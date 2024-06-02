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Uzman isim "Bu sıcaklıklara aldanmayın" diyerek duyurdu: El Nino bitiyor bu sefer La Nina başlıyor
Giriş Tarihi: 02.06.2024 21:07
Güncelleme Tarihi: 02.06.2024
21:15
Uzman isim "Bu sıcaklıklara aldanmayın" diyerek duyurdu: El Nino bitiyor bu sefer La Nina başlıyor
Türkiye'de soğuk ve yağışlı hava yerini sıcak ve yağışsız havalara bıraktı. Vatandaşları bunaltma noktasına getiren sıcak havalara ilişkin önemli bir açıklama yapıldı. Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Çevre, Biyoçeşitlilik ve İklim Değişikliği Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Doğan Yaşar, okyanusların çok ısınması anlamına gelen El Nino'nun halen devam ettiğini ancak yavaş yavaş etkisini kaybettiği belirtip, "Bunun arkasından 'La Nina' gelecektir ve soğumaya dönüş olacaktır" dedi.