Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci anlattı: Narsistlerle mücadele yöntemi! "Savaşarak kazanamazsınız!"

"Kızım büyüdüğünde aynı benim gibi başarılı bir iş hayatına sahip olacak... Sen de büyüyünce benim kadar güzel biri olacaksın..." Cümleler belki de bazılarınıza tanıdık geliyor ve hatta ne var ki bunda annem-babam benim kendi gibi iyi olmamı istiyor diyor olabilirsiniz. Fakat bu tarz cümleler çocuğunun üzerinde tam bir hakimiyet kuran, çocuğunu değersiz hale getirerek kendisiyle bir rakip hale getiren narsistik ebeveyn cümleleri... Narsist ebeveyn, çocuğunun ayrı bir dünya geliştirmesine olanak tanımaz, çocuğunun yaptığı her türlü bağımsız hareketi bir tür tehdit olarak algılar ve çocuğunun ulaşamayacağı beklentilere onu zorlayarak çocuğunu kendisinin bir gölgesi olmaya zorlar. Ebeveyn-çocuk ilişkisinde çocuk kendi fikirleri ve davranışlarıyla değil, ebeveynlerinin ona uygun gördüğü fikir ve davranışlarla hareket etmeye psikolojik olarak zorlanır. Çünkü ancak böyle olduğunda ebeveynleri tarafından sevilecektir. Narsistik ebeveyn, çocuğuyla gösteriş yapmayı seven ebeveynlerle karıştırılabilir. Narsistik ebeveynle bu tarz ebeveynliği ayıran en önemli şey ebeveynlerin çocuk büyüdüğünde dahi bağımsız olmasına izin vermemelerinde görülebilir. Çocuğun var oluşundaki tek amaç ebeveynin istek ve ihtiyaçlarını karşılamaktır.

NARSİST EBEVEYNLERİN ÖZELLİKLERİ

1. Çocuğunu kendi beklentilerine uygun hale getirmeye çalışmak: Elbette tüm anne ve babalar çocuklarının başarılı olmasını ister. Narsistik ebeveynler ise çocukları üzerindeki bu beklentileri sadece kendi hayal ve isteklerinin gerçekleşmesi için ister. Bu beklentiler çocuğun hedefler oluşturması yerine başarısız hissetmesine neden olur. Bununla birlikte çocuk bireysel özgürlük alanından çıkıp ebeveyninin bir alt modeli haline dönüşecektir.

