Uyarılar peş peşe geldi! Sıcak hava alarmı: “Sıcak günler bitti, çok daha sıcak günler kapıda"

Yaz başından beri art arda gelen sıcak hava dalgalarına bir yenisi daha eklenecek. Yurt genelinde sıcaklıklar yeniden yükselecek ve mevsim normallerinin 10 derece üstüne çıkacak. Konuyla ilgili önemli uyarılar yapılırken, bir açıklama da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'den geldi.