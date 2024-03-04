Uzman isim Çanakkale'deki depremi değerlendirdi: "Bu aktif bir fay" diyerek vurguladı! Daha öncekilere benzemiyor

"DAHA ÖNCEKİLERE BENZEMİYOR!"

Özden, "Bu fay aktif fay. Bu deprem onun üzerinde olmuş küçük bir deprem. Depremin noktası, biraz problemli. Acaba bir sonraki deprem gelir mi? Depremin artçılarını izleyeceğiz, araştıracağız. Bunları takip edeceğiz. Tabi burası Biga yarımadası ve Güney Marmara, Kuzey Anadolu fayının Orta ve Güney Kolu'nun uzandığı bir yer... Bence önemli bir deprem. Daha önce Çanakkale'de olan diğer depremlere benzemiyor." mesajını verdi.