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Giriş Tarihi: 17.04.2025 18:47 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 18:47

UTV aracını tamir etmek isterken canından olmuştu: Davada bilirkişi raporu hazırlandı!

Eyüpsultan'da yol kenarında bozulan UTV aracını kontrol etmek için aşağı inen 25 yaşındaki Muhammed Gürcan Koçak'a çarpıp kaçarak hayatını kaybetmesine neden olan 56 yaşındaki Mahmut Yücedağ 6 gün sonra yakalanmıştı. Davada trafik bilirkişisi raporu hazırlandı.

İHA
UTV aracını tamir etmek isterken canından olmuştu: Davada bilirkişi raporu hazırlandı!

Eyüpsultan'da 22 Şubat 2025'de yol kenarındaki UTV sürücüsü Muhammed Gürcan Koçak'a (25) çarpıp kaçarak hayatını kaybetmesine neden olduğu ileri sürülen ve 6 gün sonra yakalanan sanık Mahmut Yücedağ'ın (56) yargılandığı davada adli trafik bilirkişisi tarafından bilirkişi raporu hazırlandı.

UTV aracını tamir etmek isterken canından olmuştu: Davada bilirkişi raporu hazırlandı!

ASLİ KUSURLU

Hazırlanan raporda, sanık Yücedağ'ın şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymadığından dolayı kazanın meydana geldiği, hayatını kaybeden Koçak'ın ise çarpma sırasında birinci şerit ile emniyet şeridi çizgisi arasında olması nedeniyle kazada çok az kusurlu olduğu kaydedildi. Raporda, sanık Mahmut Yücedağ'ın birinci derecede çok yüksek oranda asli kusurlu olduğu, kaza sırasında yaya konumda bulunan Muhammed Gürcan Koçak'ın ikinci derecede çok düşük oranda tali kusurlu olduğu aktarıldı. Konuya ilişkin yargılama, yarın İstanbul 24.Asliye Ceza Mahkemesi'nce saat 13.30'da devam edecek.

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UTV aracını tamir etmek isterken canından olmuştu: Davada bilirkişi raporu hazırlandı!

İDDİANAMEDEN


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 25 yaşındaki Muhammed Gürcan Koçak'ın olayın öncesinde arızalandığı için kullandığı UTV' yi emniyet şeridinde park ettiği, şüpheli Mahmut Yücedağ'ın kullandığı araç ile emniyet şeridinde bulunan Koçak'a çarptığı ve durmaksızın yola devam ettiği anlatıldı.

UTV aracını tamir etmek isterken canından olmuştu: Davada bilirkişi raporu hazırlandı!

DOMUZA ÇARPTIĞINI DÜŞÜNMÜŞ

Şüpheli Yücedağ'ın ifadesine de yer verilen iddianamede, hava şartlarından dolayı yolun karlı olması nedeniyle öndeki araçların bıraktığı lastik izlerini takip ederek emniyet şeridine yakın tarafta sağ şeritte sürüşe devam ettiğini, bu sırada bir şeye aracın sağ ön kısmı ile vurduğunu ancak daha önce bu güzergahı kullanırken domuz sürüsüne rastlaması ve olayın hemen öncesinde de aynı güzergahta domuz sürüsü görmüş olması nedeniyle domuza çarptığını düşünerek yola devam ettiğini söylediği kaydedildi.

UTV aracını tamir etmek isterken canından olmuştu: Davada bilirkişi raporu hazırlandı!

GÖRÜŞÜ ENGELLEYECEK KADAR KARLI DEĞİL

Hazırlanan iddianamede, şüphelinin aracın hız, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmadığı, ayrıca trafik kazasına karışanların yetkililer gelinceye kadar veya bunların iznini almadan kaza yerinden ayrılması kurallarını ihlal ettiği belirtildi.