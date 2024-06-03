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Haberler Yaşam Uyarılar peş peşe geldi! Sıcak hava alarmı: “Sıcak günler bitti, çok daha sıcak günler kapıda"
Giriş Tarihi: 03.06.2024 14:41 Güncelleme Tarihi: 03.06.2024 14:45

Uyarılar peş peşe geldi! Sıcak hava alarmı: “Sıcak günler bitti, çok daha sıcak günler kapıda"

Haziran ayının gelmesiyle birlikte sıcaklıklarda anormal artışlar gözlemleniyor. Mevsim normallerinin üstüne çıkan sıcak havaların ardından uzmanlardan peş peşe açıklamalar geliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, hava sıcaklıklarının bugünden itibaren mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirterek, yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını isterken, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) sezonluk tahminlerini değerlendiren Prof. Dr. Barış Önol da "Haziran ayının ilk haftası ve 40 dereceyi aşan sıcaklıklar. Sıcak günler bitti, çok daha sıcak günler kapıda" ifadelerini kullandı.

Uyarılar peş peşe geldi! Sıcak hava alarmı: “Sıcak günler bitti, çok daha sıcak günler kapıda

Yaz başından beri art arda gelen sıcak hava dalgalarına bir yenisi daha eklenecek. Yurt genelinde sıcaklıklar yeniden yükselecek ve mevsim normallerinin 10 derece üstüne çıkacak. Konuyla ilgili önemli uyarılar yapılırken, bir açıklama da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den geldi.

Uyarılar peş peşe geldi! Sıcak hava alarmı: “Sıcak günler bitti, çok daha sıcak günler kapıda

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Türkiye genelinde etkisini göstermeye başlayan hava sıcaklıklarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

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Uyarılar peş peşe geldi! Sıcak hava alarmı: “Sıcak günler bitti, çok daha sıcak günler kapıda

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahmin raporuna göre; yurdun genelinde bugünden itibaren hava sıcaklıklarında artış beklendiğini kaydeden Bakan Özhaseki, "Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 3 ila 8 derece üstünde seyretmesi, bazı illerimizde sıcaklıkların 40 derece ve üzerinde olması öngörülüyor.

Uyarılar peş peşe geldi! Sıcak hava alarmı: “Sıcak günler bitti, çok daha sıcak günler kapıda

Sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte, Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün verileri uyarınca; yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum" ifadelerini kullandı.

Uyarılar peş peşe geldi! Sıcak hava alarmı: “Sıcak günler bitti, çok daha sıcak günler kapıda

Sıcakların artmasıyla olası bir orman yangınına karşı da duyarlı olunması çağrısında bulunan Özhaseki, "Ülkemizin akciğeri olan ormanlarımızda herhangi bir yangın meydana gelmemesi için vatandaşlarımızın duyarlı hareket etmelerini bekliyorum" dedi.

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