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Üsküdar'da vahşet! Tek yumrukla bayılttı yetmedi geri dönüp silahla ateş saçtı! İşte o anlar
Giriş Tarihi: 25.04.2025 08:53
Güncelleme Tarihi: 25.04.2025
09:36
Üsküdar'da vahşet! Tek yumrukla bayılttı yetmedi geri dönüp silahla ateş saçtı! İşte o anlar
Üsküdar Beylerbeyi'nde yaşanan motosikletli silahlı saldırı, 41 yaşındaki Cihan Açıkgöz'ün hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, şüpheliler önce yumrukla bayılttı, ardından ateş etti. Polis, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.