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Haberler Yaşam Üvey kardeşine maaş bağlatıp, o paralarla klip çektirmiş
Giriş Tarihi: 04.05.2024 06:11 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 06:13

Üvey kardeşine maaş bağlatıp, o paralarla klip çektirmiş

Almanya'da kendisini medyum olarak tanıttığı iş kadını Nurcan B'yi, büyü yalanıyla 175 milyon lira dolandırdığı öne sürülen cinci Serkan Ö'nün, "Büyüleri bozmak için işini bıraktı, bana yardım ediyor, şifalı bitkiler alıyor" diyerek, şarkıcı üvey kardeşi Özay Günay'a da maaş gibi düzenli para ödettiği ortaya çıktı. Nurcan B.'den gelen paralarla klip çeken Günay ise gönderilen paranın "Burs" olduğunu iddia etti.

Ümit Erkan DEMİRCAN
Üvey kardeşine maaş bağlatıp, o paralarla klip çektirmiş

Almanya'da, kendisini medyum olarak tanıtıp, "Sende ölüm büyüsü var" diyerek iş kadını Nurcan B.'yi 6 yıl boyunca yaklaşık 175 milyon lira dolandırdığı iddia edilen Serkan Ö.'nün, talihsiz kadından para alabilmek için hemen her yola başvurduğu ortaya çıktı.

Üvey kardeşine maaş bağlatıp, o paralarla klip çektirmiş

SABAH'a konuşan Nurcan B., "Serkan Ö., tek başına hareket etmiyordu. Beni dolandırmak için, annesi Falcı Esma ve üvey kardeşi şarkıcı Özay Günay'ı da kullandı.

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Üvey kardeşine maaş bağlatıp, o paralarla klip çektirmiş

"Bana, 'sana içirdiğim suyu alıyorum, kurşun döküyorum, İran'a gidiyorum, büyüyü bozuyorum. Kardeşimde büyüyü bozmam için işini bıraktı, bana yardım ediyor.

Üvey kardeşine maaş bağlatıp, o paralarla klip çektirmiş

Bazı masraflar ve büyüyü bozmak için gereken şifalı bitkiler alması için ona düzenli para göndermen gerekiyor' dedi.

Üvey kardeşine maaş bağlatıp, o paralarla klip çektirmiş

BENİM PARALARIMLA KLİP BİLE ÇEKTİLER
Gönderemeyeceğimi söyleyince, 'para mı önemli ailen mi önemli, sabah torununun uyanmadığını düşünsene' cevabını verdi. Çaresizce, Özay Günay'ın hesabına, maaş öder gibi, 193 Euro ile 250 Euro arasında düzenli para gönderdim.

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