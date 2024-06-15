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Uşak Bayram namazı saati duyuruldu! Uşak’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 14:03
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
14:15
Uşak Bayram namazı saati duyuruldu! Uşak’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Uşak bayram namaz saati belli oldu. 2024 yılının ikinci bayramı için heyecan dorukta. İnsanların bir araya geldiği, küslerin barıştığı ve iyi dileklerin sunulduğu Kurban Bayramında vatandaşlar camilerde bayram namazı için bir araya gelecek. Peki, Uşak bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Uşak Bayram namazı saati!