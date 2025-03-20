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UTV aracını kontrol etmek isterken canından olmuştu: O sanık hakim karşısında! “Arabadan bir ses geldi, önce…”
Giriş Tarihi: 20.03.2025 17:52
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025
17:52
UTV aracını kontrol etmek isterken canından olmuştu: O sanık hakim karşısında! “Arabadan bir ses geldi, önce…”
Eyüpsultan'da arızalanan UTV aracını emniyet şeridinde kontrol eden Muhammed Gürcan Koçak'a çarparak ölümüne sebep olan havalimanı servisi şoförü Mahmut Yücedağ, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık Yücedağ'ın mahkemedeki sözleri ise kan dondurdu. "Arabadan bir ses geldi, önce…"