Üvey kardeşine maaş bağlatıp, o paralarla klip çektirmiş

Almanya'da, kendisini medyum olarak tanıtıp, "Sende ölüm büyüsü var" diyerek iş kadını Nurcan B.'yi 6 yıl boyunca yaklaşık 175 milyon lira dolandırdığı iddia edilen Serkan Ö.'nün, talihsiz kadından para alabilmek için hemen her yola başvurduğu ortaya çıktı.