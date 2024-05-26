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Haberler Yaşam Üstgeçitte akılalmaz cinayet: Adamı kötü koktuğu için öldürdü
Giriş Tarihi: 26.05.2024 11:13 Güncelleme Tarihi: 26.05.2024 11:13

Üstgeçitte akılalmaz cinayet: Adamı kötü koktuğu için öldürdü

İstanbul Fatih'te iddiaya göre bir süredir sokaklarda yaşayan 65 yaşındaki Özkan Yarar geceyi geçirmek için girdiği üst geçit asansöründe kötü koktuğu gerekçesiyle bir genç tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen ve olay sırasında alkollü olduğu öğrenilen 17 Yaşındaki şüpheli B.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Üstgeçitte akılalmaz cinayet: Adamı kötü koktuğu için öldürdü

İstanbul'un Fatih Kocamustafapaşa Mahallesinde önceki gün meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Ailesini uzun süre önce kaybeden, 65 yaşındaki Özkan Yaşar sokaklarda yaşamaya başlamıştı.

Üstgeçitte akılalmaz cinayet: Adamı kötü koktuğu için öldürdü

Yarar gündüzleri bölgede geziyor gece uyumak için ise Samatya'daki yaya üst geçidindeki asansör içinde kalıyordu. Olay günü de akşam saatlerinde 4 genç sahilde biraz alkol alıp yola koyuldular.

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Üstgeçitte akılalmaz cinayet: Adamı kötü koktuğu için öldürdü

PİSLİĞİ HAKLADIM

4 genç yolun karşısında geçmek üzere asansörü çağırınca içinde Özkan Yarar'ı da gördüler. İçlerinden biri Yarar'a 'Kötü kokuyorsun, pislik adam' dedi.

Üstgeçitte akılalmaz cinayet: Adamı kötü koktuğu için öldürdü

Bir anda bıçağını çıkarıp adamı yaraladı. Ardından asansörden uzaklaşan arkadaşlarının yanına gidip 'pisliği hakladım' dedi. 3 arkadaştan biri inanmadı onunla beraber şüpheli B.B. yoluna devam etti.

Üstgeçitte akılalmaz cinayet: Adamı kötü koktuğu için öldürdü

"KÖTÜ KOKUYORDU TARTIŞTIK"

Ancak iki arkadaşı şüphelendi hemen dönüp asansöre baktılar asansörde yaşlı adamı kanlar içinde görünce polise haber verip ambulansı aradılar.

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