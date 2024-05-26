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Üstgeçitte akılalmaz cinayet: Adamı kötü koktuğu için öldürdü
Giriş Tarihi: 26.05.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 26.05.2024
11:13
Üstgeçitte akılalmaz cinayet: Adamı kötü koktuğu için öldürdü
İstanbul Fatih'te iddiaya göre bir süredir sokaklarda yaşayan 65 yaşındaki Özkan Yarar geceyi geçirmek için girdiği üst geçit asansöründe kötü koktuğu gerekçesiyle bir genç tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen ve olay sırasında alkollü olduğu öğrenilen 17 Yaşındaki şüpheli B.B. polis ekiplerince gözaltına alındı.