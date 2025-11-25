Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Uzak Şehir 40. Bölüm Fragmanı | "Ben artık senin karın değilim!” Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı izle
Giriş Tarihi: 25.11.2025 06:10

Uzak Şehir 40. Bölüm Fragmanı | "Ben artık senin karın değilim!” Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı izle

Uzak Şehir, Kanal D ekranlarında Pazartesi akşamları izleyiciyle buluşuyor. Dizinin 39. bölümünde yaşanan gelişmelerin ardından, senaryo Gülizar Irmak, yönetmenlik ise Ahmet Katıksız imzasını taşıyor. Son bölümde ortaya çıkan olaylar, izleyicileri 40. bölüm ve yeni fragman hakkında merakta bıraktı. İşte yeni bölümle ilgili detaylar...

Uzak Şehir 40. Bölüm Fragmanı | Ben artık senin karın değilim! Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı izle

Kanal D ekranlarında Pazartesi akşamları izleyiciyle buluşan Uzak Şehir, 39. bölümüyle yayınlandı. Dizinin başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal paylaşıyor. Son bölümde öne çıkan gelişmeler, izleyicilerin dikkatini çekti ve gözler şimdi 40. bölüm fragmanına çevrildi. Yeni bölümle ilgili tüm detaylar şöyle…

Uzak Şehir 40. Bölüm Fragmanı | Ben artık senin karın değilim! Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı izle

UZAK ŞEHİR 40. BÖLÜM FRAGMANI

Kanal D ile takip edilen Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı yayınlandığında aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=sES8-x3vD58

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Uzak Şehir 40. Bölüm Fragmanı | Ben artık senin karın değilim! Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı izle

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI

Boran'ın artık kendine gelmesi cevaplanması zor olan soruları da beraberinde getirir. Kendi hayatıyla ilgili bilmediği yeni gerçekleri de öğrenen Boran, bunların hesabını kesmek ister. Boran'ın yaptığı bu hamle onun en gizli hakikatini bir tokat gibi yüzüne çarpar.

Uzak Şehir 40. Bölüm Fragmanı | Ben artık senin karın değilim! Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı izle

Boran bir yandan da Alya ve Cihan'ın birbirine aşık olduğu gerçeğiyle baş etmeye çalışır. Alya'nın onunla tüm gerçekleri apaçık şekilde konuşması Boran'ın yaptığı hatalarıyla yüzleşmesini sağlar.

Uzak Şehir 40. Bölüm Fragmanı | Ben artık senin karın değilim! Uzak Şehir yeni bölüm fragmanı izle

Bu duygunun altında ezilmeye başlayan Boran, Cihan'la Alya'nın aşkına şahit oldukça da derin bir sessizliğe bürünür. Geleceğiyle ilgili kararını en sonunda açıklama kararı alan Boran, Alya ile Cihan'ın aşkını küle mi çevirecektir yoksa vasiyetin devam etmesini uygun mu görecektir?