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Giriş Tarihi: 25.04.2025 08:53 Güncelleme Tarihi: 25.04.2025 09:36

Üsküdar'da vahşet! Tek yumrukla bayılttı yetmedi geri dönüp silahla ateş saçtı! İşte o anlar

Üsküdar Beylerbeyi'nde yaşanan motosikletli silahlı saldırı, 41 yaşındaki Cihan Açıkgöz'ün hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, şüpheliler önce yumrukla bayılttı, ardından ateş etti. Polis, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

MUSTAFA BAKIRHAN
Üsküdar’da vahşet! Tek yumrukla bayılttı yetmedi geri dönüp silahla ateş saçtı! İşte o anlar

20 Nisan 2025'te, saat 01.45 sıralarında, Üsküdar'ın Beylerbeyi Mahallesi Çamlıca Caddesi'nde korkunç bir olay yaşandı. İddiaya göre, Cihan Açıkgöz (41) ile bir grup arasında tartışma çıktı.

Üsküdar’da vahşet! Tek yumrukla bayılttı yetmedi geri dönüp silahla ateş saçtı! İşte o anlar

Tartışmanın ardından olay yerinden ayrılan grup, kısa süre sonra motosikletle geri döndü. Açıkgöz'ü gören şüpheliler, önce yumruklu saldırıya geçti.

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Üsküdar’da vahşet! Tek yumrukla bayılttı yetmedi geri dönüp silahla ateş saçtı! İşte o anlar

SALDIRI ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Güvenlik kamerası görüntülerine göre, şüphelilerden biri Açıkgöz'e yumruk atarak yere düşürdü. Ardından motosikletteki diğer şüpheli, silahla ateş etti. Açıkgöz ağır yaralanırken, saldırganlar hızla olay yerinden kaçtı. Görüntüler, olayın vahametini gözler önüne serdi.

Üsküdar'da önce yumruklu sonra silahlı saldırıya uğradı! 2 gün sonra hayatını kaybetti | Video

Üsküdar’da vahşet! Tek yumrukla bayılttı yetmedi geri dönüp silahla ateş saçtı! İşte o anlar

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILMIŞTI!

Olayın ardından çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Cihan Açıkgöz, 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Üsküdar’da vahşet! Tek yumrukla bayılttı yetmedi geri dönüp silahla ateş saçtı! İşte o anlar

Polis ekipleri, olayla bağlantılı 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Soruşturma, şüphelilerin bağlantılarını ve olayın sebebini aydınlatmak için devam ediyor.