekili Adayı seçildi. 12. sıradan aday gösterilen Yaşar, ilk günden beri hızlı bir şekilde çalışmalarına başladı. Ankara'yı karış karış gezen Yaşar, her yaştan insana ulaştı. Özellikle kadınların yanlarında olduğunu hissettirdi.

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