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Haberler Yaşam UZAK ŞEHİR 21. BÖLÜM FRAGMANI KANAL D | Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 07.04.2025 22:16 Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 22:16

UZAK ŞEHİR 21. BÖLÜM FRAGMANI KANAL D | Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kanal D ekranlarının dikkat çeken yapımı Uzak Şehir, 20. bölümüyle izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Alya'nın geçmişiyle yüzleştiği anlar ve Cihan'a içini dökmesi, yeni bölüme dair merak uyandırdı. Şimdi ise gözler dizinin 21. bölüm fragmanına çevrildi. Peki, Uzak Şehir 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde Alya'nın annesiyle ilgili saklanan gerçekler gün yüzüne çıkacak mı? İşre, detaylar...

UZAK ŞEHİR 21. BÖLÜM FRAGMANI KANAL D | Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerinde yer aldığı Uzak Şehir, 20. bölümüyle ekranlara damga vurdu. Alya'nın annesi Fikriye'nin asıl amacının Cihan'ın gücüyle bağlantılı olduğunu düşünmesi ve geçmişin izlerini sadece Cihan'a açması, dizinin yeni bölümüne dair beklentileri artırdı. Şimdi ise izleyiciler, Uzak Şehir 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusuna yanıt arıyor.

UZAK ŞEHİR 21. BÖLÜM FRAGMANI KANAL D | Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

UZAK ŞEHİR 21. BÖLÜM FRAGMANI

Uzak Şehir, pazartesi akşamları yeni bölümleri ile Kanal D'de ekrana gelmeye devam ediyor.

Dizinin yeni bölüm fragmanını aşağıda yer alan resmi site aracılığıyla takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir/fragmanlar

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UZAK ŞEHİR 21. BÖLÜM FRAGMANI KANAL D | Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alya annesinin bu topraklara gelme amacının Cihan'ın gücüyle alakalı olduğunu düşünse de Fikriye'nin gizlediği bambaşka gerçekler vardır. Cihan Alya'nın değişen ruh halinin altında ne sakladığını merak ederken Alya öz annesinin ona yaşattıklarını sadece Cihan'a anlatır.

UZAK ŞEHİR 21. BÖLÜM FRAGMANI KANAL D | Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Alya'nın acısını Fikriye'yi göndererek dindireceğini düşünen Cihan, Fikriye'ye gidiş biletini uzatır. Fikriye ise geliş amacını Cihan'a söylerken artık buralardan kolay kolay gidemeyeceğinin de sinyalini çok açıkça verir.

UZAK ŞEHİR 21. BÖLÜM FRAGMANI KANAL D | Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Nare, imkansız aşkı için hiç korkmadan karşısına annesi Sadakat'i alırken Şahin bu sefer onu bu yolda yalnız bırakmaz. Kendi gibi aynı imkansızlığın içinde olan Kaya'ya gizliden destek veren Şahin, Zerrin için son bir iyilik yaptığının bilincindedir.