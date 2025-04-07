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UZAK ŞEHİR 21. BÖLÜM FRAGMANI KANAL D | Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 07.04.2025 22:16
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025
22:16
Kanal D ekranlarının dikkat çeken yapımı Uzak Şehir, 20. bölümüyle izleyicilere duygusal anlar yaşattı. Alya'nın geçmişiyle yüzleştiği anlar ve Cihan'a içini dökmesi, yeni bölüme dair merak uyandırdı. Şimdi ise gözler dizinin 21. bölüm fragmanına çevrildi. Peki, Uzak Şehir 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölümde Alya'nın annesiyle ilgili saklanan gerçekler gün yüzüne çıkacak mı? İşre, detaylar...