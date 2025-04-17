UTV aracını tamir etmek isterken canından olmuştu: Davada bilirkişi raporu hazırlandı!

DOMUZA ÇARPTIĞINI DÜŞÜNMÜŞ



Şüpheli Yücedağ'ın ifadesine de yer verilen iddianamede, hava şartlarından dolayı yolun karlı olması nedeniyle öndeki araçların bıraktığı lastik izlerini takip ederek emniyet şeridine yakın tarafta sağ şeritte sürüşe devam ettiğini, bu sırada bir şeye aracın sağ ön kısmı ile vurduğunu ancak daha önce bu güzergahı kullanırken domuz sürüsüne rastlaması ve olayın hemen öncesinde de aynı güzergahta domuz sürüsü görmüş olması nedeniyle domuza çarptığını düşünerek yola devam ettiğini söylediği kaydedildi.



