Güzel oyuncu AK Parti’den milletvekili adayı oldu: "Gençlere güvenen liderle yola devam" | Video

Başarılı oyuncu Cansın Yılmaz Yaşar, Ak Parti Ankara 3. Bölge Milletvekili Adayı oldu. Üç yıl önce Türkiye'nin kanalı atv'de yayınlanan Beni Bırakma'daki rolüyle dikkat çeken Yaşar, "Gençlere güvenen liderle yola devam" diye konuştu.