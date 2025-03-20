UTV aracını kontrol etmek isterken canından olmuştu: O sanık hakim karşısında! “Arabadan bir ses geldi, önce…”

"BEN BİRİNE ÇARPTIĞIMI POLİSLER ARADIĞINDA ANLADIM"

Duruşmada savunma yapması için söz verilen tutuklu sanık Mahmut Yücedağ, "Ben şoförlük yapıyorum. Olay günü hava durumunda çok kötü kar yağışı olacağı söylendi. Bir turizm firmasında şoför olarak çalışıyordum. Olay günü yolcuyu havalimanına bırakmak için çıktım. Kar yağışı vardı. Yolcumu aldım, yolda temkinli bir şekilde devam ettim. Arabadan bir ses geldi, önce domuza çarptım zannettim. Aracın içindeki yolcular panik oldu. Ben de araçtan inmeden, sağ aynadan bakarak kontrol ettim. Daha sonra yolculara dönerek, 'Bir şey yok' diyerek sakinleştirdim. Yola devam ettim, yolcuları otele bıraktım. Bıraktıktan sonra aracı kontrol ettiğimde aracın sağ ön tarafındaki sis lambalarının ve sağ üst çamurluk kısmının kırık olduğunu tespit ettim. Daha sonra çarpmış olduğum yere 1 saat içerisinde geri döndüm.