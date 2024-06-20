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Uzman isim tek tek açıkladı! İşte keneden korunmanın yolları
Giriş Tarihi: 20.06.2024 14:59
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
14:59
Uzman isim tek tek açıkladı! İşte keneden korunmanın yolları
Havaların ısınmasıyla birlikte kene vakalarında artış görülürken, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzman Dr. Osman Kocabıyık, vatandaşları keneden korunmaları için uyarılarda bulundu. Piknik alanları gibi riskli alanlara giderken keneden korunmak için açık renkli ve kapalı kıyafetlerin giyilmesi gerektiğini belirten Kocabıyık, pantolon paçalarının çorap içine sokulması gerektiğini ifade etti.