Uzak Şehir 40. Bölüm Fragmanı | "Ben artık senin karın değilim!” Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı izle
Giriş Tarihi: 25.11.2025 06:10
Uzak Şehir, Kanal D ekranlarında Pazartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Dizinin 39. bölümünde yaşanan gelişmelerin ardından, senaryo Gülizar Irmak, yönetmenlik ise Ahmet Katıksız imzasını taşıyor. Son bölümde ortaya çıkan olaylar, izleyicileri 40. bölüm ve yeni fragman hakkında merakta bıraktı. İşte yeni bölümle ilgili detaylar...