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Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı: Narsistlerle mücadele yöntemi! "Savaşarak kazanamazsınız!"
Giriş Tarihi: 30.12.2023 10:14
Güncelleme Tarihi: 30.12.2023
10:31
Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı: Narsistlerle mücadele yöntemi! "Savaşarak kazanamazsınız!"
Narsist bir kişiyle mücadele etmek çok zordur. Onu değiştirmeye çalışmak sadece boşa çaba olur. Hele hele bu kişi anne babanız ise, işiniz daha da zorlaşır. Özgüveniniz üzerine çalışma yapmak, 'Hayır' demeyi öğrenmek, kendinize şefkat göstermek sizi hayatta tutacaktır