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UTV aracını tamir etmek isterken canından olmuştu: Davada bilirkişi raporu hazırlandı!
Giriş Tarihi: 17.04.2025 18:47
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025
18:47
UTV aracını tamir etmek isterken canından olmuştu: Davada bilirkişi raporu hazırlandı!
Eyüpsultan'da yol kenarında bozulan UTV aracını kontrol etmek için aşağı inen 25 yaşındaki Muhammed Gürcan Koçak'a çarpıp kaçarak hayatını kaybetmesine neden olan 56 yaşındaki Mahmut Yücedağ 6 gün sonra yakalanmıştı. Davada trafik bilirkişisi raporu hazırlandı.