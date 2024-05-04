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Üvey kardeşine maaş bağlatıp, o paralarla klip çektirmiş
Giriş Tarihi: 04.05.2024 06:11
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
06:13
Üvey kardeşine maaş bağlatıp, o paralarla klip çektirmiş
Almanya'da kendisini medyum olarak tanıttığı iş kadını Nurcan B'yi, büyü yalanıyla 175 milyon lira dolandırdığı öne sürülen cinci Serkan Ö'nün, "Büyüleri bozmak için işini bıraktı, bana yardım ediyor, şifalı bitkiler alıyor" diyerek, şarkıcı üvey kardeşi Özay Günay'a da maaş gibi düzenli para ödettiği ortaya çıktı. Nurcan B.'den gelen paralarla klip çeken Günay ise gönderilen paranın "Burs" olduğunu iddia etti.