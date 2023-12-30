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Giriş Tarihi: 30.12.2023 10:14 Güncelleme Tarihi: 30.12.2023 10:31

Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı: Narsistlerle mücadele yöntemi! "Savaşarak kazanamazsınız!"

Narsist bir kişiyle mücadele etmek çok zordur. Onu değiştirmeye çalışmak sadece boşa çaba olur. Hele hele bu kişi anne babanız ise, işiniz daha da zorlaşır. Özgüveniniz üzerine çalışma yapmak, 'Hayır' demeyi öğrenmek, kendinize şefkat göstermek sizi hayatta tutacaktır

ESRA EZMECİ
Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı: Narsistlerle mücadele yöntemi! Savaşarak kazanamazsınız!

"Kızım büyüdüğünde aynı benim gibi başarılı bir iş hayatına sahip olacak... Sen de büyüyünce benim kadar güzel biri olacaksın..." Cümleler belki de bazılarınıza tanıdık geliyor ve hatta ne var ki bunda annem-babam benim kendi gibi iyi olmamı istiyor diyor olabilirsiniz. Fakat bu tarz cümleler çocuğunun üzerinde tam bir hakimiyet kuran, çocuğunu değersiz hale getirerek kendisiyle bir rakip hale getiren narsistik ebeveyn cümleleri... Narsist ebeveyn, çocuğunun ayrı bir dünya geliştirmesine olanak tanımaz, çocuğunun yaptığı her türlü bağımsız hareketi bir tür tehdit olarak algılar ve çocuğunun ulaşamayacağı beklentilere onu zorlayarak çocuğunu kendisinin bir gölgesi olmaya zorlar. Ebeveyn-çocuk ilişkisinde çocuk kendi fikirleri ve davranışlarıyla değil, ebeveynlerinin ona uygun gördüğü fikir ve davranışlarla hareket etmeye psikolojik olarak zorlanır. Çünkü ancak böyle olduğunda ebeveynleri tarafından sevilecektir. Narsistik ebeveyn, çocuğuyla gösteriş yapmayı seven ebeveynlerle karıştırılabilir. Narsistik ebeveynle bu tarz ebeveynliği ayıran en önemli şey ebeveynlerin çocuk büyüdüğünde dahi bağımsız olmasına izin vermemelerinde görülebilir. Çocuğun var oluşundaki tek amaç ebeveynin istek ve ihtiyaçlarını karşılamaktır.

NARSİST EBEVEYNLERİN ÖZELLİKLERİ
1. Çocuğunu kendi beklentilerine uygun hale getirmeye çalışmak: Elbette tüm anne ve babalar çocuklarının başarılı olmasını ister. Narsistik ebeveynler ise çocukları üzerindeki bu beklentileri sadece kendi hayal ve isteklerinin gerçekleşmesi için ister. Bu beklentiler çocuğun hedefler oluşturması yerine başarısız hissetmesine neden olur. Bununla birlikte çocuk bireysel özgürlük alanından çıkıp ebeveyninin bir alt modeli haline dönüşecektir.

Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı: Narsistlerle mücadele yöntemi! Savaşarak kazanamazsınız!

2. Çocuğu aşağılayarak kendi özgüvenini inşa eder: Narsistik ebeveynler için çocuğun yaptığı herhangi bir şey asla yeterli değildir. Ebeveyn çocuğuna sürekli ne yaparsa yapsın asla yeterli ve iyi olamayacağının, eksik olduğunun mesajını verir.
Böylece çocuğunun özgüvenini azaltarak kendi özgüvenini arttıracaktır.

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Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı: Narsistlerle mücadele yöntemi! Savaşarak kazanamazsınız!

3. Çocuklarını kişisel kazançları uğruna kullanabilir: Narsist ebeveynin çevresindeki her insanın var olmasının belirli bir amacı vardır. Narsistik ebeveyn de bazen çocuğunu kişisel kazancı anlamında kullanırken bazen de bu duruma onu dahil ederek biz herkesten daha iyi ve üstünüz mesajını verirler. Bununla birlikte çocuk da insani duygularında azalma yaşarken daha üstün olacağını düşünür.

Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı: Narsistlerle mücadele yöntemi! Savaşarak kazanamazsınız!

4. Kendi büyüklüklerini kanıtlamak uğruna birçok şey yapabilir: Narsistik ebeveyn hissettiği özel olma halini herkese kanıtlamayı çok sever. Maddi kazancı, gittiği yerler, yediği yemekler, statü, önemli projelerdeki başarılarını insanlara göstermekten çok hoşlanır. Dikkat çekmek ve insanlardan övgü alabilmek adına her şeyi yapabilir. Özellikle narsistik ebeveynler için sosyal medya, kendilerinin ne kadar özel olduğunu kanıtladığı bir ortamdır.
Çocuk da bu durumu gördükçe gerçek annesiyle sosyal medyada görünen annesi arasındaki farkı bir türlü anlayamaz. Sabit bir davranış geliştirmekte çok zorlanır.

Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı: Narsistlerle mücadele yöntemi! Savaşarak kazanamazsınız!

5. Narsistik ebeveyn, sevgisini ödül olarak sunar: Narsistik ebeveyn, ebeveynliği doğal getirisi olan sevgiyi çocuğuna koşullu olarak sunar. Çocuk ona uygun davrandığında sevgi verirken ona uygun davranılmadığında sevgiyi geri çekerek çocuğunu cezalandırır. "İstediğim bölümü okumazsan seni okutmam... Senin yüzünden mutsuzum, senin için birçok şey yaptım ama sen değer bilmiyorsun... İsteklerimi yapmazsan iyi bir evlat olamazsın" benzeri cümleler buna örnek olarak verilebilir.

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