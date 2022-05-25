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Haberler Yaşam Uzay başvurusu yapma ekranı! 2022 Uzaya gitmek için başvuru şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır?
Giriş Tarihi: 25.05.2022 11:57 Güncelleme Tarihi: 25.05.2022 11:59

Uzay başvurusu yapma ekranı! 2022 Uzaya gitmek için başvuru şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır?

Cumhuriyetin 100. Yılına özel olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Milli Uzay Programı başvurularına ilgi oldukça yoğun. Bu noktada uzaya gitme başvuru şartları bu haftanın en çok araştırılan konuları arasında girdi. Uluslararası uzay istasyonuna gidecek kişinin seçimi için başvurular başladı. Detaylı bir incelemenin yapılacağı seçim için şartlar Türkiye Uzay Ajansı tarafından duyuruldu. Uzaya gitmek Türkiye adına oldukça büyük bir çalışma olacak. Peki, uzaya gitme başvuru nasıl yapılır? İşte 2022 Milli Uzay Programı uzay başvurusu

Uzay başvurusu yapma ekranı! 2022 Uzaya gitmek için başvuru şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır?

Uzay başvurusu bu hafta gündemdeki yerini koruyor. TÜBİTAK ve Türkiye Uzay Ajansı işbirliğinde uzaya.gov.tr adresinden alınan başvurulara talep oldukça yoğun. Bu noktada uzaya gitme başvuru şartları yakın mercek altına alındı. "Uzay Yolcusu" etiketiyle hazırlanan Milli Uzay Programı milyonları heyecanlandırmaya devam ediyor. Bu noktada uzaya gitme başvuru nasıl yapılır? sorusu yanıt arıyor. Uzaya gitmek için son başvuru tarihi de yayımlandı. İşte, 2022 Milli Uzay Programı uzay başvurusu ekranı…

Uzay başvurusu yapma ekranı! 2022 Uzaya gitmek için başvuru şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır?

UZAY BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu, Milli Uzay Programı kapsamında belirlenen 10 hedeften biridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında bir Türk vatandaşı, gerekli eğitimleri aldıktan sonra Uluslararası Uzay İstasyonuna gönderilecektir. Bu misyon kapsamında Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevi gerçekleştirilecek ve bilim insanlarımıza Uluslararası Uzay İstasyonu şartlarında deney yapma imkanı sağlanacaktır.

Bu görevi gerçekleştirmek için Türk vatandaşları tarafından yapılan başvurular arasından 2 (iki) aday belirlenecektir. Seçilen adaylar TUA veya TÜBİTAK bünyesinde istihdam edilecek ve 10 (on) yıl mecburi hizmet yükümlülüğü olacaktır. Astronot eğitimlerini başarıyla tamamlayan adaylardan biri yaklaşık 10 gün sürecek uzay görevini gerçekleştirmek üzere Uluslararası Uzay İstasyonuna gönderilecektir.

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Uzay başvurusu yapma ekranı! 2022 Uzaya gitmek için başvuru şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır?

UZAYA GİTME BAŞVURU ŞARTLARI
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

23 Mayıs 1977'den sonra doğmuş olmak,

Kamu haklarından yasaklanmamış bulunmak,

Yükseköğretim Kurumlarının en az 4 yıllık lisans eğitimi veren Mühendislik, Tıp, Fen Bilimleri/Temel Bilimler veya Fen Bilimleri/Temel Bilimler alanlarındaki Eğitim fakültelerinden birini bitirmiş olmak,

Çok iyi derecede İngilizce bilgisine sahip olmak, anlamak, konuşmak ve yazmak,

İngilizce yeterliliğini aşağıdaki sınavların birinden alınan puanla göstermek (Belirtilen sınavlardan alınan puanlarda herhangi bir geçerlilik süresi aranmaz),

Uzay başvurusu yapma ekranı! 2022 Uzaya gitmek için başvuru şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır?

Başvuru yapabilmek için gerekli genel sağlık kriterleri aşağıda verilmektedir. Bunlar haricindeki durumlar ayrıca değerlendirilecektir.

Her iki gözde doğal olarak veya gözlük/kontakt lens ile düzeltme sonrası %100 (Snellen 20/20) görme keskinliğine sahip olmak,

Renkli görme bozukluklarından herhangi birine sahip olmamak,

Herhangi bir uzuv kaybı veya nakli yaşamamış olmak,

Protez kullanmıyor olmak ve vücudunda platin/vida bulunmamak,

Tüm eklemler için normal hareket açıklığına ve işlevselliğine sahip olmak,

Duyma kusuru olmamak (normal ses seviyesindeki bir konuşmayı sessiz bir odada arkası dönük şekilde 2 metre mesafeden zorlanmadan ve hatasız duyabilmek),

Uzay başvurusu yapma ekranı! 2022 Uzaya gitmek için başvuru şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır?

Kulak zarı rahatsızlığı, östaki borusu problemleri, otoskleroz ve benzeri rahatsızlıklar yaşamamış olmak,

Kan basıncı/tansiyonu 155/95 altında olmak, kronik kalp ve damar sistemi rahatsızlığı olmamak,

Akciğer fonksiyonlarını bozan solunum sistemi hastalığı bulunmamak,

Sindirim sisteminde tıkanıklığa sebep olan, uçuş emniyetini riske sokabilecek ciddi hastalık veya geçirilmiş ameliyatların sekelleri bulunmamak,

İdrar ve üreme yollarında (genitoüriner sistem) hastalık veya geçirilmiş ameliyatların sekelleri bulunmamak,
Uçuş emniyetini riske sokabilecek ciddi veya bulaşıcı enfeksiyon hastalığı bulunmamak,

Büyük jinekolojik ameliyat geçirmemiş olmak,

Panik bozukluk, anksiyete bozuklukları, psikotik bozukluk, bipolar bozukluk, intihar düşüncesi, uyuyamama (insomnia) veya diğer ağır kişilik bozukluklarından birini yaşamamış olmak,

Hayatının herhangi bir döneminde alkol, uyuşturucu/uyarıcı madde veya ilaç bağımlılığı yaşamamış olmak,
Karanlık, yükseklik, hız, kaza, kalabalık, boğulma/nefessiz kalma, dağınıklık, yalnızlık/izolasyon, kapalı/dar alan korkusu olmamak,

Epilepsi, titreme (tremor), MS (multiple skleroz), inme (felç) gibi sinir sistemi rahatsızlıkları ve nedeni bilinmeyen bilinç bozukluğu yaşamamış olmak,

İnsülin veya diğer hipoglisemik ilaçlar ile tedavi gerektiren diyabet (şeker) rahatsızlığı olmamak.
Görevin gereklilikleri dikkate alınarak, adayların aşağıdaki kişilik özelliklerine sahip olmaları tercih sebebidir:

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