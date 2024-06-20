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Haberler Yaşam Uzman isim tek tek açıkladı! İşte keneden korunmanın yolları
Giriş Tarihi: 20.06.2024 14:59 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 14:59

Uzman isim tek tek açıkladı! İşte keneden korunmanın yolları

Havaların ısınmasıyla birlikte kene vakalarında artış görülürken, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzman Dr. Osman Kocabıyık, vatandaşları keneden korunmaları için uyarılarda bulundu. Piknik alanları gibi riskli alanlara giderken keneden korunmak için açık renkli ve kapalı kıyafetlerin giyilmesi gerektiğini belirten Kocabıyık, pantolon paçalarının çorap içine sokulması gerektiğini ifade etti.

İHA
Uzman isim tek tek açıkladı! İşte keneden korunmanın yolları

Kurban Bayramı vesilesiyle vatandaşların büyükbaş hayvanlarla temasının fazla olması ve havaların aniden ısınmasıyla birlikte kenelerin aktivitesi artmaya başladı. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) virüsü, Kastamonu gibi kırsal kesimlerde kentlere oranla daha fazla görülmeye başlandı. Bu kapsamda Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzman Dr. Osman Kocabıyık, vatandaşları keneden korunmaları için uyarılarda bulundu.

Uzman isim tek tek açıkladı! İşte keneden korunmanın yolları

Kastamonu'nun KKKA virüsünün görüldüğü endemik bölgelerden birisi olduğunu belirten Uzm. Dr. Kocabıyık; bağ, bahçe, tarla, orman, piknik alanları gibi riskli alanlara giderken açık renkli ve kapalı kıyafetler giyilmesini ve pantolon paçalarını çorap içine sokulması gerektiğini söyledi.

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Uzman isim tek tek açıkladı! İşte keneden korunmanın yolları

"KENEYE ÇIPLAK EL İLE DOKUNMAYIN"

Kenenin çıkarılmasının profesyonellik gerektirmediğini belirten Uzm. Dr. Osman Kocabıyık, "Çıplak el ile dokunmamak şartıyla vücuda tutunduğu en yakın yerden tutarak uygun bir malzeme ile çıkarılmalıdır" dedi.

Uzman isim tek tek açıkladı! İşte keneden korunmanın yolları

"KORUNMA VE ERKEN TANI ÇOK ÖNEMLİ"

Kastamonu'nun KKKA virüsünün görüldüğü endemik bir bölge olduğunu ifade eden Özel Kastamonu Anadolu Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzman Dr. Osman Kocabıyık, "Ülkemizde İç Anadolu Bölgesi'nin kuzey kesiminde, Orta Karadeniz Bölgesi'nde ve Doğu Anadolu'nun kuzey kesiminde görülüyor. Kastamonu'da, hastalığın görüldüğü endemik bölgedir. Her yıl ilkbahar, yaz ve sonbahar ayları içerisinde kenelerin yoğun olarak bulunduğu mevsimde hastalık karşımıza çıkıyor. Korunma ve erken tanı çok önemli.

Uzman isim tek tek açıkladı! İşte keneden korunmanın yolları

"KESİN BİR TEDAVİSİ BULUNMUYOR"

Hastalık klinik ve subklinik olarak, halsizlik, yüksek ateş, kırgınlık gibi genel enfeksiyon belirtileriyle başlayıp ileri dönemlerde tüm vücutta ve iç organ kanamalarıyla seyreden ciddi bir hastalığa dönüşüyor. Yaklaşık her 20 kişiden birinde ölümcül olan hastalığın kesin bir tedavisi olmamakla birlikte destek tedavisi dediğimiz eksilen kan ürünleri yerine konmakta ve organ yetmezliği keşiflerine yönelik ek tedaviler yapılmaktadır. Hastalığa yakalananlara destek amacıyla kan ve kan ürünleri kullanıldığından hastalığın tedavisinde kan bağışının önemini de vurgulamak istiyorum" diye konuştu.

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