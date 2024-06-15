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Haberler Yaşam Uşak Bayram namazı saati duyuruldu! Uşak’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Giriş Tarihi: 15.06.2024 14:03 Güncelleme Tarihi: 15.06.2024 14:15

Uşak Bayram namazı saati duyuruldu! Uşak’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Uşak bayram namaz saati belli oldu. 2024 yılının ikinci bayramı için heyecan dorukta. İnsanların bir araya geldiği, küslerin barıştığı ve iyi dileklerin sunulduğu Kurban Bayramında vatandaşlar camilerde bayram namazı için bir araya gelecek. Peki, Uşak bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Uşak Bayram namazı saati!

Uşak Bayram namazı saati duyuruldu! Uşak’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

Uşak bayram namazı saat kaçta? Uşak için Kurban Bayramı namaz saati belli oldu. 16 Haziran 2024 Pazar günü idrak edilecek olan bayram için, vatandaşlar heyecanla namaz saatlerini araştırıyor. Tüm illerin namaz saatleri sabah.com.t aracılığıyla duyuruluyor! İşte, Uşak bayram namazı saati 2024!

UŞAK BAYRAM NAMAZ SAATİ 2024 BELLİ OLDU

Kurban Bayramı bu yıl 16 Haziran 2024 Pazar günü idrak edilecek. Kurban Bayramı'nın birinci günü sabah saatlerinde camilerin yine dolup taşması bekleniyor.

İşte Uşak bayram namazı saati 2024 bilgileri!

Uşak Bayram namazı saati duyuruldu! Uşak’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

UŞAK BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Kurban Bayramı heyecanı başlarken namaz vakitleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il paylaşıldı.

16 Haziran 2024 Pazar günü eda edilecek Uşak bayram namazı saati 06:11 olarak belirlendi.

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Uşak Bayram namazı saati duyuruldu! Uşak’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKATTIR VE NASIL KILINIR?

Bayram namazı iki rekattır ve yılda iki defa kılınır.

Camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır. Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir. Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir.

Uşak Bayram namazı saati duyuruldu! Uşak’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

KURBAN BAYRAMI NAMAZI KILINIŞI

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o ifade edilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama"

Bundan sonra imamla birlikte:

Uşak Bayram namazı saati duyuruldu! Uşak’ta bayram namazı saat kaçta kılınacak?

1. Rekat Kılınışı

*Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,
*Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur,
*Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 2. *Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,
*Sonra 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
*Ardından 4. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.
*İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. *Cemaat ise sessizce imamı dinler.
*Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

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