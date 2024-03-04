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Uzman isim Çanakkale'deki depremi değerlendirdi: "Bu aktif bir fay" diyerek vurguladı! Daha öncekilere benzemiyor
Giriş Tarihi: 04.03.2024 22:35
Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
23:11
Uzman isim Çanakkale'deki depremi değerlendirdi: "Bu aktif bir fay" diyerek vurguladı! Daha öncekilere benzemiyor
Çanakkale'deki 4.9'luk deprem başta İstanbul, Balıkesir olmak üzere çevre illerden de yoğun biçimde hissedildi. ÇOMÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süha Özden deprem sonrası AHaber'e yaptığı değerlendirmede; söz konusu depremin daha öncekilere benzemedeğini kaydederek, "Bu fay aktif fay. Bu deprem onun üzerinde olmuş küçük bir deprem. Depremin noktası, biraz problemli. 'Acaba bir sonraki deprem gelir mi?' Depremin artçılarını izleyeceğiz, araştıracağız. Bunları takip edeceğiz." dedi.