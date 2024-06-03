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Uyarılar peş peşe geldi! Sıcak hava alarmı: “Sıcak günler bitti, çok daha sıcak günler kapıda"
Giriş Tarihi: 03.06.2024 14:41
Güncelleme Tarihi: 03.06.2024
14:45
Uyarılar peş peşe geldi! Sıcak hava alarmı: “Sıcak günler bitti, çok daha sıcak günler kapıda"
Haziran ayının gelmesiyle birlikte sıcaklıklarda anormal artışlar gözlemleniyor. Mevsim normallerinin üstüne çıkan sıcak havaların ardından uzmanlardan peş peşe açıklamalar geliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, hava sıcaklıklarının bugünden itibaren mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini belirterek, yaşlı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını isterken, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) sezonluk tahminlerini değerlendiren Prof. Dr. Barış Önol da "Haziran ayının ilk haftası ve 40 dereceyi aşan sıcaklıklar. Sıcak günler bitti, çok daha sıcak günler kapıda" ifadelerini kullandı.