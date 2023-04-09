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Giriş Tarihi: 09.04.2023 08:21 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023 08:24

Uzman isim 'Hesaplandı' diyerek o bölgeye dikkat çekti! "7.2 büyüklüğünde deprem üretecek.."

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrilirken, Bingöl Üniversitesi Enerji Çevre ve Doğal Afet Araştırmaları Merkezi Müdürü doktor Kenan Akbayram, bir kez daha Yedisu fayına dikkat çekti. Bingöl'ün Kuzey Anadolu fay zonunun geçtiği bölümlerinde bulunan Yedisu fayının 75 kilometre uzunluğa sahip olduğunu belirten Akbayram, "Bu fayın 7.2 büyüklüğünde deprem üreteceği hesaplandı. Bu deprem Bingöl merkezde, ilçelerinde ve çevre şehirlerde etkili olabilecek bir deprem olabilir." ifadelerini kullandı.

İHA
Uzman isim ’Hesaplandı’ diyerek o bölgeye dikkat çekti! 7.2 büyüklüğünde deprem üretecek..

Kahramanmaraş merkezli depremlerinin ardından yer bilimcilerin işaret ettiği Bingöl'de çeşitli çalışmalar yapan Bingöl Üniversitesi Enerji Çevre ve Doğal Afet Araştırmaları Merkezi Müdürü doktor Kenan Akbayram, Kuzey Anadolu fay zonu üzerinde bulunan Yedisu fayına dikkat çekti. 75 kilometrelik fayın 7.2 büyüklüğünde bir deprem üreteceğini hesapladıklarını aktaran Dr. Akbayram, İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Uzman isim ’Hesaplandı’ diyerek o bölgeye dikkat çekti! 7.2 büyüklüğünde deprem üretecek..

"7.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM ÜRETECEĞİ HESAPLANDI"

Akbayram, "Bingöl'ün sismik tehlikeleri yüksek, çok sayıda fayı var. Bu fayların bir kısmının önümüzdeki dönemde deprem üreteceğini düşünüyoruz. Daha doğrusu bilimsel verilerimiz bunu gösteriyor. Bunlardan en önemlisi bizim Yedisu fayı adını verdiğimiz Bingöl'ün Kuzey Anadolu Fay zonunun geçtiği bölümlerinde bulunan bir fay.

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Uzman isim ’Hesaplandı’ diyerek o bölgeye dikkat çekti! 7.2 büyüklüğünde deprem üretecek..

Bu fay deprem üretirse 75 kilometrelik bir fay bu, 7.2 büyüklüğünde deprem üreteceği hesaplandı. Bu deprem Bingöl merkezde, ilçelerinde ve çevre şehirlerde etkili olabilecek bir deprem olabilir. Hazırlıklarımız doğrultusunda da bu etki azalabilir, hazırlanmazsak artabilir. Bunun yanında Bingöl içerisinde bazı başka faylar var, davranışlarını çok iyi bilmiyoruz ama aktif olduklarını biliyoruz.

Uzman isim ’Hesaplandı’ diyerek o bölgeye dikkat çekti! 7.2 büyüklüğünde deprem üretecek..

"KIRILMADIĞINI BİLDİĞİMİZ TEK FAY PARÇASI"

Bunlardan bir tanesi Palu ile Bingöl arasındaki literatürde Gökdere segmenti diye geçen Doğu Anadolu fay zonunun parçası. Bu fayda son 160 yılda kırılmadığını bildiğimiz tek fay parçası. Dolayısıyla burası sismik boşluk dediğimiz bir yer, depremi yaşayacak bir yer. Nazimiye'den gelen bir fay zonu var maalesef. Nazimiye-Karakoçan'ı kat ediyor, Bingöl'e geliyor. Onun da deprem davranışı hakkında çok bilgimiz yok. Bunun dışında Bingöl'ün kuzey ilçelerinde maalesef fay var. Genç ilçemizde yeni tespit ettiğimiz bir fay var" diye konuştu.

Uzman isim ’Hesaplandı’ diyerek o bölgeye dikkat çekti! 7.2 büyüklüğünde deprem üretecek..

"SİSMİK TEHLİKE ANALİZLERİ YAPIYORUZ"

Birçok üniversitenin destekleriyle Bingöl'ün zemini üzerine çalışma yaptıklarını belirten Dr. Akbayram, ''Peki bu fayları böyle bekleyecek miyiz, hazırlanmıyor muyuz? Aslında hazırlanıyoruz. TUBİTAK desteğinde Bingöl Üniversitesi, Tunceli Munzur Üniversitesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, MTA ortaklığında bir proje yürütüyoruz. Bu projede deprem zararlarını azaltmak için sismik tehlike analizleri yapıyoruz. Yani Bingöl'ün zeminini çalışıyoruz, dinamik parametlerini çalışıyoruz. Proje bir yıldır yapılıyor. Projede iki jeofizik yöntemin bölgesel sonuçlarını aldık. Elimizde iyi bir veri tabanı var. Üçüncü bir jeofizik yöntem uygulayacağız bu yaz. O yöntem uygulandıktan sonra Bingöl'ün dinamik parametleri, dinamik haritaları çıkacak. Bu zemin dinamik haritalarının üzerine Bingöl Üniversitesinde yapılan bazı inşaat mühendisliğine yönelik doktora tezleri var. Bu doktora tezlerinin önemi, buradaki hasar görebilirliği çalışması.

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