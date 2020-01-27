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  • Usta sanatçı Ara Güler'in objektifinden ilk kez göreceğiniz eski İstanbul fotoğrafları

Usta sanatçı 'in objektifinden ilk kez göreceğiniz eski fotoğrafları

eşsiz güzelliğiyle, yıllar boyunca birçok fotoğraf sanatçısına pozlar oluşturdu. Ama bunların belki de en güzeli ustanın objektifinden çıkan oldu. İşte İstanbul'un belki de ilk kez göreceğiniz fotoğrafları ve 'dan insan manzaraları...

Giriş Tarihi: 27.01.2020 20:17 Güncelleme Tarihi: 27.01.2020 20:19
Usta sanatçı Ara Güler'in objektifinden ilk kez göreceğiniz eski İstanbul fotoğrafları

, bir ayağı Avrupa'da, bir ayağı Asya'da, çok sayıda kültür, din ve dilin kesiştiği noktada bulunuyor. Aynı anda hem modern hem de geleneksel olmasıyla, yüzyıllar boyunca ziyaretçileri büyüleyen ve merak uyandıran bir şehir olma özelliği taşıyor. 1928 doğumlu fotoğraf sanatçısı , 1940'lı yıllardan beri İstanbul'un kültürel ve yerel yaşamını belgeleyen gerçek bir İstanbullu... Başlangıçta TimeLife, Paris Match ve Stern'in yanı sıra Türkiye günlük gazeteleri ve dergileri için muhabir olarak çalışan Güler zaman içerisinde tüm dünyada bilenen bir üne sahip oldu.

Usta sanatçı Ara Güler'in objektifinden ilk kez göreceğiniz eski İstanbul fotoğrafları

Usta fotoğrafçının çektiği fotoğraflarını haberimizde derledik. İşte 'in gözünden o ...

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Usta sanatçı Ara Güler'in objektifinden ilk kez göreceğiniz eski İstanbul fotoğrafları
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Usta sanatçı Ara Güler'in objektifinden ilk kez göreceğiniz eski İstanbul fotoğrafları
Usta sanatçı Ara Güler'in objektifinden ilk kez göreceğiniz eski İstanbul fotoğrafları
Usta sanatçı Ara Güler'in objektifinden ilk kez göreceğiniz eski İstanbul fotoğrafları
Usta sanatçı Ara Güler'in objektifinden ilk kez göreceğiniz eski İstanbul fotoğrafları
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