Haberler
Yaşam
UZAK ŞEHİR 39. BÖLÜM İZLE: Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm izleme ekranı
Giriş Tarihi: 24.11.2025 17:35
UZAK ŞEHİR 39. BÖLÜM İZLE: Kanal D ile Uzak Şehir yeni bölüm izleme ekranı
Kanal D ekranlarının Mardin'de geçen dizisi Uzak Şehir, 39. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşuyor. Yeni bölümde, Boran'ın artık kendine gelmesi cevaplanması zor olan soruları da beraberinde getirir. Kendi hayatıyla ilgili bilmediği yeni gerçekleri de öğrenen Boran, bunların hesabını kesmek ister. Boran'ın yaptığı bu hamle onun en gizli hakikatini bir tokat gibi yüzüne çarpar. Uzak Şehir'in yeni bölümü, 24 Kasım Pazartesi akşamı Kanal D'de ekrana gelecek. İşte merak edilen detaylar…