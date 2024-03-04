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Haberler Yaşam Uzman isim Çanakkale'deki depremi değerlendirdi: "Bu aktif bir fay" diyerek vurguladı! Daha öncekilere benzemiyor
Giriş Tarihi: 04.03.2024 22:35 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024 23:11

Uzman isim Çanakkale'deki depremi değerlendirdi: "Bu aktif bir fay" diyerek vurguladı! Daha öncekilere benzemiyor

Çanakkale'deki 4.9'luk deprem başta İstanbul, Balıkesir olmak üzere çevre illerden de yoğun biçimde hissedildi. ÇOMÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süha Özden deprem sonrası AHaber'e yaptığı değerlendirmede; söz konusu depremin daha öncekilere benzemedeğini kaydederek, "Bu fay aktif fay. Bu deprem onun üzerinde olmuş küçük bir deprem. Depremin noktası, biraz problemli. 'Acaba bir sonraki deprem gelir mi?' Depremin artçılarını izleyeceğiz, araştıracağız. Bunları takip edeceğiz." dedi.

Uzman isim Çanakkale’deki depremi değerlendirdi: Bu aktif bir fay diyerek vurguladı! Daha öncekilere benzemiyor

Çanakkale'nin Yenice ilçesinde Riçhter ölçeğine göre 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmara ve Ege bölgesinde birçok ilde hissedilen depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AFAD ve ilgili kurumların saha taramalarını sürdürdüğünü belirtti.

Uzman isim Çanakkale’deki depremi değerlendirdi: Bu aktif bir fay diyerek vurguladı! Daha öncekilere benzemiyor

ÇOMÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süha Özden deprem sonrası AHaber'e değerlendirmelerde bulundu:

Süha Özden, "Öncelikle bulunduğumuz coğrafya içerisindeki en önemli karadaki en önemli faylardan bir tanesi Yenice-Gönen fayı. Bir faya aktif demek için son 500 yılda üzerinde belli büyüklükte depremin olması gerekiyor." dedi.

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Uzman isim Çanakkale’deki depremi değerlendirdi: Bu aktif bir fay diyerek vurguladı! Daha öncekilere benzemiyor

"DAHA ÖNCEKİLERE BENZEMİYOR!"

Özden, "Bu fay aktif fay. Bu deprem onun üzerinde olmuş küçük bir deprem. Depremin noktası, biraz problemli. Acaba bir sonraki deprem gelir mi? Depremin artçılarını izleyeceğiz, araştıracağız. Bunları takip edeceğiz. Tabi burası Biga yarımadası ve Güney Marmara, Kuzey Anadolu fayının Orta ve Güney Kolu'nun uzandığı bir yer... Bence önemli bir deprem. Daha önce Çanakkale'de olan diğer depremlere benzemiyor." mesajını verdi.

Uzman isim Çanakkale’deki depremi değerlendirdi: Bu aktif bir fay diyerek vurguladı! Daha öncekilere benzemiyor

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk de şunları söyledi:

Bir aydır bu bölgede başlayan bir hareketlilik gördük. Gönen Bandırma bu yönde yoğunlaşan bir hareketlilik var. Esas Gemlik'ten Bandırma'ya uzanan bir fay var. Gözden kaçırılan uzun süredir suskun bir fay burası.

Uzman isim Çanakkale’deki depremi değerlendirdi: Bu aktif bir fay diyerek vurguladı! Daha öncekilere benzemiyor

İki büyük deprem beklediğimiz Marmara Denizi'nin içinde bir de güneyinde İznik'ten Mudanya'ya giden bir segment var. Bu küçük depremler büyük segmentlerdeki depremlerin hareketlenmesine yol açar mı? Olabilir. Bunu bilmiyoruz.

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