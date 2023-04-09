Uzman isim 'Hesaplandı' diyerek o bölgeye dikkat çekti! "7.2 büyüklüğünde deprem üretecek.."

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrilirken, Bingöl Üniversitesi Enerji Çevre ve Doğal Afet Araştırmaları Merkezi Müdürü doktor Kenan Akbayram, bir kez daha Yedisu fayına dikkat çekti. Bingöl'ün Kuzey Anadolu fay zonunun geçtiği bölümlerinde bulunan Yedisu fayının 75 kilometre uzunluğa sahip olduğunu belirten Akbayram, "Bu fayın 7.2 büyüklüğünde deprem üreteceği hesaplandı. Bu deprem Bingöl merkezde, ilçelerinde ve çevre şehirlerde etkili olabilecek bir deprem olabilir." ifadelerini kullandı.