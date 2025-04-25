Video Yaşam Üsküdar'da önce yumruklu sonra silahlı saldırıya uğradı! 2 gün sonra hayatını kaybetti | Video
Üsküdar'da önce yumruklu sonra silahlı saldırıya uğradı! 2 gün sonra hayatını kaybetti | Video

Üsküdar'da önce yumruklu sonra silahlı saldırıya uğradı! 2 gün sonra hayatını kaybetti | Video

25.04.2025 | 08:16

Üsküdar'da, iddiaya göre tartıştığı motosikletli kişiler tarafından önce yumruklu sonra da silahlı saldırıya uğrayarak yaralanan Cihaz Açıkgöz(41) kaldırıldığı hastanede 2 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Polis olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı. Saldırı anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, 20 Nisan'da Beylerbeyi Çamlıca Caddesi'nde saat 01.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası olay yerinden ayrılan grup, bir süre sonra motosikletle tekrar geldi. O sırada Cihan Açıkgöz'ü göre şüpheliler önünü keserek yumruk attı.

YUMRUKLA BAYILTIP ATEŞ ETTİLER

Şüphelilerden birinin attığı yumrukla yere serilen Açıkgöz'e, o sırada iddiaya göre motosiklette bulunan kişi ise ateş etti. Şüpheliler hızla olay yerinden uzaklaşırken, çevredekiler Cihan Açıkgöz'ün yardımına koştu. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı Cihan Açıkgöz, kaldırıldığı hastanede 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Açıkgöz'ün cenazesi defnedilmek üzere memleketi Kastamonu'ya gönderildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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