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Haberler Yaşam UTV aracını kontrol etmek isterken canından olmuştu: O sanık hakim karşısında! “Arabadan bir ses geldi, önce…”
Giriş Tarihi: 20.03.2025 17:52 Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 17:52

UTV aracını kontrol etmek isterken canından olmuştu: O sanık hakim karşısında! “Arabadan bir ses geldi, önce…”

Eyüpsultan'da arızalanan UTV aracını emniyet şeridinde kontrol eden Muhammed Gürcan Koçak'a çarparak ölümüne sebep olan havalimanı servisi şoförü Mahmut Yücedağ, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık Yücedağ'ın mahkemedeki sözleri ise kan dondurdu. "Arabadan bir ses geldi, önce…"

DHA
UTV aracını kontrol etmek isterken canından olmuştu: O sanık hakim karşısında! Arabadan bir ses geldi, önce…

Kaza 22 Şubat Cumartesi gecesi saat 02.00 sıralarında Kemerburgaz yolunda meydana geldi. Kullandığı UTV aracının arızalanması üzerine emniyet şeridinde duran Muhammed Gürcan Koçak'a, sonradan havalimanı yolcu servisi olduğu anlaşılan Mahmut Yücedağ idaresindeki minibüs çarptı.

UTV aracını kontrol etmek isterken canından olmuştu: O sanık hakim karşısında! Arabadan bir ses geldi, önce…

Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan Koçak, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan minibüs şoförü, polis tarafından kimliği tespit edilerek İstanbul Havalimanı'nda yakalandı.

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UTV aracını kontrol etmek isterken canından olmuştu: O sanık hakim karşısında! Arabadan bir ses geldi, önce…

Yapılan soruşturma sonrasında hazırlanan iddianamede, hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapis cezası istenen sanık Yücedağ, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya hayatını kaybeden Muhammed Gürcan Koçak'ın ailesi ve avukatlar katılırken, tutuklu sanık Mahmut Yücedağ, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) ile bağlandı.

UTV aracını kontrol etmek isterken canından olmuştu: O sanık hakim karşısında! Arabadan bir ses geldi, önce…

"BEN BİRİNE ÇARPTIĞIMI POLİSLER ARADIĞINDA ANLADIM"

Duruşmada savunma yapması için söz verilen tutuklu sanık Mahmut Yücedağ, "Ben şoförlük yapıyorum. Olay günü hava durumunda çok kötü kar yağışı olacağı söylendi. Bir turizm firmasında şoför olarak çalışıyordum. Olay günü yolcuyu havalimanına bırakmak için çıktım. Kar yağışı vardı. Yolcumu aldım, yolda temkinli bir şekilde devam ettim. Arabadan bir ses geldi, önce domuza çarptım zannettim. Aracın içindeki yolcular panik oldu. Ben de araçtan inmeden, sağ aynadan bakarak kontrol ettim. Daha sonra yolculara dönerek, 'Bir şey yok' diyerek sakinleştirdim. Yola devam ettim, yolcuları otele bıraktım. Bıraktıktan sonra aracı kontrol ettiğimde aracın sağ ön tarafındaki sis lambalarının ve sağ üst çamurluk kısmının kırık olduğunu tespit ettim. Daha sonra çarpmış olduğum yere 1 saat içerisinde geri döndüm.

UTV aracını kontrol etmek isterken canından olmuştu: O sanık hakim karşısında! Arabadan bir ses geldi, önce…

Fakat hiçbir şey yoktu. Kimseyi de göremedim. Eve gittim, eşime kaza yaptığımı, domuza vurduğumu ama hiçbir şey göremediğimi söylemedim. Sonraki günlerde de aynı yoldan geçerken hiçbir şey göremedim. Aradan 6 gün geçti, polis memurları evime gelip beni sormuşlar. Polisler beni arayıp nerede olduğumu sordular. Havalimanında olduğumu, yolcu bıraktığımı söyledim. Yolcularımı bıraktıktan sonra polisler beni gelip aldı. Karakola gidip ifade verdim. Ben bu sırada birine çarptığımı anladım. Herhangi bir kastım bulunmamaktadır.