Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam UZAK ŞEHİR 39. BÖLÜM İZLE: Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm izleme ekranı
Giriş Tarihi: 24.11.2025 17:35

UZAK ŞEHİR 39. BÖLÜM İZLE: Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm izleme ekranı

Kanal D ekranlarının Mardin'de geçen dizisi Uzak Şehir, 39. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. Yeni bölümde, Boran'ın artık kendine gelmesi cevaplanması zor olan soruları da beraberinde getirir. Kendi hayatıyla ilgili bilmediği yeni gerçekleri de öğrenen Boran, bunların hesabını kesmek ister. Boran'ın yaptığı bu hamle onun en gizli hakikatini bir tokat gibi yüzüne çarpar. Uzak Şehir'in yeni bölümü, 24 Kasım Pazartesi akşamı Kanal D'de ekrana gelecek. İşte merak edilen detaylar…

UZAK ŞEHİR 39. BÖLÜM İZLE: Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm izleme ekranı

Kanal D'nin dizisi Uzak Şehir, 39. bölümüyle bu akşam ekranlara geliyor. AyNa Yapım imzası taşıyan dizinin senaryosunu Gülizar Irmak kaleme alırken, yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız oturuyor. Dizinin merakla beklenen yeni bölümünü izlemek isteyenler için tüm detaylar haberin devamında…

UZAK ŞEHİR 39. BÖLÜM İZLE: Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm izleme ekranı

UZAK ŞEHİR 39. BÖLÜM İZLE

24 Kasım 2025 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki linki takip edebilirsiniz:

https://www.kanald.com.tr/uzak-sehir

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
UZAK ŞEHİR 39. BÖLÜM İZLE: Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm izleme ekranı

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

Boran'ın artık kendine gelmesi cevaplanması zor olan soruları da beraberinde getirir. Kendi hayatıyla ilgili bilmediği yeni gerçekleri de öğrenen Boran, bunların hesabını kesmek ister. Boran'ın yaptığı bu hamle onun en gizli hakikatini bir tokat gibi yüzüne çarpar.

UZAK ŞEHİR 39. BÖLÜM İZLE: Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm izleme ekranı

Boran bir yandan da Alya ve Cihan'ın birbirine aşık olduğu gerçeğiyle baş etmeye çalışır. Alya'nın onunla tüm gerçekleri apaçık şekilde konuşması Boran'ın yaptığı hatalarıyla yüzleşmesini sağlar.

UZAK ŞEHİR 39. BÖLÜM İZLE: Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm izleme ekranı

Bu duygunun altında ezilmeye başlayan Boran, Cihan'la Alya'nın aşkına şahit oldukça da derin bir sessizliğe bürünür. Geleceğiyle ilgili kararını en sonunda açıklama kararı alan Boran, Alya ile Cihan'ın aşkını küle mi çevirecektir yoksa vasiyetin devam etmesini uygun mu görecektir?